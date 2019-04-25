CHP’nin akbil vaadi AKP'yi harekete geçirdi: 40 TL yapalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısının 3. oturumu sosyal medyadan canlı olarak yayınlanıyor. Oturuma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık ediyor. Toplantı dünkü oturumda yaşanan 'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' ve 'Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu' kurulması tartışmaları ile başladı. İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, komisyonlara ret oyu vermeleri nedeniyle gelen tepkilere yanıt verdi.

AKP UYUŞTURUCU KONUSUNDA GERİ ADIM ATTI

AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Göksu "Şimdi CHP grubu bizimle görüşmeye geldiğinde dokuzu neden sekize düşürdünüz diye görüşmeye geldiler. uyuşturucu konusunda keşke bizimle daha önce de görüşselerdi. AK Parti gibi bir siyasi hareketin insanın vücuduna zarar vereceği reddedeceğini herkes bilir. Meclis gündemine getireceğiz. İBB’de bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon daire başkanlığının kurulmasını teklif edeceğiz. Türkiye’de önümüzdeki ay Meclis’te İBB bünyesinde bir bağımlılıkla mücadele araştırma komisyonunun kurulmasını teklif olarak getirip karara bağlayacağız" dedi.

Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin uyuşturucuyla mücadele konusunda gösterdiği hassasiyeti Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu konusunda da göstermesi gerektiğini söyledi.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu kurulması önerisi dün AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmişti.

Uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonları reddedildi

CHP’NİN AKBİL VAADİ AKP’Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

Meclis toplantısında AKP Grubu adına söz alan Ahmet Hamdi Gürbüz, İmamoğlu'nun öğrenci akbilinin aylık fiyatını 50 TL'ye düşürme vaadini hatırlatarak yeni bir öneride bulundu. İmamoğlu bu öneriyi nüktedan bulduğunu açıkladı.

AKP Grubu adına söz alan Ahmet Hamdi Gürbüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci akbilinin aylık fiyatını 50 TL'ye düşürme vaadini hatırlatarak, "Sayın Başkan öğrencilere uygulanan 85 TL ücreti 50 TL'ye indireceğinizi söylemiştiniz. İstanbul halkına verdiğiniz sözü tutacaksınız, biz de bunun takipçisi olacağız. Biz Ak Parti Grubu olarak teklifi önümüzdeki mayıs meclisinde 40 TL olarak bu meclise getireceğimizi ifade etmek isterim. Hadi yapın da görelim." dedi. AKP'li Gürbüz, muhalefet sıralarından gelen "17 yıldır iktidardasınız, neden yapmadınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

AKP’den gelen teklifi değerlendiren Ekrem İmamoğlu ise “Bizim 50 TL'lik teklifimize 40 TL'lik bir öneri getirildi. Bunu nüktadan buldum. Ancak orta yolu buluruz. Yeter ki çocuklar faydalansın” diye yanıt verdi. (EVRENSEL WEB TV)