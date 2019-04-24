    • Küçükçekmece'deki çocuk istismarına karşı eylemler: Susmuyoruz

    Küçükçekmece'deki çocuk istismarına karşı pek çok yer vatandaşlar sokağa çıkarak eylem gerçekleştirdi.

    24 Nisan 2019 14:25
    Son Güncellenme Tarihi: 24 Nisan 2019 22:13
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    Küçükçekmece'deki çocuk istismarına karşı yurttaşlar sokağa çıkarak tepki gösterdi. 

    İSTANBUL-NURTEPE

    Fotoğraf: Evrensel

    Güzeltepe ve Nurtepeli kadınlar da, Güzeltepe meydanında toplandı ve yürüyüş gerçekleştirdi. “Susma haykır, istismara hayır” sloganları atan kadınlar çocuklarını ve eşlerini de yanlarına katarak yürüdü. Kadınlar basın açıklamasında, “Çocukların istismarlardan korunması için önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması gerekli. Çocuk istismarına karşı mücadele edeceğiz. Sessiz kalmayacağız. Failler aklanana kadar soruşturmanın takipçisi olacağız. Çocuklar savunmasız değildir. Çocuk istismarına karşı hep birlikte ses çıkartıyoruz” dedi.

    İSTANBUL-EYÜP

    Eyüp Alibeyköy’de Gülpa Market önünde toplanan siyasi parti, yöre dernekleri, kitle örgütleri ve mahalle halkı Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarını protesto etti. Bir araya gelen yüzlerce mahalle halkı “Susma haykır istismara hayır”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganlarıyla Cengiz Topel Caddesi dört yoluna kadar yürüyerek basın açıklaması yaptı. Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarı nezdinde bütün faillerin bulunmasını ve yargılanmasını isteyen Avukat Nebehat Bektaş, “Burada bizlere düşen görev çocuklarımızın istismara uğramadıkları ve katledilmedikleri bir ülkenin kurulması için demokrasi, insanlık ve hukuk mücadelesi vermektir” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    İSTANBUL-SANCAKTEPE

    Sancaktepeli kadınlar da Demokrasi Caddesi girişinde toplanarak açıklama yaptı. “Çocuk istismarcıları cezalandırılsın”, “Kanarya halkı yalnız değildir” sloganları atan kadınlar, küçük çocuklarını da eyleme getirdi. Eyleme HDP, EMEP ve CHP ilçe yöneticileri de katıldı.

    İSTANBUL-ŞİRİNEVLER 

    İstanbul'da Şirinevler köprüsünde CHP'liler ellerinde dövizlerle bir araya gelerek çocuk istismarına tepki gösterdi. 

    Fotoğraf: Evrensel

    İZMİR

    İzmir Kadın Platformu Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarına karşı sessiz kalmayarak basın açıklaması düzenledi.

    "Erkek adalet değil gerçek adalet" , "Çocuk istismarını aklatmayacağız", "Fıtratınız batsın çocuklar yaşasın", "AKP'den hesabı kadınlar soracak" sloganlarının atıldığı açıklamayı kadınlar adına Alev Özkiraz okudu. 

    Özkiraz, İstanbul’da metrobüste bir kadın tacize uğradığını,  geçtiğimiz haftalarda Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Hasan Bilgili tarafından kliniğinde çalışan stajyer kadının tecavüze maruz kaldığını hatırlatarak devam etti: "Tarsus’ta gerçekleşen istismar olayının faili imam tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. Rabia Naz cinayetinin üstü örtülmeye çalışılıyor. Giresun'da iki erkeğin tecavüzüne uğrayan zihinsel engelli Havva tecavüz esnasında 'bağırmadığı' gerekçesiyle yargılanır hale geldi. Tecavüzcüler ise serbest bırakıldı. Çocuğunu istismar ettiğini öğrenince eşinden şikayetci olan Döndü Şengül, istismarcı Şükrü Sengül'ün serbest bırakılması ile onun eliyle katledildi." 

    Özkiraz, 23 Nisan günü ise 5 yaşında bir çocuğun cinsel istismara uğramasının ardından mahallelinin sokaklara döküldüğünü ancak Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğünün tecavüzcülerin, istismarcıların peşine düşmesi gerekirken sokaklara dökülen aileye, kadınlara, mahalleliye saldırdığını söyledi. 

    "Bugün dört bir yanda başta kadınlar olmak üzere binlerce insan tacize, tecavüze, çocuk istismarcılarına karşı isyanda. Tacizin, tecavüzün üstü kapatılmaya, bir kereden bir şey olmaz diyerek aklanmaya çalışılıyor. İyi hal- saygın tutum indirimleriyle ödül gibi cezalar verildikçe bu olaylar her geçen gün daha da artıyor" diye konuşan Özkiraz, kadınlar olarak çocuk istismarına, kadına şiddete, tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine sessiz kalmadıklarını vurguladı. Kadınlar açıklamadan sonra protesto için 10 dakika oturma eylemi gerçekleştirdi. 

    BURSA'DA EYLEM ÇAĞRISI

    Bursa Kadın Platformu, İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuğun maruz kaldığı istismarı protesto etmek için 25 Nisan'da sokağa çıkacak. Platform tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Perşembe günü saat 19:00’da Heykel’de Bursa Kadın Platformu basın açıklaması yapacaktır. Herkesi çocuklarımızın çıkaramadığı sesi olmaya çağırıyoruz" (HABER MERKEZİ)

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