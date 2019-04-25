"Ucuz et"e zam geldi, yarım kilo kıyma 19,50 TL oldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılında 3 büyük zincir market aracılığıyla başlatılan "ucuz et" satışı kapsamındaki 500 gram kıymanın fiyatı 14,50 TL'den 19,50 TL'ye, 1 kilogram dana kuşbaşının fiyatı ise 31 TL'den 42 TL'ye çıktı. İki ürüne de ortalama yüzde 35 zam gelmiş oldu.

Sözcü'nün haberine göre bazı marketlerde de iki ürünün gramajı 400 grama indirildi.

2017'de dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu tarafından büyük market zincirlerine kurulacak reyonlarda halka "ucuz ve sağlıklı et" sunacaklarını söylemişti. Ardından kıymanın kilosunu 29 TL’den kuşbaşının kilosu da 31 TL’den satışa sunulmuştu.

Et ihtalatının arttırılmasıyla sağlanan "ucuz et"te şarbon çıkması gündem olmuş ve aynı yıl Türkiye'de büyükbaş hayvan eti üretimi yüzde 7 azalmıştı. Ayrıca Bosna Hersek’ten ithal edilen 20 ton sığır karkas etinde de insan sağlığına zararlı hastalık olduğu ortaya çıkmış ve etlerin, laboratuvar incelemesinin sonuçları beklenmeden piyasaya sürüldüğü anlaşılmıştı.

Tüketici Hakları Derneği, "ucuz et" tartışmalarına ilişkin açıklama yaparak, "Kalıcı çözüm için, tüketicinin alım gücü arttırılmalıdır" demişti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği de "ucuz et" uygulamasının besicileri ve kasapları olumsuz etkileyeceğini belirterek hükümeti ithalattan vazgeçip hayvancılığı desteklemeye çağırmıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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