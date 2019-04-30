CHP'den 1 Mayıs çağrısı: Emeğimiz ve geleceğimiz için alanlara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 1 Mayıs'ta alanlarda olmaya çağırdı. Ağbaba, "AKP iktidarı kendi yarattığı krizin bedelini milyonlarca çalışana ödetmeye çalışıyor. Tüm emekçileri emeğin ve alın terinin karşılığını talep etmek üzere 1 Mayıs’ta alanlarda birlik olmaya çağırıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada “Ekonomik kriz gün geçtikçe daha da derinleşirken, Ülkemizde işsizlik oranı cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaşarak dar tanımlı işsiz sayısı Türkiye tarihinde ilk kez 4 milyon 668 bine yükseldi. Kayıt dışı ve kuralsız çalıştırma olağan hale getirilmiş, gençler ve kadınlar işsizliğin kıskacına itilmiştir” ifadelerini kullandı. Ağbaba, "CHP Emek Büroları olarak tüm çalışanlarımızı; kıdem tazminatının gasbına, zorunlu BES uygulamasına, işsizliğe ve yoksulluğa, işçi cinayetlerine, grev yasaklarına, güvencesiz çalıştırılmaya, iş güvencemizin elimizden alınmasına, baskıya ve sömürüye karşı geleceğimize, emeğimize ve memleketimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlarda birlik olmaya çağırıyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)

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