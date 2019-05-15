Ekrem İmamoğlu'nun su fiyatlarında indirim vaadi de gerçek oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB), su fiyatlarında konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerlerinde yüzde 10 indirim sağlayan kararı kabul etti.

31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde bitirerek mazbatayı alan Ekrem imamoğlu, suda % 40 indirim yapılması yönünde çalışma başlatmış ancak YSK seçimi iptal ederek İmamoğlu'nun mazbatasını almıştı.

İBB Meclisinde 13 Mayıs'ta oy birliğiyle kabul edilerek Hukuk ve Tarife Komisyonlarına havale edilen teklif, ilgili komisyonlarca rapora dönüştürülerek olumlu görüşle Meclis'e sevk edildi.

"Hanede yaşayan kişi sayısını esas alan tarifelendirme modeline" geçilmesine ilişkin raporda şunlar kaydedildi:

"Halihazırda konutlarda uygulanan, 'hane bazlı' tarifelendirme modelinden Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Sistemi'nde kayıtlı hanede yaşayan kişi sayısı esas alınan, kişinin günlük su kullanım ihtiyacına göre kademeler belirlenen ve birim fiyatında indirimler yapılan, hanede yaşayan kişi sayısı artışına göre indirim oranında da artış gösteren, netice olarak vatandaşlarımızın fatura tutarlarında yüzde 40 ve üzeri indirim sağlayacak 'hanede yaşayan kişi bazlı' dinamik tarifelendirme modeline geçilmesi talep ediliyor."

Meclis toplantısında görüşülen rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Rapora göre, hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü 'İnsani Su Hakkı' kapsamında ücretsiz verilecek.

'İnsani Su Hakkı' konut abonelerinin aylık tüketiminin 30 metreküplük kısmına kadar uygulanacak.

Konutlarda uygulanan üç kademeli (0-10, 11-20, 21 metreküp ve üzeri) tarifeden vatandaş lehine düzenleme yapılarak, iki kademeli (0-15, 16 metreküp ve üzeri) tarifeye geçilecek.

Bu kapsamda; konut aboneleri içerisinde 1. kademeden faturalandırılan abone oranı yüzde 69,5 iken yeni kademelendirme ile yüzde 90 olacak şekilde faydalanma oranı genişletildi. Örnek olarak mevcut durumda 4 kişilik bir ailenin kullanımı 1. kademede faturalandırılırken bu düzenleme ile 7 kişilik ailenin kullanımı 1. kademede kalacak.

Konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerleri tarifesinde ise yüzde 10 indirim sağlanacak.

Su satışı ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması tarifeleri birim fiyatları da TÜFE oranında aylık güncellenecek.

ULAŞIM ÜCRETİNDE DE İNDİRİM YAPILMIŞTI