24 Nisan 2019 20:56

‘Türkiye, Afrin’in etrafında duvar inşa ediyor’

Türkiye’nin Afrin'de SDG ve Suriye yönetiminin kontrolündeki bölgelerin sınırına duvar ördüğü ortaya çıktı.

‘Türkiye, Afrin’in etrafında duvar inşa ediyor’

Ekran görüntüsü ANHA'ya ait videodan alınmıştır.

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    Türkiye’nin Suriye’nin Afrin kenti etrafına duvar ördüğü ortaya çıktı. ANHA ve Rudaw haber ajansları inşası devam eden duvarı görüntüledi. Rudaw’ın haberine göre duvar Afrin’in Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki ve Suriye yönetimi kontrolündeki bölgelerle mevcut sınırına inşa ediliyor.

    DUVAR NEREYE İNŞA EDİLİYOR?

    Afrin’deki yerel kaynaklara dayandırılan haberde, “Türkiye Afrin’i Rojava ve Kuzey Suriye’den ayırmak için yeni duvarlar örüyor. Semaan kalesinden başlayan duvar, Afrin sınırından İdlib’e uzanarak Berad, Kimar, Basle, Cilbire, Miremin üzerinden geçiyor. Duvar Kilcibrin üzerinden de Azez’e ulaşacak. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, şimdiye kadar Miremin’de 500 metre, Cilbire’de 400 metre ve Kimar’da da 100 metrelik duvar inşa edildi.  Ayrım duvarının 3 metre yüksekliğinde olduğu da verilen bilgiler arasında.

    Afrinli bir vatandaşın verdiği bilgilere göre, Türkiye duvarın inşa edilmesi için 600 hektarlık alan ayırdı. Batile köyünde 125 ev, Cilbire köyünde ise 70 ev yıkılarak buralarda askeri üsler kuruldu” denildi.

    ‘DUVAR İÇİN 6 BİNE YAKIN ZEYTİN AĞACI SÖKÜLDÜ’

    Rudaw’ın haberinde ayrıca duvar için şimdiye kadar 5 bin 690 zeytin ağacının söküldüğü belirtilerek, “2015 yılından Rojava sınırında duvar örmeye başlayan Türkiye yönetimi bugüne kadar 711 kilometre duvar ördü. Afrinli yerel kaynaklar, Türkiye’nin inşa ettiği duvar ile Afrin’i Rojava ve Kuzey Suriye’den ayırarak bölgenin kimliğini değiştirmeyi amaçladığını belirtiyor” denildi.

    ANHA’nın haberinde de duvar inşasının video görüntülerine yer verildi. Haberde Türkiye yönetiminin “Afrin’i Hatay’a bağlamak istediği” ileri sürüldü.

    ‘AFRİNLİLER TEPKİ GÖSTERİYOR’

    Habere göre, duvar inşasına karşı çıkanlar “Rusya Uzlaşma Merkezi” önünde toplanarak tepkilerini dile getirdiler. Ayrıca, Suriye yönetimine de tutumunu netleştirmesi çağrısı yaptılar. Haberde ayrıca, TSK’nin duvarı örmeye başlamadan önce Cilbira köyünde 15 evi, köydeki okulu ve su deposunu yıktığı ayrıca, köy etrafında hendek kazarak duvarların inşasına başlandığı, çevrede ise askeri noktalar ve karakol kurulduğu belirtildi.

    Suriye’nin Kürt güçlerinin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri kontrolünde bulunan Afrin kantonuna, Erdoğan yönetiminin kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve silahlı cihatçı gruplar tarafından “Zeytin Dalı” adıl verilen askeri operasyon düzenlenmiş ve kontrol TSK ile cihatçıların eline geçmişti. (DIŞ HABERLER)

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