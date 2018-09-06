Etle birlikte dert ithal ediyoruz

TÃ¼m KÃ¶y Sen Ã–rgÃ¼tlenme ve EÄŸitim UzmanÄ± Sedat BaÅŸkavak, ithal et politikasÄ±nÄ± ve ithal hayvanlardan kaynaklÄ± hastalÄ±klarÄ± yazdÄ±.

Sedat BAÅžKAVAK

Günlerdir Et ve BalÄ±k Kurumunun Brezilya’dan ithal ettiÄŸi besilik hayvanlarla gelen Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸuyoruz. Dün ithalatçÄ± politikalarÄ±n hayvancÄ±lÄ±ÄŸa olumsuz etkileri, ekonomik olarak baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k, gÄ±da baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± vb konuÅŸuyorduk. Bugün ise ithal edilen hayvanlardan kaynaklÄ± yaÅŸanan hastalÄ±klar nedeniyle gÄ±da güvenliÄŸi-güvencesi, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve pek çok bölgede hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±r duruma geldik. Binlerce ton et ithalatÄ±, yüz binlerce hayvan ithalatÄ± üzerinden karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸarbon vakasÄ± nedeniyle arpa, buÄŸday, mÄ±sÄ±r, et, hayvan, saman derken en sonunda hayvanla birlikte hastalÄ±k da ithal etmiÅŸ olduk.

Et ve Süt Kurumu verilerine göre 2017 yÄ±lÄ± büyükbaÅŸ hayvan eti üretimimiz yüzde 7 azalarak 988 bin ton oldu. Nüfus artarken üretimi düÅŸen bir ülke olarak ithalatÄ± çare gören Hükümet bunu da, halka ucuz et yedirmek için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ä°thalat politikasÄ±nÄ± eleÅŸtirenlere de dönemin TarÄ±m BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba gibi “Bunlar halkÄ±n ucuz et yemesini istemeyen mihraklardÄ±r” deniliyor. Besilik hayvanÄ±n yüzde 19’u, kasaplÄ±k hayvanÄ±n ise yüzde 50’ye yakÄ±nÄ± Brezilya’dan ithal ediliyor. Brezilya’yÄ± cazip yapan ise uluslararasÄ± piyasadaki et fiyatlarÄ±nÄ±n ucuzluÄŸudur. Et ve Süt Kurumu verilerine göre uluslararasÄ± ticarette ABD, Avustralya ve AB’de ortalama karkas et fiyatlarÄ± 4 avro/kg. Brezilya’da ise ortalama 2.34 avro/kg en fazla 2.5 avro. Böylece AKP ve besleme ÅŸirketleri nerede ucuz et buldularsa alÄ±p geliyorlar. HastalÄ±k ve benzeri kusurlar ise her ithalatta olduÄŸu gibi gönderen ülkenin insafÄ±na kalÄ±yor.

DELÄ° DANA, AFRÄ°KA HASTALIÄžI, MAVÄ° DÄ°L...

2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana 6.5 milyon baÅŸ hayvan ve yüz binlerce ton et ithalatÄ± yapan ülkemiz her dönem farklÄ± bir hastalÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. 2011 ve 2012 yÄ±llarÄ±nda Polanya’dan ithal edilen kÄ±rmÄ±zÄ± ette deli dana hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu Polonya hükümetinin ihraç edilen hayvan ve etlerde deli dana olmasÄ± sebebiyle kendisinin açtÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma ile öÄŸrendik. 2014’te Afrika hastalÄ±ÄŸÄ± gündeme geldi.

2015’te Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütünün hayvanlarda görülen mavi dil hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Fransa kaynaklÄ± bir hastalÄ±k olduÄŸu ve Fransa’daki yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± üzerine raporu kamuoyuna yansÄ±dÄ±. O dönemler Avrupa BirliÄŸi ülkelerinde, Fransa kaynaklÄ± hayvan ve et sevkiyatÄ± yasaklandÄ±. “Milyarlarca lira ödediÄŸimiz hayvanlarÄ± Fransa’da mÄ± bÄ±raksaydÄ±k” diyen Türkiye’deki yetkililer ve kimi uyanÄ±klarÄ±n Fransa’dan ithal ettikleri hayvanlarÄ± karadan taÅŸÄ±yamayÄ±nca denizden aÅŸÄ±rarak getirdiklerini duyduk.

2017’de 17 bin baÅŸ hayvan için anlaÅŸma yapÄ±lan Romanya’dan gelen besilik hayvanlarda yüksek ateÅŸ ve solunum yetmezliÄŸi ile hayvanÄ±n ölümüne sebep olan sÄ±ÄŸÄ±r pasteurellozu hastalÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±k olduk. Bir ayda 700 hayvanÄ±n öldüÄŸü basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Bulgaristan’dan koyun ithalatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günlerde ise Bulgaristan’dan da yaÅŸanan “koyun vebasÄ±nÄ±” duyduk.

Ankara GölbaÅŸÄ± baÅŸta olmak üzere Ä°stanbul ve 3 ÅŸehirde daha ÅŸarbon vakasÄ±nÄ±n görülmesiyle ortaya çÄ±kan tablo sonrasÄ± geriye dönük 8 yÄ±lÄ±n ithalatÄ± ve görülen hayvan hastalÄ±klarÄ±nÄ± da göz önüne alÄ±nca sadece et ve hayvan deÄŸil, hastalÄ±ÄŸÄ± da ithal ettiÄŸimizi söyleyebiliriz. O zamanda akla iki soru geliyor. Bu iÅŸin bir denetimi yok mudur? Ya da ithalata mecbur muyuz?

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DENETLEYECEK MEKANÄ°ZMALAR YOK

TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, TarÄ±m ve Köy Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± derken en son Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile birleÅŸtirilerek adÄ± TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± oldu. Ne adÄ±, ne kapsamÄ± ne de liyakatlÄ± personeli yerinde durmayan sürekli deÄŸiÅŸen, bakanlÄ±kta her gelenin kendine göre yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklerle geldiÄŸimiz noktadÄ±r bugün yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z. 28 Nisan 2018 tarihli bir düzenleme ile ithal edilen hayvanlarÄ±n saÄŸlÄ±k denetimlerinde ziraat mühendisi, orman mühendisi, kimya mühendislerine yetki verilmesini eleÅŸtiren veteriner hekimler, anatomi okumamÄ±ÅŸ ve bilmeyen meslek gruplarÄ±nÄ±n hayvan ithalatÄ±nda denetleyici olmasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyorlar. Belediyelerin çoÄŸunda veteriner hekim bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirterek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlarÄ±n bir sebebini de veteriner hekimliÄŸin etkin bir meslek haline getirilmemesi nedeniyle yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorlar. Veteriner hekimler “Åžarbon yeni duyduÄŸumuz ve gördüÄŸümüz bir hastalÄ±k deÄŸil, gerek besiciler gerekse de veteriner hekimler olarak müdahalede sorunumuz yok. Fakat bakanlÄ±klarÄ±n tek çatÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesi sonucu taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nda ziraat ve orman mühendisliÄŸi çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± personelin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda veteriner hekimlerin azlÄ±ÄŸÄ± ve etkin görevlendirilmemesi bu duruma yol açÄ±yor” diyorlar.

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OKUYAMADI DÄ°REKT Ä°MZALADI!

2011 yÄ±lÄ±nda Polonya’dan ithal edilen hayvanlarda çÄ±kan deli dana hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n neden fark edilmediÄŸi konusunda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda ise; bakanlÄ±k personelinin Polonya dilinde Lehçe yazÄ±lan evraklarÄ± okuyamadÄ±klarÄ± için direkt imzaladÄ±klarÄ± ifade ve savunmalara yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ä°thalatÄ± onaylayacak personelin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki konaklama, ulaÅŸÄ±m ve diÄŸer harcamalarÄ±nÄ± ithalatÄ± yapacak ÅŸirket ya da kurum karÅŸÄ±layÄ±nca görevlendirme de ona göre oluyor. Liyakat yerini yandaÅŸlÄ±ÄŸa ve kÄ±yak çekmeye bÄ±rakÄ±nca iÅŸi bilen deÄŸil daha çok harcÄ±rah almasÄ± istenenler görevlendiriliyor. Hem veteriner hekimlerin etkin olarak görevlendirilmesi hem de personelin de iÅŸin gereÄŸi (bilgi, birikim ve dil gibi) donanÄ±ma sahip olmalarÄ±nÄ±n önemini, ineÄŸin beraberine ithal ettiÄŸimiz ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±yla birlikte bir kez daha anlamÄ±ÅŸ olduk.

Ä°THALATA MECBUR DEÄžÄ°LÄ°Z

FotoÄŸraf: Pixabay

Ä°thalata mecbur deÄŸiliz çünkü bizim tarÄ±m ürünü ve hayvan ithal ettiÄŸimiz ülkelerden daha çok tarÄ±m ürünü ve hayvan yetiÅŸtirecek olanaklara sahibiz. EksiÄŸimiz bizde tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k yük olarak görülüyor. Arjantin hayvancÄ±lÄ±kta ihracat desteÄŸi verip, üretimi destekleyerek artÄ±rÄ±yor. Biz ithalat desteÄŸi verip üretime balta vurarak azaltÄ±yoruz. Brezilya hayvancÄ±lÄ±kta baÅŸta yem olmak üzere girdi desteÄŸi verip geçtiÄŸimiz yÄ±l 1 milyon 650 bin ton büyükbaÅŸ hayvan satÄ±yor. Biz ise kendi besicimize vermediÄŸimiz desteÄŸi 3.1 milyar dolarlÄ±k et ve hayvan ithal ederek baÅŸka ülkelerin ekonomisi ve çiftçisine veriyoruz. Ä°thal yem, ithal hayvan, ithal suni tohumlama ile yapÄ±lan üretimden de yerli ve milli tarÄ±m deÄŸil baÄŸÄ±mlÄ± tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k çÄ±kar. Yemin ucuzlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, mera ve yaylalarÄ±n korunmadÄ±ÄŸÄ± ve süt fiyatlarÄ±nÄ±n desteklenmediÄŸi sürece ithalata mecbur kalacaÄŸÄ±mÄ±z açÄ±k.

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HALK SAÄžLIÄžI TEHLÄ°KEDE

HastalÄ±k sadece et ve hayvanla deÄŸil ot ve samanla bile taÅŸÄ±nabiliyor. Cumhuriyet tarihinde ithalatÄ±n en çok arttÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarÄ± ve günleri yaÅŸÄ±yoruz. Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n form deÄŸiÅŸtirerek uzun süre yaÅŸayabildiÄŸi ve fÄ±rsatÄ±nÄ± bulunca açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± düÅŸünüldüÄŸünde sadece et ve hayvanda deÄŸil ithal edilen saman ve otla da gelebileceÄŸi ve yedirilen hayvanlarda yeniden kendini gösterebildiÄŸi belirtiliyor.

Ä°thalat sonucu yaÅŸanÄ±lan ÅŸarbon vakasÄ± bir kez daha gösterdi ki sorun sadece hayvan üretip üretmeme meselesi deÄŸil. Sorun kendine yetecek kadar yeterli, temiz gÄ±da üretme meselesidir. Yani hem gÄ±da güvenliÄŸi hem de gÄ±da güvencesi meselesidir.

GÄ±da güvencesi insanlarÄ±n yeterli, saÄŸlÄ±klÄ±, besleyici ve güvenilir gÄ±daya fiziksel ve ekonomik olarak ulaÅŸmalarÄ± demektir ki; baÅŸta artan et fiyatlarÄ± olmak üzere gÄ±da maddelerindeki fiyat artÄ±ÅŸÄ± gÄ±daya ulaÅŸÄ±mÄ± zorlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r çünkü ithalatÄ±na baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸumuz tüm gÄ±da ürünlerinde fiyatÄ± belirleyenler ürünü satan ÅŸirketlerdir. Üretimi ve tüketimi ithalata baÄŸÄ±mlÄ± bir ülke olarak yeteri kadar gÄ±daya sahip olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z açÄ±k. Bu nedenle de gÄ±da güvencemiz, ithalat karÅŸÄ±sÄ±nda daralan üretimle daha çok tehlikeye girmektedir.

GÄ±da güvenliÄŸi insanÄ±n saÄŸlÄ±klÄ±, temiz gÄ±daya ulaÅŸÄ±mÄ± demektir ki; GDO’lu üretim, et ve hayvancÄ±lÄ±kta dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n getirdiÄŸi hastalÄ±klar düÅŸünüldüÄŸünde saÄŸlÄ±klÄ± temiz gÄ±daya ulaÅŸmak daha zorlaÅŸacaktÄ±r.

Yeteri kadar gÄ±da üretemeyen ülkelerin baÅŸkasÄ±nÄ±n ürettiÄŸi gÄ±daya mecbur kalmasÄ±, tüketimde yaÅŸanacak sÄ±kÄ±ntÄ±larda da ilaç tekellerinin dayatmalarÄ±na mecbur kalmasÄ±nÄ± beraberinde getirmektedir. Et ithal, ot ithal, yem ithal olunca halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da tehlikeye giriyor. Ä°nsan ve hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±lan ilaç da ithal oluyor.

Çözüm için iki cümle söyleyebiliriz. Ä°thalatÄ±n deÄŸil ülke köylüsü ve besicisinin, üretimin desteklenmesi gerekiyor. BaÅŸta hayvancÄ±lÄ±k olmak üzere tarÄ±msal üretimde tohum, ilaç, gübre, yem ve mazot gibi girdilerde desteklerin artÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 23:20

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