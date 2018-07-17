'TRTâ€™de yaÅŸanan 'deÄŸiÅŸimâ€™ deÄŸil emekÃ§i katliamÄ±dÄ±r'

Evrensel'e konuÅŸan Haber Sen Genel Sekreteri Burak UstaoÄŸlu, 3 bin TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n â€˜ihtiyaÃ§ fazlasÄ±â€™ denilerek iÅŸten atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Eren YILMAZ

Ä°stanbul

TRT’nin ‘TRT’de deÄŸiÅŸim’ adÄ± altÄ±nda yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± gündemde. 'DeÄŸiÅŸim'in ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± Evrensel’e deÄŸerlendiren Haber Sen Genel Sekreteri Burak UstaoÄŸlu, 3 bin TRT çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ‘ihtiyaç fazlasÄ±’ olarak iÅŸten atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

24 Haziran seçimleri öncesi yayÄ±mlanan 703 SayÄ±lÄ± KHK’de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile ilgili maddelerin yer almasÄ±yla birlikte, TRT’de 3 bin kiÅŸinin iÅŸten çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± iddia edildi. 3 bin çalÄ±ÅŸanÄ±n, Ä°htiyaç FazlasÄ± Personel (Ä°FP) tespit edildiÄŸi TRT’de, emekliliÄŸi gelmiÅŸ olan personel de emekliliÄŸini talep etmediÄŸi takdirde Ä°FP’ye dahil edilecek. Öte yandan emekli olma hakkÄ± kazanan persoeller ile kapatÄ±lmasÄ± planlanan bazÄ± birimlerin yine otomatik olarak Ä°FP’ye dahil edileceÄŸi iddia ediliyor.

TRT’de yaÅŸananlarÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren Haber Sen Genel Sekreteri Burak UstaoÄŸlu, daha önce 2 kez benzer uygulamalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlarttÄ±. Bu sefer yapÄ±lmak istenenin öncekilerden farkÄ±na deÄŸinen UstaoÄŸlu ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“Ä°lk kez bir kamu kuruluÅŸu, özelleÅŸtirilmeden ya da anonim ÅŸirket yapÄ±lmadan personelini tasfiye ediyor. Buna da ‘Ä°FP’ diyorlar. Madem ihtiyaç fazlasÄ± personel var, 2008’den bu yana diÄŸer kurumlardan yatay geçiÅŸle geçenleri neden geçirdiniz? 2008’den bu yana kuruma cemaatin listeleriyle hÄ±ncahÄ±nç adam aldÄ±nÄ±z? Åžimdi de bunun adÄ±na Ä°FP diyerek kurum içincdeki deneyimli personeli emekliliÄŸe zorluyorlar ya da kararmaneden aldÄ±ÄŸÄ± güçle Ä°FP’ye ayÄ±rÄ±yorlar. Bunun adÄ± ‘TRT’de deÄŸiÅŸim’ deÄŸil emekçi katliamÄ±dÄ±r. 15-16 yÄ±ldÄ±r korku imparatorluÄŸu ile istediklerini yapanlar ÅŸimdi de TRT emekçilerinin karÅŸÄ±sÄ±na dikilmiÅŸtir. Burada amaçlanan 657 düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Kamu emekçilerinin 657’den gelen haklarÄ± bunlarÄ±n dertleri.”

‘FERMAN PADÄ°ÅžAHINSA TRT HALKINDIR’

FotoÄŸraf: Evrensel

TRT’nin fiilen bir ÅŸirket olduÄŸunu ifade eden UstaoÄŸlu ÅŸöyle sözlerine ÅŸöyle devam etti:

“Bütün bu uygulamalar TRT’nin ÅŸirketleÅŸme sürecinin bir parçasÄ±dÄ±r. TRT ve TRT’nin ortak olduÄŸu ÅŸirketler, TRT’nin payÄ± yüzde bir bile olsa KHK ile, Kamu Ä°hale Kanunu dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±. Kamu hizmeti yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmakla mükellef olan TRT, bunu bir ÅŸirket mantÄ±ÄŸÄ±yla yapamaz. Bu sadece CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yarÄ±m saat ekranda görünmesi meselesi deÄŸildir. Bu bir anlayÄ±ÅŸÄ±n deÄŸiÅŸimidir. TRT'de tek adam dönemi yaÅŸanÄ±yor.

Seçimin sonucu ortada, TRT’nin buradaki rolü ortada. Kamu Ä°hale Kanunu'ndan çÄ±karÄ±lmasÄ± TRT aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yandaÅŸlara hortumlama imkanÄ± veriyor. TRT üreten bir kurum olmayacak. Üç liralÄ±k ÅŸeyi on beÅŸ liraya satÄ±n alÄ±p yandaÅŸ ÅŸirketlere aktaran bir kurum olacak. TRT’nin bütün ilkeleri yerle bir oldu. Biz TRT emekçileri olarak KESK habercileri olarak çok net söylüyoruz: Ferman padiÅŸahÄ±nsa TRT halkÄ±ndÄ±r."

TRT emekÃ§ilerini gelecek kaygÄ±sÄ± ve gÃ¼vencesizlik bekliyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 18:36

www.evrensel.net