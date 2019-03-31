Demirtaş: Oyunuzu mutlaka kullanın, sandıklara sahip çıkın
HDP'nin tutuklu önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, halka sandıklara giderek oy kullanma ve oyuna sahip çıkma çağrısı yaptı.
Çizim: Selahattin Demirtaş
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından halka sandıklara giderek oy kullanamaları çağrısında bulundu. Demirtaş, sandığa sahip çıkmanın önemine de dikkat çekti.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, mesajıyla birlikte kendi çizdiği bir kuş resmini de paylaştı.
Demirtaş'ın mesajı şöyle:
“Merhabalar, nasılsınız? Sandığa gidiyoruz, değil mi? Oyunuzu mutlaka kullanın ve sayım bitene kadar da sandığa sahip çıkın lütfen. Güzel sonuçları akşam hep birlikte, keyifle izleyelim. (Bir resim çalışmamı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Yarının daha güzel olması dileğiyle...)”
Merhabalar, nasılsınız? Sandığa gidiyoruz, değil mi? Oyunuzu mutlaka kullanın ve sayım bitene kadar da sandığa sahip çıkın lütfen. Güzel sonuçları akşam hep birlikte, keyifle izleyelim. (Bir resim çalışmamı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Yarının daha güzel olması dileğiyle...) pic.twitter.com/ORDatTNtes— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 31 Mart 2019
(HABER MERKEZİ)
Selahattin Demirtaş her yerde sandığa gitme çağrısı yaptı
Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için sandık başında
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