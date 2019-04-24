Kılıçdaroğlu’ya saldırıda rol oynayan nefret söylemine tam gaz devam!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırı ve linç girişiminde rol oynayan “hedef gösterici dil” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP-MHP sözcüleri ve iktidara yakın medya tarafından sürdürülüyor.

Saldırının ardından geçen 2 günde gözaltında kimse kalmazken AKP'nin Erdoğan dahil tüm sözcüleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk gün yaptığı "Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kılıçdaroğlu" söyleminde ortaklaşmış durumda. Pazartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, saldırıyı meşrulaştıran açıklamalarıyla güçlenen bu eğilim iktidarın resmi söylemine dönüşmüş durumda. Açıklamalar, manşetler ve köşe yazıları "Saldırıda örgütlü bir provokasyon yok" ve "Kılıçdaroğlu saldırı sebebiyle HDP'yle olan iş birliğini sorgulamalı" ana fikri etrafında kuruluyor.

ERDOĞAN'IN "GAZ SIKIŞMASI"

Erdoğan dün bu rotayı devam ettirdi ve TBMM’den verdiği mesajlarla gerilimi yükseltti. “PKK ile kol kola gezen siyasi örgütle işbirliği yapıyor, sonra da şehit cenazesine gidiyorlar”, “Şehit cenazelerine giderken dikkat etmeli”, “Burada artık bir gaz sıkışması var” gibi ifadeler kullanan Erdoğan’ın bu sözleri iktidara yakın medyanın manşetlerine taşındı.

Sabah, uzun süredir yaptığı gibi hayatını kaybeden askerlerin yakınlarını konuşturarak Kemal Kılıçdaroğlu aleyhindeki demeçleri öne çıkardı. Bunlardan biri Kılıçdaroğlu’ya yönelik “PKK’lı teröristlerle şehit ailesini nasıl bir tutarsın” ifadesiydi. Kılıçdaroğlu’nun Artvin’de uğradığı PKK saldırısıyla Çubuk saldırganlarını benzeştirmesi üzerine yapılan bu yorumda, saldırının hayatını kaybeden askerin yakınları tarafından yapıldığı öne sürülüyor. Ancak saldırgan Osman Sarıgün, Hakkari’de yaşamını yitiren Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın akrabası olmadığını ifadesinde söylemişti.

"MEHMEDİMİ ŞEHİT EDENLERİ DİNLEYELİM Mİ"

Erdoğan’ın TBMM’de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşması sırasında “Mehmedimi şehit edenleri dinleyelim mi” diyerek yerinden kalkması iktidara yakın gazetelerin birinci sayfalarında yer alan bir başka gelişmeydi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde tepkiyle karşılaşıyorsa şapkasını önüne alıp muhasebe yapmalı” ifadeleri de çok sayıda gazetede birinci sayfadan verildi.

İktidara yakın bir başka gazete Star’da bugünkü köşe yazarları Halime Kökçe, Sibel Eraslan, Fadime Özkan, Yalçın Akdoğan, Ersoy Dede, Yakup Köse’nin tamamının hedefinde Kılıçdaroğlu vardı.

OSMAN SARIGÜN, SALDIRIDA İZLEDİĞİ HABERLERİN DE ETKİLİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ankara Çubuk'ta saldırıyı gerçekleştiren Osman Sarıgün ifadesinde Kılıçdaroğlu'ya dair haberlerden etkilendiğini söylemişti. Saldırı sonrası demokratik kurumlardan yapılan açıklamalarda ve Evrensel'in pazartesi günkü manşetinde de iktidar ve medyanın hedef gösteren, suçlulaştıran dilinin linç girişiminde rol oynadığı vurgulanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

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