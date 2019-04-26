Rehber öğretmen, 2 öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Bahçelievler İlkokulunda rehber öğretmen Ö.A. (40), iki erkek öğrenciyi evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'da yer alan habere göre, Burhaniye ilçesinde bulunan Bahçelievler İlkokulu rehber öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Ö.A. iddiaya göre, önceki gün yaşları 9 ve 11 olan iki kardeşi evine götürerek istismar etti. Öğretmenlerinin yanından ayrılarak evlerine dönen çocuklar, durumu annelerine anlattı. Bunun üzerine aile, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek öğretmen Ö.A. hakkında şikayetçi oldu. Dün (25 Nisan) akşam saatlerinde Ö.A’nın evine giden polis ekipleri, istismar zanlısı öğretmeni gözaltına aldı. Sağlık muayenesi için Burhaniye Devlet Hastanesine götürülen Ö.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Ö.A., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rehber öğretmen Ö.A’nın yine cinsel istismar suçlamasıyla devam eden bir davasının daha olduğu öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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