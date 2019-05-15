Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun yargılandığı MİT tırları davası düştü

MİT tırlarına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi.

Mahkeme, Erdem Gül hakkında Basın Kanunu gereğince dava 4 aylık süre içerisinde açılmadığı için davanın düşmesi yönünde karar verdi. Enis Berberoğlu’nun aynı eyleme ilişkin daha önce yargılanıp en ağır cezayı gerektiren suçtan ceza aldığına dikkat çekilen kararda Berberoğlu’na bu suç yönünden ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem Gül katılırken Enis Berberoğlu duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı, Berberoğlu’nun Avukatı Murat Ergün’ün celse arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Eski Milletvekili Dursun Çiçek ve Mustafa Balbay’ın tanık olarak dinlenmesine ilişkin dosyaya dilekçe sunduğunu belirtti. Bu talebin duruşmayı uzatmak mahiyetinde yapıldığını öne süren mahkeme heyeti, bu talebi reddetti.

DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLDİ

Hüküm açıklanırken izleyiciler ve basın mensupları salona alındı. Erdem Gül hakkında “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla dava açıldığını hatırlatan mahkeme heyeti, söz konusu haberin 29 Mayıs 2015’te Cumhuriyet gazetesinde yayımlandıktan sonra “Devlet sırrı” niteliği kalmayan bilgileri, 12 Haziran 2015’te aynı gazetede yayımlayarak açıklamasından ibaret olduğunu, bu durumun ise “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçunu oluşturacağı kanaatine varıldığını belirtti. Heyet vasfen dönüşen bu suçla ilgili olarak ise davanın Basın Kanunu’nda ön görülen 4 aylık süreden sonra açıldığını belirterek davanın düşmesine karar verdi.

"HÜKÜM VERİLMESİNE YER YOKTUR"

Mahkeme heyeti, Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararda ise Berberoğlu’nun “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin hüküm verdiğini, bu hükmün ise Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararıyla kesinleştiğini aktardı. Ayrıca heyet kararında kesinleşen mahkumiyet kararına konu sabit kabul edilmiş eylemin aynı zamanda “Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” suçunu da oluşturduğunu ifade etti. İşlediği bir fiille birden fazla suçun oluşumuna sebebiyet verdiği kanaatine varıldığını belirten mahkeme heyeti, Berberoğlu’nun en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılmış olduğuna dikkat çekerek bu suçla ilgili ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Enis Berberoğlu hakkında verilmiş olan adli kontrol şartı da kaldırıldı.

"GAZETECİLİK ASLA SUÇ OLAMAZ"

"Hak, hukuk ve adalet önünde sonunda bu ülkeye gelecektir"



MİT tırları davasında Gazeteci Erdem Gül hakkındaki dava düşerken CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'ya ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıktı https://t.co/TMQhzbTKNn pic.twitter.com/pzckB9IOTy — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 15 Mayıs 2019

Karardan sonra Gazeteci Erdem Gül, "Bütün savunmalarımda söyledim, gazetecilik asla suç değildir. Gazetecilik haber yazmaktır, yazı yazmaktır, fotoğraf çekmektir yani halkın bekçiliğini yapmaktır. Halkın bekçiliğini yapmak suç değildir. Önünde sonunda Türkiye gazeteciliğin suç olmadığı günleri yaşayacak. Bugün yaşayamıyoruz ama yaşayacağız. Bunun dışında insanlık insanlığın bütün değerleri, hak hukuk ve adalet bunlar kimi zaman olmayabilir, olmadığını düşünebiliriz. Ama önünde sonunda olacak ve bu ülkeye gelecek" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)