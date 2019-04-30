Ankara 1 Mayıs’a hazır: Krizin faturasını reddetmek için Tandoğan'a

Başkent Ankara’da 1 Mayıs hazırlıkları tamamlandı. Tandoğan Meydanı’nda ortak olarak kutlanacak 1 Mayıs için tertip komitesinde yer alan sendika ve meslek odaları ile demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanarak yürüyüş kolu oluşturacak. Türk-İş’e bağlı sendikaların Ankara şubeleri ise Sezenler Sokak’ta bir araya gelerek miting alanına yürüyecek.

Ankara’da işçiler, emekçiler ve öğrenciler 1 Mayıs hazırlılarını tamamlandı. Kriz sebebiyle bazı fabrikalarda çift vardiyanın tek vardiyaya düşürülmesi, zorunlu ücretli izin uygulamaları, yeşil biber başta olmak üzere gıda fiyatlarındaki fahiş artış ve üniversitelerde yoğunlaşan baskı koşulları altında 1 Mayıs’a giden Ankara’da 1 Mayıs ortak olarak kutlanacak.

Birleşik Kamu-İş, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip Odası ve ASMMMO tarafından Tandoğan’da düzenlenecek 1 Mayıs mitingine Türk-İş’e bağlı bazı sendikalar da katılacak.

Türk-İş’in 1 Mayıs’ı Kocaeli’de merkezi olarak kutlama kararı sonrasında Türk-İş’e bağlı sendikaların Ankara şubelerimin tutumu merak konusu olmuştu. Tez-Koop-İş, TÜMTİS ve Yol-İş başta olmak üzere Türk-İş’e bağlı bazı sendikalar 1 Mayıs’ı Tandoğan’da diğer sendikalar ve Ankaralılar ile ortak olarak kutlayacaklarını duyururken; Türk Metal ve Petrol-İş Türk-İş Genel Merkezi’nin çağrısına uyarak Kocaeli’ye gidecek. Türk-İş’e bağlı sendikalar Sezenler Sokak’tan alana gelecekken diğer sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi önünde oluşturacakları yürüyüş koluyla birlikte Tandoğan Meydanı’na yürüyecek.

YEREL FEDERASYONLAR 1 MAYIS'A ORTAK PANKARTLA KATILACAK

Merkezleri Ankara'da bulunan yerel derneklerin üst örgütleri olan federasyonlar da 1 Mayıs mitingine ortak pankart altında birlikte katılacak.

Aynı zamanda konfederasyonlaşma çalışmalarını yürüten Aydost, Çorum Hitit, Erzurum, Kars, Kızılırmak ve Yozgat federasyonları yaptıkları toplantıda 1 Mayıs'a ortak pankart arkasında katılarak güçlerini birleştirme kararı aldılar.

Bugün Tandoğan Meydanı'nda yapılacak miting için örgütlerinin ve 1 Mayıs amblemlerinin yer aldığı “Yaşasın 1 Mayıs” pankartı ile katılacak olan 6 federasyon ayrıca kendi pankartlarını da açacaklar.

Saat 11.30'da Kazım Karabekir Caddesi, Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanma çağrısı yapan federasyonlar, yerel seçimlerdeki güç birliğinin alanlara da yansıması gerektiği görüşündeler.

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Murat Akyüz, 1 Mayıs'ta alanları doldurmanın emek karşıtı politikalara güçlü bir yanıt olacağını ifade etti. Özellikle ‘reform’ adı altında sunulan ancak her maddesi işçi ve emekçi için yeni kayıpların, hak gaspları demek olan pakete karşı da seslerini yükseltmek gerektiğini belirten Akyüz, “Bu nedenle 1 Mayıs çok önemli. İktidara yerel seçimlerde verilen ihtar, 1 Mayıs'ta alanları doldurarak da yinelenmiş olacak” dedi.

Akyüz 45 üye dernek yönetici ve üyelerini 6 federasyon ve Kızılırmak pankartı altında mitinge katılmaya çağırdı.

Saat 13.00'te başlaması planlanan mitingde tertip komitesinin ortak metnini kadın bir işçi okuyacak. Ortak metnin okunmasının ardından Moğallar ve Çankaya Belediyesi işçileri tarafından oluşturulan Grup Teneke sahne alacak. (Ankara/EVRENSEL)

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Ankara’da 1 Mayıs ortak kutlanacak