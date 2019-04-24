Selahattin Demirtaş: Korkuyla yönetilemeyeceğini gördüler

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu olarak yargılandığı davanın Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde görülen duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Demirtaş savunmasında, 7 Haziran seçimlerinden sonra hazırlanan bir dosya ile hukuksuz bir şekilde cezaevine atıldıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıya atıfta bulunan Demirtaş, "Bir tweet attı diye gece yarısı profesörlerin evi basılıp tutuklanıyor ama ana muhalefet partisinin liderini linç ederek öldürmeye çalışanları adli kontrol şartıyla serbest bırakıyorlar" diyerek hükümetin toplumu korkuyla yönetmede başarılı olamayacaklarını son seçimlerde görüldüğünü söyledi.

FEZLEKE NİYE SEÇİMDEN SONRA HAZIRLANDI?

Sağduyunun ve diyaloğun hakim olabilmesi için açlık grevlerinin devam ettiğini belirten Demirtaş, kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı. 15 No’lu fezleke üzerine konuşan Demirtaş, bu fezlekenin 7 Haziran seçimleri ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Bu fezlekede, 8 Nisan 2011 tarihinde, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve toplantı, gösteri, yürüyüşleri yasasına muhalefet etmek suçlaması yöneltiliyor. Savcı 15 No’lu fezlekede, 8 Nisan 2011’de suç işlediğimi iddia ediyor. Bir yürüyüş. Peki bu fezleke yürüyüşten hemen sonra mı hazırlanmış? Hayır. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra, 6 Ekim 2015’te hazırlanmış. Bu fezleke, 7 Haziran ile doğrudan bağlantılıdır." Fezlekenin de 4 buçuk yıla rağmen kelimesi kelimesine iddianameye dönüştürüldüğüne dikkat çeken Demirtaş, evleri basılarak gözaltına alınmalarının birçok fezleke ve iddianamenin tamamında olduğu gibi, hukuk ve yargı alet edilerek yapılan ahlaksızca bir komplodan başka bir şey olmadığını söyledi.

"EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI VEKİLLERİ HIRSIZLIKLA SUÇLADI"

Kamuoyu ve yargının Erdoğan ve Davutoğlu tarafından baskı altına alınarak savcıların harekete geçirildiğini belirten Demirtaş, fezlekenin bir iddianameye dönüştürülmesinin suç olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Zaten bu iddianameyi düzenleyen savcı hakkında HSK’ye yaptığımız suç duyuruları var. Cemaat ile ne kadar ilişkili olduğuna dair AKP’lilerin açıklaması var. Savcı, suçlama konusu olaydan bir hafta önce yaptığım açıklamayı da dosyaya koymuş."

"ŞENTOP DA DAVUTOĞLU GİBİ PİŞMAN OLACAKTIR"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçtiğimiz günlerde iktidarı ve yargıyı eleştiren tespitlerine atıfta bulunan Demirtaş, "Bunları söyleyen, siyasi tarihimizin en büyük hukuksuzluğuna imza atan başbakanlardan biri. ‘Milletvekillerinin yasama süreci içindeki etkinliği güçlendirilmelidir’ diyen Davutoğlu, bizi milletvekili kimliğimizle cezaevine gönderen başbakan olarak tarihe geçmiştir. Dokunulmazlıkların kaldırılması tartışılırken bizim teklifimiz, Meclis iç tüzüğündeki usule uygun kaldırılmasıydı. Ama Davutoğlu, ‘Bu çok uzun sürer, başka bir formül bulalım’ dedi. Mustafa Şentop bu formülün mucididir. Bugün bizim seçilmiş milletvekili olarak hapiste olmamızın sebeplerinden biri Mustafa Şentop’tur. Eminim ki, o da Davutoğlu gibi ileride ‘Biz o dönemler çok yanlışlar yaptık’ diyecektir de, anlam ifade etmeyecektir" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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