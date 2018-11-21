TRT Ã¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± da, Ã§ekim de yasak!

TÃ¼rkiye DÃ¼nya Televizyon gÃ¼nÃ¼nde TRT Ã¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapmak isteyen Haber-Sen Ã¼yelerini engelleyen polis, Yol Tv'nin yayÄ±nÄ± da kesti.

Haber-Sen'in, Dünya Televizyon Günü sebebiyle TRT Genel MüÄŸdürlüÄŸü önünde gerçekleÅŸtirmek istediÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±na polis müdahale etti. Haber-Sen Genel Sekreteri Burak UstaoÄŸlu gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis Yol TV muhabirlerininin yayÄ±nÄ±nÄ± da kesti.

Haber-Sen'in TRT Genel MüdürlüÄŸü'nün önünde UNESCO Dünya Televizyon Günü nedeniyle gerçekleÅŸtirmek istediÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±na polis izin vermedi. KESK'e baÄŸlÄ± Haber-Sen üyelerinin TRT Genel MüdürlüÄŸü önünde toplanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan müdahale eden polis, tüm müzakerelere raÄŸmen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±rmadÄ±.

KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, polis müdahalesini eleÅŸtirirken "Dünya Televizyon Gününde bile basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±rmÄ±yorlar" dedi. Habersen üyeleri, TRT'nin OHAL KHK'larÄ± ile ÅŸirket haline getirildiÄŸini ve tek sesli yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken çok sesli bir devlet televizyonu istediklerini belirtti.

FotoÄŸraf: Evrensel

HABER-SEN GENEL SEKRETERÄ° USTAOÄžLU'NA GÖZALTI

KESK ve Haber-Sen yöneticileri ile emniyet güçleri arasÄ±ndaki müzakere esnasÄ±nda Haber-Sen Genel Sekreteri Burak UstaoÄŸlu gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca polis, KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik ile röportaj yapan Yol Tv ekibine de müdahale etti. RöportajÄ± kesen polis, YOL Tv ekibini ancak GBT sorgulamasÄ± yaptÄ±ktan sonra bÄ±raktÄ±. Haber-Sen, TRT Genel MüdürlüÄŸü önünde polisin engellemesinden dolayÄ± yapamadÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±, günün ilerleyen saatlerinde Haber-Sen Genel Merkezi'nde yapacaklarÄ±nÄ± duyurdu. (Ankara/ EVRENSEL)

www.evrensel.net