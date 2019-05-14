TRT'de 169 kişi kadrolaşma için "istihdam fazlası" olarak bildirildi

Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir, 169 tecrübeli TRT emekçisinin "İstihdam Fazlası Personel (İFP)" denilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirildiğini açıkladı. Özdemir, "Bir yandan ‘İstihdam Fazlası Personel’ var denilirken diğer yandan yüzlerce kişinin şirketler üzerinden işe alınması kamu yayıncılığına karşı yapılan en büyük ihanettir." dedi. Özdemir, TRT yönetimine tasfiyelerden vazgeçmesi ve İFP listesini geri çekme çağrısı yaptı.

Haber-Sen Genel Merkezi'nde basın toplantısına "istihdam fazlası" ilan edilen emekçilerden bazıları, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK'e bağlı sendikaların yöneticileri, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan da katıldı. Haber Sen Genel Başkanı Musa Özdemir burada yaptığı açıklamada, "TRT’de 'İstihdam Fazlası Personel (İFP)' var" denilerek, 169 tecrübeli TRT emekçisinin başka kurumlara gönderilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına (DPB) bildirildiğini söyledi. TRT’de daha önce 1786 kişinin "teşvik" adı altında ikna odaları vasıtası ile emekli edildiklerini söyleyen Özdemir, TRT’de tarihin en büyük siyasi kadrolaşmasının yaşandığını vurguladı.

HEM "İSTİHDAM FAZLASI" DİYOR HEM DE DIŞARIDAN PERSONEL ALIYOR

Özdemir, "Merak ediyoruz nasıl oluyor da bir kurumda hem istihdam fazlası personel olacak hem de o kurum dışarıdan devamlı personel alacak. Eğer personel fazla ise geçen ay sadece AA (Anadolu Ajansı) üzerinden 280 kişi bu kuruma nasıl alındı? Diğer kurumlardan nakille TRT’ye geçişler neden olmaktadır? Yapılan ihalelerle alınan insanlar kim? Madem bu kurumda fazla personel var bu insanları neden TRT alıyor?" diye sordu. Esas hedefin 657 sayılı kanun olduğunu belirten Özdemir, "Yapılmak istenilen iş güvencesi olmayan, özlük haklarından arınmış, hukuk karşısında çaresiz bırakılmış yeni istihdam şekli ile tüm kamu personelinin geleceğini karartmaktır" şeklinde konuştu.

"TRT’DE GÜVENCELİ ÇALIŞMA ORTADAN KALKTI"

TRT’de yeni istihdam şeklinin, "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel" olarak belirlendiğini ve güvenceli çalışmanın ortadan kalktığını kaydeden Özdemir, “İstihdam Fazlası Personel” denilerek, birikimli habercilerin, yayıncıların ve sanatçıların kurumdan uzaklaştırıldığını belirtti. Halkın olan kaynakların şirketler aracılığı ile yağmalandığını vurgulayan Özdemir, “Kamu Hizmeti Yayıncılığı sadece sahibinin sesi haline getirilmeye çalışıldığı gibi, taşrada görevli personele ise tayin baskısı yapılmaktadır. Bir yandan ‘İstihdam Fazlası Personel’ var denilirken diğer yandan yüzlerce kişinin şirketler üzerinden işe alınması kamu yayıncılığına karşı yapılan en büyük ihanettir” şeklinde konuştu.

TRT YÖNETİMİNE ÇAĞRI

TRT yönetimine çağrıda bulunan Özdemir, kamu hizmeti yayıncılığından yana, yetişmiş, deneyimli, üretmekten yana olan emekçilerinin tasfiyesinden derhal vazgeçilmesini ve DPB’ye bildirilen 169 İFP listesinin geri çekilmesi istedi. (Ankara/EVRENSEL)

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