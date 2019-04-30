30 Nisan 2019 15:43

İstanbul'da 1 Mayıs'ta 4 ilçede su kesintisi olacak

İstanbul'da 1 Mayıs günü Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Sultangazi'de bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta 4 ilçede su kesintisi olacak

Fotoğraf: Pixabay

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    Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde bazı bölgelere 16 saat süreyle su verilemeyecek.

    İSKİ'den yapılan yazılı açılamada şu ifadeler kullanıldı: "Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle; 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs 2019 Perşembe günü 14.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir."

    İSKİ'nin açıklamasına göre su kesintisi olacak bölgeler şöyle:

    • Eyüpsultan İlçesi: Alibeyköy, Karadolap, Çırçır, Akşemsettin, Güzeltepe, Emniyettepe, Mithatpaşa ve Göktürk Mahalleleri.
    • Gaziosmanpaşa İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana ve Kazım Karabekir Mahalleleri.
    • Sultangazi İlçesi: Cumhuriyet, 50. Yıl, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Esentepe, Yunus Emre, Gazi, 75. Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.
    • Bayrampaşa İlçesi: Cevatpaşa ve Yıldırım Mahalleleri.

    (İstanbul/DHA)

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