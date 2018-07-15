TRT emekÃ§ilerini gelecek kaygÄ±sÄ± ve gÃ¼vencesizlik bekliyor

Haber-Sen Ankara 1 Noâ€™lu Åžube: TRTâ€™de stihdam fazlasÄ± personelin baÅŸka kurumlara atanmalarÄ±nÄ±n yolu aÃ§Ä±ldÄ±. Yeni istihdam ÅŸekli gÃ¼vencesiz olacak.

Haber-Sen Ankara 1 No’lu Åžubesi 3 ve 4 No’lu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleri çerçevesinde TRT Kanunu’nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler hakkÄ±nda bilgilendirme toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi. Haber-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantÄ±da sendika yöneticileri ve avukat Meltem Salman yeni düzenlemelere iliÅŸkin bilgilendirmelerde bulundu.

Avukat Salman, kararnamede özellikle “Ä°stihdam fazlasÄ± personelin Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na bildirilerek diÄŸer kurumlara atanmasÄ±”nÄ± öngören maddesinin emekçiler üzerinde ciddi bir belirsizlik ve kaygÄ± yaratacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bundan sonra kurumda istihdam edilecek personelin devlet güvencesinden çÄ±karÄ±larak özel hukuka tabi personel adÄ± altÄ±nda istihdam edileceÄŸini ifade eden Salman, bunun da iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±nÄ± ciddi anlamda tehdit edeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

TRT KAMU YAYINCILIÄžI DIÅžINA ÇIKIYOR

Salman, yeni düzenlemeyle TRT Yönetim Kurulu’nun, Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yerli veya yabancÄ± gerçek veya tüzel kiÅŸilerle özel hükümlere tabi olarak ortaklÄ±k kurabilmesinin yolunun açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bunun TRT’nin kamu yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda çÄ±karak ÅŸirketleÅŸmeye doÄŸru gideceÄŸinin göstergesi olduÄŸunu belirtti. Salman, bununla birlikte bu ÅŸirketlerin kurulma sürecinde Kamu Ä°hale Kanunu ve Kamu Ä°hale SözleÅŸmesinin hükümlerine tabi olmamasÄ±nÄ±n da yapÄ±lacak düzenlemeler konusunda bir keyfiyet oluÅŸturacaÄŸÄ±na dikkat çekti.

YA EMEKLÄ°LÄ°K YA Ä°STÄ°HDAM FAZLASI

“TeÅŸvik” adÄ± altÄ±nda emekliliÄŸine az zaman kalmÄ±ÅŸ personelin emekliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n güvencesiz bir istihdam alanÄ± yaratma projesinin bir parçasÄ± olduÄŸuna dikkat çeken Salman, bu teÅŸvikten yararlanmak istemeyen personelin istihdam fazlasÄ± gerekçesiyle baÅŸka kurumlara gönderme tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Haber-Sen 1 No’lu Åžube Genel Sekreteri Burak UstaoÄŸlu ise yapÄ±lan düzenlemelerde birçok maddenin TRT emekçilerinin aleyhine durumlar içerdiÄŸini kaydetti. UstaoÄŸlu, bu tip saldÄ±rÄ±larÄ±n ancak tüm emekçilerin ortak bir mücadele platformunda bir araya gelerek püskültülebileceÄŸini vurguladÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 19:29

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