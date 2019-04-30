İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı

İzmir’de 1 Mayıs öncesinde iş yerlerinde yerel kutlamalar yapıldı.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNDEN İŞYERLERİNDE 1 MAYIS ÇAĞRISI

Fotoğraf: Evrensel

Sağlık emekçileri iş yerlerinde 1 Mayıs açıklamaları yaparak Gündoğdu Meydanındaki mitinge çağrı yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi hastanesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan basın açıklamalarında Sağlık İş üyeleri ve SES üyeleri bir araya geldi.

Sağlık-İş Sendikasının Dokuz Eylül Üniversite hastanesinde yapılan basın açıklamasını Sağlık-İş İzmir Temsilcisi Özgür Aslan okudu.

Aslan, "Buradan güçlü bir şekilde yeniden söylüyoruz, kıdem tazminatı örgütlü örgütsüz tüm işçilerin hakkıdır. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Kıdem tazminatı işçinin vazgeçilmezidir" diyerek taleplerini sıraladı. Eşit işe eşit ücret, iş yerinde ayrımcılık, tacizin engellenmesi gibi genel olarak tüm sorunlar karşısında emekçiler olarak mücadele edilmesinin önemini vurgulayan Aslan, son olarak "kıdemime dokunma! Krizin sebebi biz değiliz, bedelini biz ödemeyeceğiz. 1 Mayıs 'ta alanlara" dedi.

Atatürk Araştırma ve Eğitim hastanesinde ise SES, Sağlık - İş ve Belediye İş sendikasının ortak yaptığı açıklamada sağlık emekçileri ve işçiler “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attılar. Ortak basın açıklamasını Sağlık İş üyesi Bilgen Şeker Küçük, "Başta kıdem tazminatı olmak üzere işçi hak ve özgürlükleri kısıtlayan program adı ne okursa olsun bizim için İMF programıdır. Bu programa karşı çıkmak hepimizin sorumluluğudur."dedi.

Türk Sağlık Sen Şube de Demokratik Sağlık Sen de destek verdi. Sağlık İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban, “Kıdem tazminatının fona devri zorunlu bes uygulaması tek başına kremi kaldırmıyor. Çocuklarımızın geleceğini çalıyorlar. Sendikamızın 3 konserdir almış olduğu karar var. Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Kıdem dokunan eller kırılsın" dedi.

Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol da söz alarak sendika farkı gözetmeksizin birleşmenin önemine vurgu yaptı. SES İzmir Şube eş başkanı Hülya Ulaşoğlu da söz aldı. Mezarda emekliliğin yasalaştığını şimdi de kıdem tazminatını yok etmeye çalıştıklarını söyleyen Ulaşoğlu, "Kıdem tazminatının gaspına dur demek için, vergilendirmenin kazanca göre adaletli düzenlenmedi için, zorunlu bireysel emeklilik sitemine hayır demek için sağlık emekçilerine ayrımsız amasız 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi için, 3600 ek gösterge için haydi 1 Mayıs'a" diyerek çağrı yaptı.

BORNOVA BELEDİYESİ ŞANTİYELERİNDE 1 MAYIS KUTLAMASI

DİSK/Genel İş İzmir 7 Nolu Şube sabah mesai başlamadan önce Bornova Belediyesi’nin 4. Sanayi Sitesi içindeki Fen İşleri şantiyesinde ve temizlik işlerinde çalışan taşeron işçilerinin bulunduğu Kemalpaşa yolu üzerindeki şantiyesinde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

Genel İş İzmir 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, kıdem tazminatının fona devredilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade ederek, “17 yıldır iktidarda olan AKP her yıl olduğu gibi bu yılda kıdem tazminatımıza göz dikti. Kıdem tazminatı iş güvencemizdir. Eğer yarın 1 Mayıs alanında olmazsak kıdem tazminatımızı kaybedebiliriz. Onun için örgütlü yapımız ile örgütsüz olan işçileri de yanımıza alarak yarın 1 Mayıs alanında olmak zorundayız” dedi.

Köroğlu işçileri yarın önce saat 10.30'da Bornova Meydanı'nda yapılacak olan kutlamaya oradan da Gündoğdu Meydanı'na çağırdı. Açıklama sonrası işçiler halaylar eşliğinde, “Yarın 1 Mayıs, alanlardayız” sloganları attı.

KARŞIYAKA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ 1 MAYIS'A ÇAĞRI YAPTI

Eğitim Sen 2 nolu Şube'nin çağrısı ile Karşıyaka Emek ve Demokrasi güçleri Karşıyaka iskele girişinde bildiriler dağıtarak 1 Mayıs'ta Gündoğdu'da yapılacak mitinge tüm Karşıyakalıları davet etti. (İzmir/EVRENSEL)