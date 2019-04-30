TGS: Gün birlik olma günü, 1 Mayıs'ta TGS flaması altında buluşalım

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi, 1 Mayıs çağrısı yaptı. TGS flaması altında buluşma çağrısı yapan TGS, gazetecilerin, ağır saha koşullarında çalışması yetmezmiş gibi her gün gözaltına alınma, tutuklanma, kovuşturmaya tabi tutulma ya da işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

Açıklamada, “Binlerce işsiz arkadaşımız var. En az 142 gazeteci cezaevinde. Meslektaşlarımız için binlerce yıl hapis istemiyle açılan davalar, ardı ardına devam ediyor. Ama yine emekçinin ve emeğin bayramı, bize umut gibi doğdu. Gazeteciliğin özgürlüğü, hapisteki gazeteciler, etidoryal bağımsızlık, topyekun demokrasi talepleri ile baskı ve faşizme hayır demek için, bu yıl gazeteciler olarak yine 1 Mayıs kutlamalarına katılacağız” denildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, Sağlık ve Eğitim Muhabirleri Derneği, İzmir Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği, Ege Magazin Gazetecileri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölgesi Temsilciliği, Sağlık Eğitim Yerel Yönetim Politika Muhabirleri Derneği ve Dayanışma Derneği, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi üyeleri; yerel televizyon-radyo çalışanları ve internet gazetecileri ile birlikte Alsancak Liman önünde saat 13.00'de buluşup, Gündoğu Alanı'na yürüneceği belirtilen açıklamada; “TGS İzmir Şubesi Yönetim Kurulu olarak, tüm meslektaşlarımızı dayanışma duygusuyla kortejimize katılmaya davet ediyoruz” denildi.

TGS: GAZETECİLER 6 İLDE ALANLARA ÇIKIYOR

TGS Genel Merkezi ise Twitter’dan yaptığı paylaşım ile TGS’nin 1 Mayıs’a katılacağı alanları ve buluşma saatlerini belirtti.

TGS’nin katılacağı 1 Mayıs kutlamaları ve buluşma alanları:

İstanbul İncirli Metrobüs Durağı Saat: 11.00

Ankara AKM’nin Tandoğan Meydanı Kapısı Saat 11.30

İzmir Alsancak Liman Girişi Saat 13.00

Diyarbakır Ofis Ayhan Durağı Saat 12.30

Kocaeli Milli İrade Meydanı Saat 11.00

Adana Aski Şantiyesi Saat 14.00 (MEDYA SERVİSİ)

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2019 1 Mayısı hangi ilde nerede, saat kaçta kutlanacak?