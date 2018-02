Markete ucuz et, üretimi düşürdü

'Et fiyatları ucuzlasın’ diye ithal etleri marketlere verme politikası, kırmızı et üretimini azalttı.

Türkiye’de toplam kırmızı et üretimi 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 12.6 azalarak 295 bin 329 ton olarak tahmin edildi. Et üretimindeki azalış hükümetin, ‘Et fiyatları ucuzlasın’ diyerek yurt dışından et ithal ederek belli marketlere verme politikasının olumsuz sonuçlar doğurduğunun göstergesi.

Yurt dışından gelen ithal et yüzünden üretici eskisi kadar hayvan bakmadığı gibi et fiyatları da pek ucuzlamadı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2016 kırmızı et üretimiyle ilgili verilerine göre 2017 yılı dördüncü çeyreğinde kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 12.6 azalırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.1 arttı.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 109 bin 80 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre dördüncü çeyrekte sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.4 azalırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.5 arttı.

2017 Dördüncü Çeyreğinde koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 21.3 azalırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68.2 arttı.

İTHALAT ETKİLİ OLDU

Kırmızı et üretiminin azalmasında karkas ve kasaplık hayvan ithal edilmesi etkili oldu. Ayrıca son dönemde süt fiyatlarında yaşanan artışın da et üretiminin azalmasına neden olduğu da düşünülüyor.

300 KOYUN VE ASGARİ ÜCRET KÖYLERİ CANLANDIRIR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, köylerde yaşayan ailelere yapılacak hayvancılık desteklerini olumlu karşılayarak, “Köyde yaşayan ailelere 300 damızlık koyun, asgari ücret ve sigorta fırsatı tanıyan uygulamayı destekliyoruz. Ülkemizde tüketilen yıllık ortalama 1 milyon 200 bin ton etin 300 bin tonu ithal ediliyor. Bu proje ile et ithalatı bitecek, köyler yeniden canlanacak ve işsizlik oranı düşecek” dedi. Palandöken köylerin eski günlerine geri dönebilmesi için köye dönüş projelerinde yaş kriterinin kaldırılması gerektiğini söyledi. (HABER MERKEZi)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 17:45

www.evrensel.net