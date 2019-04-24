24 Nisan 2019 10:23

Sanatçı ve aydınlar, Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimini kınadı

117 sanatçı ve aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimini kınayarak bir an evvel kutuplaşma ve gerilim ikliminden çıkılması çağrısı yaptı.

Sanatçı ve aydınlar, Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimini kınadı

Sanatçı ve aydınların yayımladığı metin.

    • Paylaş

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı linç girişimine tepkiler sürüyor. Çok sayıda oyuncu, yazar, sanatçı ve aydın ortak bir metne imza atarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıyı kınadı.

    "Bu saldırı göstermiştir ki; ayrışmaların sorumsuzca körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve ayarlarını henüz saramadığımız toplumsal acılarla her an karşı karşıya bırakabilir" uyarısına yer verilen metinde bir an evvel kutuplaşma ve gerilim ikliminden çıkılması çağrısı yaptı.

    "Linç girişimini kınıyoruz" başlıklı metin şöyle:

    "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde gerçekleştirilen linç girişimi, kutuplaştırma siyasetinin ve nefret dilinin toplumdaki yansımasını ve son derece tehlikeli sonuçlarını bir kez daha ortaya sermiştir.

    Bu saldırı göstermiştir ki, ayrışmaların sorumsuzca körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve yaralarırını henüz saramadığımız toplumsal acılarla her an karşı karşıya bırakabilir.

    Saldırının failleri, azmetiricileri ve varsa görevini yapmayan tüm yetkililerden derhal hukuk önünde hesap sorulmalı, saygıyla andığımız şehitlerimiz üzerinden sürdürülen bu utanç verici gerilim sona erdirilmelidir.

    Huzur ve barış içerisinde yaşayabileceğimize dair umudumuzu kaybetmediğimiz ülkemizin, içine sürüklendiği kutuplaşma ve gerilim ikliminden bir an evvel çıkması gerekmektedir.

    Bu çerçevede biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, tüm yetkilileri şiddeti besleyen ötekileştirici söylemlerden uzak, birleştirici ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz.

    Demet Akbağ

    Nilüfer Açıkalın

    Ayten Akbayram

    Edip Akbayram

    Sunay Akın

    İlkay Akkaya

    Serap Aksoy

    Yüksel Aksu

    Orhan Alkaya

    Emin Alper

    Aslı Altaylar

    Zeynep Altıok

    Nurdan Arca

    Betül Arım

    Seyhan Arman

    İnci Asena

    Hatice Aslan

    Mehmet Aslantuğ

    Atilla Atasoy

    Gülçin Avşar

    Orhan Aydın

    Eren Aysan

    Rutkay Aziz

    Serhan Bali

    Can Başak

    Ozgür Başkaya

    Sümran Can

    Dengin Ceyhan

    Kıymet Coşkun

    Meltem Cumbul

    Tuncer Cücenoğlu

    Nilüfer Çamur

    Aycan Çetin

    Mazlum Çimen

    Emel Çölgeçen

    Elif Dağdeviren

    Güvenç Dağüstün

    Coşkun Demir

    Mehmet Demir

    Melike Demirağ

    Füsun Demirel

    Ece Dizdar

    Fırat Doğruloğlu

    Bahtiyar Engin

    Sevinç Erbulak

    Deniz Erdem

    Tuba Erdem

    Hakkı Ergök

    Halil Ergün

    Genco Erkal

    Yücel Erten

    Mert Fırat

    Turgay Fişekçi

    Bora Gencer

    Serkan Genç

    Serdal Genç

    Müjdat Gezen

    Hamdi Gezmiş

    Sercan Gidişoglu

    Güney Zeki Göker

    Yasemin Göksu

    Semih Gümüş

    Tülay Günal

    Erdal Güney

    İsmail İçen

    Biket İlhan

    Ayçin İnci

    Sedef Kabaş

    Günay Karacaoğlu

    İpek Türktan Kaynak

    Nesrin Kazankaya

    Emre Kınay

    Zeynep Koloğlu

    Zülfü Livaneli

    Özgür Mumcu

    Yamar Okur

    Elif Orman

    Feryal Öney

    Vedat Özdemiroğlu

    Işıl Özgentürk

    Nebil Özgentürk

    Yavuz Özkan

    Erdal Özyağcılar

    Güzin Özyağcılar

    Zeynep Özyağcılar

    Janset Paçal

    Bülent Emrah Parlak

    Barış Pehlivan

    Vahide Perçin

    Özdem Petek

    REDD

    Tamer Rumeli

    Vedat Sakman

    Tilbe Saran

    Fazıl Say

    Vecdi Sayar

    Baran Seyhan

    Rengin Sönmez

    Şebnem Sönmez

    Nur Sürer

    Barbaros Şansal

    Barış Terkoğlu

    Emine Umar

    Yıldırım Fikret Urağ

    Ece Uslu

    Celal Ülgen

    Levent Üzümcü

    Gonca Vuslateri

    Devrim Yakut

    Mücella Yapıcı

    Hilmi Yarayıcı

    Kadim Yaşar

    Ragıp Yavuz

    Sermet Yeşil

    Vedat Yıldırım

    Iraz Yöntem

    Alican Yücesoy"

    (HABER MERKEZİ)

    CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı

    CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı

    Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün serbest bırakıldı

    Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün serbest bırakıldı

    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırının araştırılmasını istedi

    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırının araştırılmasını istedi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Kocaeli'de Valilik 15 günlük yasak ilan etti
    SONRAKİ HABER

    Erdoğan: Ermeni Soykırımı diyenlerin geçmişi kanlı
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Gazetecilere yine cezaevi yolu ve Türkiye manzarası

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Kılıçdaroğlu’ya linç girişimi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Aydınlanmanın kadın yüzü: Ebeler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Ermeni Soykırımı diyenlerin geçmişi kanlı
    Erdoğan: Ermeni Soykırımı diyenlerin geçmişi kanlı

    Tayyip Erdoğan, Ermeni Soykırımı'na dair açıklamasında "Türkiye’ye insan hakları dersi vermeye çalışanların geçmişi kanlı" dedi.

    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar
    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar

    AKP Ankara İl Başkanı, Kılıçdaroğlu'ya saldıran Osman Sarıgün için "Yiğit" derken Sarıgün'ün elinin öpüldüğü fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.

    Yazar Pakrat Estukyan: İnkar, Ermeni Soykırımı'nın devamı niteliğinde
    Yazar Pakrat Estukyan: İnkar, Ermeni Soykırımı'nın devamı niteliğinde

    Gazeteci Yazar Pakrat Estukyan, Ermeni halkının hâlâ soykırımın travmasını yaşadığını söyledi.

    Metrobüste cinsel saldırı: Ben susmayacağım, sen utanacaksın!
    Metrobüste cinsel saldırı: Ben susmayacağım, sen utanacaksın!

    İstanbul'da bir kadın, metrobüste Fatih Özdemir'in cinsel saldırısına uğradı. Saldırgana tepki gösteren kadın "Ben susmayacağım sen utanacaksın" dedi.

    Kadir İnanır, Diyarbakırlılara seslendi: Geleceğinizi şansa bırakmayın
    Kadir İnanır, Diyarbakırlılara seslendi: Geleceğinizi şansa bırakmayın

    "Kapı" filmine dair söyleşiye katılmak için Diyarbakır'a giden Kadir İnanır'ı karşılayan Barış Anneleri, İnanır'a "Açlık grevlerine ses olun" dedi.

    Kılıçdaroğlu’ya saldırıda rol oynayan nefret söylemine tam gaz devam!
    Kılıçdaroğlu’ya saldırıda rol oynayan nefret söylemine tam gaz devam!

    Erdoğan ve iktidar medyası, Kılıçdaroğlu'ya saldırıdaki saldırganın kendisi tarafından itiraf edilen hedef gösterme tutumunu sürdürüyor.

    Sanatçı ve aydınlar, Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimini kınadı
    Sanatçı ve aydınlar, Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimini kınadı

    117 sanatçı ve aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimini kınayarak bir an evvel kutuplaşma ve gerilim ikliminden çıkılması çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 359 ölü
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 359 ölü

    Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi. Bombalı saldırıları IŞİD üstlendi.

    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Duvarlara hayat veren kadın: Nuran Erden
    Duvarlara hayat veren kadın: Nuran Erden
    Hep Sonradan Müzikali: Güzel şarkılar, zayıf dramaturji
    Hep Sonradan Müzikali: Güzel şarkılar, zayıf dramaturji
    KİP: “Çernobil, Fukuşima… Dün, Bugün olmasın. Nükleere Hayır!”
    KİP: “Çernobil, Fukuşima… Dün, Bugün olmasın. Nükleere Hayır!”
    Greenpeace: Plastik atıkların yeni adresi Türkiye
    Greenpeace: Plastik atıkların yeni adresi Türkiye
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Nisan 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Nisan 2019 Çarşamba

    23 Nisan, Kılıçdaroğlu'ya saldırı ve skandal açıklamalar, bitmeyen seçim gündemi, açlık grevleri, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Suriyeli mülteci işçi: İşçinin milleti yokmuş, öğrendim
    Suriyeli mülteci işçi: İşçinin milleti yokmuş, öğrendim

    "Türkiye’de yaklaşık 6 yıldır yaşıyorum. Burada hem emeği öğrendim, hem de sömürüyü..." diyen Suriyeli işçi birlik olma çağrısı yaptı.

    Gebzeli işçilerden çağrı: Gebze'de 1 Mayıs'ı kutlayalım
    Gebzeli işçilerden çağrı: Gebze'de 1 Mayıs'ı kutlayalım

    İşçi kenti Gebze’de sendikaların 1 Mayıs’la ilgili planı olmamasına işçiler tepki gösteriyor. Emek Partisi Gebze'de 1 Mayıs'ı kutlama çağrısı yaptı.

    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak
    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak

    İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs'ın ana gündemi kıdem tazminatı olacak.

    LC Waikiki işçileri: Biz birliğimizi sağladığımızda devran değişir
    LC Waikiki işçileri: Biz birliğimizi sağladığımızda devran değişir

    Kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine tepki gösteren LC Waikiki işçileri birlik çağrısı yapıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün serbest bırakıldı
    Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün serbest bırakıldı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya yumruk attığı tespit edilen Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'den ara karar: KHK'liler oy kullanabilir
    YSK'den ara karar: KHK'liler oy kullanabilir

    YSK, KHK'lilerin oy kullanmasına yönelik itirazı reddetti. 41 bin kısıtlı seçmenin ve memur olmayan sandık başkanlarının araştırılmasına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu’dan hükümete yanıt: Herkesle görüşüldü
    Kemal Kılıçdaroğlu’dan hükümete yanıt: Herkesle görüşüldü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine dönük saldırıyla ilgili hükümetten gelen açıklamalara yanıt verdi.

    Erdoğan: Birileri istedi diye kabine değişikliği olmaz
    Erdoğan: Birileri istedi diye kabine değişikliği olmaz

    Erdoğan kabine değişikliği iddialarına yanıt verdi: Birileri istedi diye yaparsak istikrar kalmaz.

    Akar'dan askerlik sistemi açıklaması: Çalışmalarımız tamamlanmak üzere
    Akar'dan askerlik sistemi açıklaması: Çalışmalarımız tamamlanmak üzere

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı.

    Cezayir'de geçici hükümetin diyalog çağrısı ilgi görmedi
    Cezayir'de geçici hükümetin diyalog çağrısı ilgi görmedi

    Cezayir'de Cumhurbaşkanlığının diyalog çağrısı, siyasi partilerin boykot kararı nedeniyle düşük katılımlı toplantı şeklinde gerçekleşti.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı
    CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı

    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırı ve linç girişimini 81 ilde, saat 12.00'de eş zamanlı basın açıklamalarıyla kınadı.

    İHD Eş Başkanı: Açlık grevleriyle ilgili AKP ile görüştük
    İHD Eş Başkanı: Açlık grevleriyle ilgili AKP ile görüştük

    Açlık grevleri için oluşturulan heyet, konuyla ilgili mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
    Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

    Kılıçdaroğlu’ya saldırı sırasında “mesajlarınızı verdiniz” diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ifadelerini savundu.

    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırının araştırılmasını istedi
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırının araştırılmasını istedi

    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’ya dönük gerçekleştirilen linç girişiminin araştırılması için TBMM Başkanlığına Meclis araştırma önergesi verdi.

    Kayyımdan devralınan Hakkari Belediyesi'nin borcu 207,7 milyon TL
    Kayyımdan devralınan Hakkari Belediyesi'nin borcu 207,7 milyon TL

    Kayyımdan devralınan Hakkari Belediyesinin borcunun 207 milyon 733 bin 549 lira olduğu açıklandı.