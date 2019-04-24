Sivas'ta ucuz et kuyruğu

Sivas’ta halk, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazasında piyasaya göre yaklaşık 10 lira daha ucuza satılan etlerden almak için kuyruk oluşturdu.

DHA'da yer alan habere göre, Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak’ta hizmet veren Et ve Süt Kurumunun satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluştu. Piyasaya göre daha ucuza satılan etten almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruğa girerek sıra bekledi.

Kıymanın 32, kuşbaşının ise 35 liradan satıldığı mağazada, ürünler piyasaya oranla yaklaşık 10 lira daha ucuz olduğu için tercih ediliyor. Satış mağazasının önündeki kuyruk gün boyunca eksilmiyor. Sırada bekleyenler daha ucuz olduğu için Et ve Süt Kurumu ürünlerini tercih ettiklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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