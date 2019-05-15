İmamoğlu'nun vaadi gerçek oldu: Öğrenci akbili 40 TL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kararıyla öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 40 liraya indirildi. Ayrıca İBB Meclisi'nde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı" ve Ramazan Bayramı süresince tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi oy birliğiyle kabul edildi.

ÖĞRENCİ AYLIK MAVİ KART ÜCRETİNDE İNDİRİM

AKP İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti. AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi. İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi. Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı. Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.

İMAMOĞLU "İLK İŞİMİZ OLACAK" DEMİŞTİ

31 Mart seçimlerinden galip çıkan Ekrem İmamoğlu, “İlk işlerimizden biri öğrenci aylık akbilini 50 TL’ye indirmek olacak” demişti.

25 Nisan'da yapılan İBB Meclis toplantısında AKP Grubu adına söz alan Ahmet Hamdi Gürbüz, İmamoğlu'nun öğrenci akbilinin aylık fiyatını 50 TL'ye düşürme vaadini hatırlatarak yeni bir öneride bulunmuştu. İmamoğlu bu öneriyi nüktedan bulduğunu açıklamıştı.

Gürbüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci akbilinin aylık fiyatını 50 TL'ye düşürme vaadini hatırlatarak, "Sayın Başkan öğrencilere uygulanan 85 TL ücreti 50 TL'ye indireceğinizi söylemiştiniz. İstanbul halkına verdiğiniz sözü tutacaksınız, biz de bunun takipçisi olacağız. Biz Ak Parti Grubu olarak teklifi önümüzdeki mayıs meclisinde 40 TL olarak bu meclise getireceğimizi ifade etmek isterim. Hadi yapın da görelim" demişti. AKP'li Gürbüz, muhalefet sıralarından gelen "17 yıldır iktidardasınız, neden yapmadınız?" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

AKP’den gelen teklifi değerlendiren Ekrem İmamoğlu ise “Bizim 50 TL'lik teklifimize 40 TL'lik bir öneri getirildi. Bunu nüktadan buldum. Ancak orta yolu buluruz. Yeter ki çocuklar faydalansın” demişti.

SINAV GÜNLERİ ÖĞRENCİ, MEMUR ADAYLARI VE SINAV GÖREVLİLERİNE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Açık Öğretim Sınavı (AÖF) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek öğrenci, memur adayları ve görevlilerin, sınav günü toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz yolculuk yapmalarını oy birliğiyle kabul etti.

15 - 16 Haziran'da YKS'ye girecek öğrenciler, 25 - 26 Mayıs'taki yapılacak AÖF sınavlarına girecek öğrenci ve görevliler, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS'ye girecek öğrenci ve görevlilerle 14-20-21 ve 28 Temmuz günleri yapılacak KPSS'ye girecek vatandaşlar da sınav yerlerine ücretsiz ulaşabilecek.

Sınava girecek kişilerin sınav giriş belgelerini veya görevli belgelerini ibraz etmeleri gerekecek.

19 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMI BOYUNCA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB Meclisi, ayrıca toplu ulaşım araçlarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet vermesini de oy birliğiyle kabul etti.

AKP, MHP, CHP ve İYİ Partinin üyelerinin oylarıyla alınan karara göre, 19 Mayıs'ta toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Ramazan Bayramı süresince de 4 Haziran 06.00'dan, 6 Haziran 24.00'e kadar tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Belirtilen tarihler arasında vatandaşlar, İstanbul genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım, Metro İstanbul A.Ş'ye bağlı tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçlarında ücret ödemeden seyahat edebilecek.

İMAMOĞLU: 18 GÜNLÜK İCRAATIMIZDIR

Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nin aldığı kararlar sonrası 18 günlük icraatımızdır: Öğrencilerin aylık abonman ücreti 85 TL'den 40 TL'ye indi. 19 Mayıs Bayramı'nda ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz. Ramazan Bayramı'nda ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz. Hayırlı olsun, suda vaadettiğimiz %40 indirimin de takipçisiyiz" paylaşımı yaptı.

(HABER MERKEZİ)

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