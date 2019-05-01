01 Mayıs 2019 08:05
Son Güncellenme Tarihi: 01 Mayıs 2019 08:07

İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla kapatılan yollar

1 Mayıs günü saat 06.00'dan miting sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahlar açıklandı.

GÜNCELLENDİ
İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla kapatılan yollar

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    İstanbul Valiliği, 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. 

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle ve kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

    1 Mayıs Çarşamba günü saat 06.00'dan etkinlik sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

    BAKIRKÖY BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR; 

    - İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

    - Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

    - İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

    - Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar 

    - D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası 

    - Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar 

    ALTERNATİF GÜZERGAHLAR ;

    - Yüce Tarla Caddesi 

    - İstanbul Caddesi 

    - Rauf Orbay Caddesi 

    BEYOĞLU-BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR; 

    - Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı 

    - Beyoğlu-Mete Caddesi 

    - Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi 

    - Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi 

    - Şişli-Halaskargazi Caddesi 

    - Şişli-Cumhuriyet Caddesi 

    - Şişli -Ortaklar Caddesi 

    - Şişli- Aytekin Kotil Caddesi 

    ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 

    - Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek 

    - Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek 

    - Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek. 

    - Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. 

    - Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek. 

    - Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek. 

    - Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek. 

    - Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek. 

    - Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek. 

    - Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek. 

    - Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek. 

    - Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek. 

    - Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek. 

    -Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de başta olmak üzere il genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak. 

    -Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatılacak. (İstanbul/DHA)

    İstanbul 1 Mayıs’ı için Bakırköy’e çağrı: Geleceğimize sahip çıkalım

    İstanbul 1 Mayıs’ı için Bakırköy’e çağrı: Geleceğimize sahip çıkalım

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Polisten darbedilen seyyar satıcıya: Belki sen yaptın!
    SONRAKİ HABER

    Dakika Dakika | Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Yaşasın 1 Mayıs!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Birliğin, dayanışmanın ve mücadelenin bayramı kutlu olsun!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    O hakimler tayin bekliyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Bayramınız kutlu olsun

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Mücadele günü

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Bugün hava güzel: 1 Mayıs
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları
    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs Türkiye ve dünyada coşkuyla kutlanıyor. Gelişmeler dakika dakika bu sayfada...

    GÜNCELLENDİ
    Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı
    Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı

    İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı.

    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi
    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

    Urfa 1 Mayıs'ına giden Hak-İş üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları trafik kazası geçirdi. 5 işçi yaşamını yitirdi.

    Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı
    Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı

    Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlanan doktorlar Almanya’nın birçok kentinde uyarı grevi yaptı.

    Müftülükten hayatını kaybeden Futbolcu Soral için tepki çeken paylaşım
    Müftülükten hayatını kaybeden Futbolcu Soral için tepki çeken paylaşım

    Alanya Müftülüğü: Gayrimüslimlere rahmet okumak, onların yaşarken inkâr ettikleri Yüce Allah’tan onlar adına af dilemek anlamına gelir.

    Venezuela Başkanı Nicolas Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak
    Venezuela Başkanı Nicolas Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün sabah gerçekleşen darbe girişime dair ilk konuşmasında, 'Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak' dedi.

    Ankara’da belediye emekçilerinin çalışma koşulları ne olacak?
    Ankara’da belediye emekçilerinin çalışma koşulları ne olacak?

    Ankara Büyükşehir Belediyesinde bazı belediye şirketlerinin kapatılacağının açıklanması ve sosyal denge tazminatı teklifi tartışmalara neden oldu.

    Memur-Sen’den ayrılanların beklentisi daha iyi bir sözleşme
    Memur-Sen’den ayrılanların beklentisi daha iyi bir sözleşme

    Yerel seçimler sonrası Memur-Sen'den istifa eden emekçiler, "Şimdi hiçbir zorlama olmadığı için Tüm Bel-Sen'e üye olduk" diyor.

    GÜNCELLENDİ
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Ajax, Tottenham'ı tek golle geçti
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Ajax, Tottenham'ı tek golle geçti
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    Bedeller ödenerek kazanılan bayram: 1 Mayıs
    Bedeller ödenerek kazanılan bayram: 1 Mayıs

    Ali Çarman, 1929 Berlin 1 Mayıs’ına polis saldırısıyla çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği yüzlercesinin yaralandığı "Kanlı 1 Mayıs"ı yazdı.

    3 milletvekili, işsizlik ödeneği sorunuyla ilgili kanun teklifi verdi
    3 milletvekili, işsizlik ödeneği sorunuyla ilgili kanun teklifi verdi

    Ekmek ve Gül’ün gündeme getirdiği kesilen işsizlik ödeneğinin eski tutardan geri bağlanması sorununun çözümü için 3 milletvekili kanun teklifi verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi

    Venezuela'da küçük bir grup askerle darbe girişiminde bulunan Juan Guaido ve Leonardo Lopez'in Şili'nin Venezuela Büyükelçiliğine sığındığı aktarıldı.

    Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbeden kişi serbest bırakıldı
    Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbeden kişi serbest bırakıldı

    Otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbettiği için gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    TGS: Gün birlik olma günü, 1 Mayıs'ta TGS flaması altında buluşalım
    TGS: Gün birlik olma günü, 1 Mayıs'ta TGS flaması altında buluşalım

    Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi, gazetecilere 1 Mayıs’ta TGS flaması altında buluşma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı
    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı

    İzmir’de 1 Mayıs öncesinde iş yerlerinde yerel kutlamalar yapıldı. 

    1 Mayıs Tertip Komitesi İstanbul programını açıkladı
    1 Mayıs Tertip Komitesi İstanbul programını açıkladı

    1 Mayıs Tertip Komitesi, yarın Bakırköy pazar alanında yapılacak mitingin programını açıkladı: 3 koldan yürüyüş yapılacak.

    CHP'nin Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıya ilişkin önergesi reddedildi
    CHP'nin Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıya ilişkin önergesi reddedildi

    CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimiyle ilgili verdiği Meclis araştırma önergesi reddedildi.

    Bölgede barış ve insanca yaşam için alanlara: Bijî Yekê Gulanê
    Bölgede barış ve insanca yaşam için alanlara: Bijî Yekê Gulanê

    Bölge illerinde işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’a hangi talepler ile katılacağını 1 Mayıs tertip komitesi üyeleriyle konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP’ten kundura ve saya işçilerine 1 Mayıs çağrısı
    EMEP’ten kundura ve saya işçilerine 1 Mayıs çağrısı

    Emek Partisi Güngören İlçe Örgütü, kundura atölyelerinin bulunduğu bölgede basın açıklaması yaparak işçileri 1 mayıs’a çağırdı.

    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutukluluğuna devam
    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutukluluğuna devam

    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile ilgili tutukluluk incelemesi yapan mahkeme her iki ismin de tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Sezai Temelli'den açlık grevleri için duyarlılık çağrısı
    Sezai Temelli'den açlık grevleri için duyarlılık çağrısı

    Sezai Temeli, Meclis grup toplantısında hem açlık grevlerine dikkat çekti hem de YSK'nın İstanbul'la karar vermemesine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı

    YSK, HDP’nin KHK’li isimlerin yerine seçimi ikinci sırada bitirenlere mazbata verilmesine dair karara yaptığı ikinci olağanüstü itirazı reddetti. 

    Aydın’da arılar tekrar ölmeye başladı, olağan şüpheli ise JES
    Aydın’da arılar tekrar ölmeye başladı, olağan şüpheli ise JES

    Arı ölümlerinin tekrar başladığı Aydın Türkiye'nin havası en kirli ve sağlık açısından tehlikeli tek ili oldu. 

    GÜNCELLENDİ
    Aladağ davası | Savcı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istedi
    Aladağ davası | Savcı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istedi

    12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ yurt yangınıyla ilgili davanın 9’uncu duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

    HDP milletvekilleri Leyla Güven için Mecliste oturma eylemi başlattı
    HDP milletvekilleri Leyla Güven için Mecliste oturma eylemi başlattı

    HDP'li milletvekilleri "Leyla Güven yaşasın" diyerek Mecliste oturma eylemi başlattı.