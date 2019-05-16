İzmir Sağlık Platformu: Sağlıkta şiddete karşı acil çözüm istiyoruz

İzmir Balçova Özel İlke Tıp Merkezi’nde çalışan bir hekim, poliklinikte muayene ettiği hastasının saldırısına uğradı. Yaşanan saldırıya karşı İzmir Sağlık Platformu basın açıklaması düzenledi. Sağlıkçılar, “Sağlık çalışanlarının bu çığlığına kayıtsız kalanlar, yaşanan şiddet ve can kayıplardan sorumlu olduklarını akıllarından çıkarmamalı ve acil çözüm için gerekenleri yapmalıdır” diyerek sık sık “Sağlıkta şiddet son bulsun”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.

Balçova Özel İlke Tıp Merkezi’nde sağlık emekçisinin sözel ve fiziksel şiddete maruz kalması üzerine İzmir Sağlık Platformu, tıp merkezi önünde sağlıkta şiddeti protesto etti. Yapılan basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Obuz okudu.

Sağlık emekçileri olarak yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmelerine ve yöneticileri sorumluluk almaya davet etmelerine karşı siyasal iktidarın hiçbir adım atmadığını söyleyen Obuz, “Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet olayı yaşanmaktadır. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Daha geçtiğimiz hafta Malatya’da İnönü Üniversitesi Hastanesi’nde bir öğretim üyesinin odası hastası tarafından yakılarak şiddet yeni ve korkunç bir boyuta ulaşmıştır” dedi.

“Kamu otoritesi sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri almamakta, caydırıcı cezaları yürürlüğe sokmayarak, müşteri memnuniyeti esasıyla sağlıkta iyiliği değerlendirmektedir” diye konuşan Obuz, bu yanlış tutumun daha birçok hekimin ve sağlık çalışanın şiddete uğramasına ve can kayıplarıyla karşılaşılmasına neden olacağını belirtti.

Obuz son olarak şunları kaydetti:

“Siyasal iktidarın bu kanayan yarayı artık görmesi, emek ve meslek örgütlerinin temsilcileriyle sorunun çözümüne yönelik işbirliğine gitmesi zorunludur. Sağlık çalışanlarının bu çığlığına kayıtsız kalanlar, yaşanan şiddet ve can kayıplardan sorumlu olduklarını akıllarından çıkarmamalı ve acil çözüm için gerekenleri yapmalıdır.” (İzmir/EVRENSEL)