İstanbul'da 1 Mayıs'ta 4 ilçede su kesintisi olacak
İstanbul'da 1 Mayıs günü Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Sultangazi'de bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.
Fotoğraf: Pixabay
Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan yazılı açılamada şu ifadeler kullanıldı: "Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle; 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs 2019 Perşembe günü 14.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir."
İSKİ'nin açıklamasına göre su kesintisi olacak bölgeler şöyle:
- Eyüpsultan İlçesi: Alibeyköy, Karadolap, Çırçır, Akşemsettin, Güzeltepe, Emniyettepe, Mithatpaşa ve Göktürk Mahalleleri.
- Gaziosmanpaşa İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana ve Kazım Karabekir Mahalleleri.
- Sultangazi İlçesi: Cumhuriyet, 50. Yıl, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Esentepe, Yunus Emre, Gazi, 75. Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.
- Bayrampaşa İlçesi: Cevatpaşa ve Yıldırım Mahalleleri.
(İstanbul/DHA)