İsveç’te grev hakkının kısıtlanmasına karşı protestolar düzenlendi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Hükümeti, grev hakkını kısıtlamaya çalışıyor. Yasa tasarısı 17 Haziran’da parlamentoda tartışılacak. İşçilerin en önemli hakkının savunulması için başkent Stockholm’de hafta sonu iki gün art arda eylemler düzenlendi.

İlerici ve devrimci sendika şubeleri ve işçi önderlerinin oluşturduğu “Strike Back” adlı örgütlenme, tekelci kapitalistlerin grev hakkını kısıtlama taleplerine boyun eğen sendika bürokratlarını kınamak için eylemi İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu (LO) binasının önündeki meydanda gerçekleştirdi.

Ülkenin değişik yerleşim birimlerinden gelerek gösterilerde konuşmalar yapan sendika temsilcileri ve işçi önderlerinin konuşmalarının ortak paydasını işçilerin grev haklarını sınırlama hazırlığı yapan Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller azınlık hükümeti ile onunla iş birliği yapan sendika bürokratlarının kınanması oluşturdu.

Sermayenin saldırılarına karşı işçi ve emekçilerin mücadelelerinin ortaklaştırılmasına vurgu yapıldı.

HASTALIKLI VE İŞÇİ DÜŞMANI BİR POLİTİKA

Öğretmenler Federasyonu İşyeri Güvenliği Temsilcisi Raymond Stockki, grev hakkının sınırlandırılmasından en çok işçilerin ve mücadeleci sendikaların zarar göreceğini söyledi.

Bunun işçilerin örgütlenme haklarına yönelik bir saldırı olduğu değerlendirmesini yapan Stockki, “Ardından da iş güvenliğinin ortadan kaldırılması gelecek. Hiç kimse işçilere karşı uygulanan bu sağ politikaların nerede sona ereceğini bilmiyor. Politikacılar ve sendikalarımızın üst düzeydeki yöneticileri çalışanlara sormadan Sanayi ve Ticaret Odaları’nın talebini yerine getiriyor ve işçilerin mücadele ederek kazandığı hakkı ortadan kaldırıyor. Bu hastalıklı ve işçi düşmanı bir politikadır” dedi.

Stockki, sağ politikaların durdurulması için ortak sendikal mücadelenin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

FEDERASYON YÖNETİCİLERİNİN İSTİFASI İSTENDİ

Gıda Sanayi İşçileri Sendikası işyeri temsilcisi Andreas Bergerhem de pek çok sendika şubesinin grev hakkının kısıtlamasına karşı olduğunu açıklamasına rağmen işçi ve memur konfederasyonu yöneticilerinin tabanın sesine kulak tıkamalarını eleştirdikten sonra şunları kaydetti:

“Sendika şubeleri ve tabanın seslerini duymayı reddeden federasyon yöneticilerine sadece istifa edin diyebiliriz. Size güvenimiz kalmadı.”

Ulf Nilsson, liman işverenleri ile Liman İşçileri Federasyonu arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi ve grevlerin sona ermesinden sonra federasyon yöneticilerin artık grev hakkının sınırlandırılmasına gerek kalmadığını açıklamalarına rağmen daha sonra görüş değiştirmelerini sert sözlerle eleştirdi.

Federasyon yöneticilerini sosyal demokratlar ve hükümetin baskılarına boyun eğen omurgasızlar olarak tanımlayan Nilsson, “Bunlar işçilerin yanından kapitalistlerin yanına geçtiler. Onlar dönek ve hainlerdir” dedi.

BU YASAYA ASLA UYMAYACAĞIZ

İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanının, işçilerin 3 katı maaş aldığına dikkat çeken Nilsson, LO ve federasyon yöneticilerinin tabandan koptuğunu belirtikten sonra “Önemli olan biz işçi ve ilerici sendika şubelerinin bir araya gelmesi ve mücadele etmesidir. Büyük bir olasılıkla bu tasarı yasallaşacak. Ama grev hakkının sınırlanmasına karşı güçlü bir direniş var. Son söz henüz söylenmedi. Değişik siyasi görüşlere sahip işçiler ve sendikalar bugün bir arada. Bu birliği sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Nilsson, “Tekeller ve hisse senetleri sahipleri bu yasa geçtiğinde sevinç çığlıkları atacak. İsveç’te 50 yıl önceki direniş ve grev dalgasını hatırlayın. Direniş sonucu büyük kazanımlar elde edildi. İşçi sınıfının seferber olması onları taviz vermeye zorladı. Şimdi belki aynı durumdayız. Onlara bir yanıt vereceğiz. Eğer onlar bizim kazandığımız hakları gasp ederlerse bunu işlevsiz kılmak için her şeyi yapacağız. Eğer siz bu yasayı parlamentodan geçirirseniz bu yasaya asla uymayacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

17 HAZİRAN’DA PARLAMENTODA TARTIŞILACAK

İsveç limanlarında işçilerin sadece yüzde 15’inin üyesi olduğu LO’ya bağlı Ulaşım İşçileri Federasyonu’nun toplu sözleşmesi yürürlükte. İşverenlerin işçilerin yüzde 85’ini örgütleyen Liman İşçileri Federasyonu’yla toplu iş sözleşmesi yapmak istememesine tepki gösteren işçiler pek çok kez grev ve direnişe gitmişti.

Liman işverenleri ve İsveç Sanayi ve Ticaret Odası, hükümetten toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu işyerlerinde başka sendikalara üye olan işçilerin greve gitmelerinin engellenmesi için yasalarda değişiklik yapılmasını istemişti.

Hükümetin işverenlerin istekleri doğrultusunda hazırladığı yasa tasarısı 17 Haziran günü parlamentoda tartışılacak ve bir gün sonra oylamaya gidilecek. Sol Parti dışındaki tüm partiler tasarının yasallaşmasından yana.