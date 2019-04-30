1 Mayıs Tertip Komitesi İstanbul programını açıkladı

1 Mayıs Tertip Komitesi, yarın İstanbul Bakırköy pazar alanında yapacakları mitinge ilişkin programı açıkladı. Tertip Komitesi Başkanı DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca yaptığı açıklamada, “İşi için, adalet için, özgürlük için direnen, kıdem tazminatı hakkına sahip çıkan, zorunlu BES dayatmasına boyun eğmeyen işçiler 1 Mayıs meydanlarında buluşuyor” dedi.

Açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul 1 Mayıs'ı tüm coşkusuyla, nüfusun dörtte üçünü oluşturan ancak yok sayılan işçilerin, sayısı 7 milyonu aşan işsizlerin, geleceği çalınan gençlerin, eşitsizliğe ve şiddete karşı mücadele eden kadınların, KHK'ler ile işinden edilenlerin, açlık sınırı altındaki maaşlar ile yaşamaya çalışan emeklilerin, emeklilik hakkı gasbedilen EYT'lilerin, ekonomik krizin ve enflasyonun yükü omuzlarına yıkılanların, ‘geçinemiyoruz’ diyenlerin, aydınların, sanatçıların buluşma noktası olacak” denilerek, hak-hukuk adalet mücadelesi verenlerin taleplerini 1 Mayıs meydanlarında yükselteceği belirtildi.

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3 KOLDAN YÜRÜYÜŞ OLACAK

Toplanma saatlerinin 12.00 olacağı belirtilen açıklamada, 3 koldan yürüyüş olacağı duyuruldu. Yürüyüş saatinin 13.00 olduğu belirtilirken, programın 14.00’te başlayacağı ifade edildi.

Yürüyüş ile ilgili şu bilgiler verildi: DİSK üyesi sendikaların başında olduğu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yürüyeceği kortej Marmara Forum AVM önünde toplanacaktır. Bakırköy Halk Pazarı'na ‘İncirli-Dikilitaş’ yönünden alana gelecek kortejin en başında KESK ve TMMOB, ‘E-5 Yan Yol’ kolunun başında da TTB yer alacaktır. 1 Mayıs kutlamalarında DİSK Korosu, Bulutsuzluk Özlemi, Sadık Gürbüz, Grup Vardiya ve MKM sanatçılarından Nurcan Değirmenci de bizlerle birlikte olacak ve alanın coşkusuna coşku katacaklardır. Mitingi canlı olarak yayınlamak isteyen basın kuruluşları için canlı yayın frekans bilgileri gün içinde paylaşılacaktır. Alanda canlı yayın aracı kullanacak olan basın kuruluşlarının araçlarını 1 Mayıs sabahı en geç saat 07.00'ye kadar alana sokmaları ve belirlenen yere park etmeleri gerekmektedir.” (HABER MERKEZİ)

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