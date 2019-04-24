Sanatçı ve aydınlar, Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimini kınadı
117 sanatçı ve aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimini kınayarak bir an evvel kutuplaşma ve gerilim ikliminden çıkılması çağrısı yaptı.
Sanatçı ve aydınların yayımladığı metin.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı linç girişimine tepkiler sürüyor. Çok sayıda oyuncu, yazar, sanatçı ve aydın ortak bir metne imza atarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıyı kınadı.
"Bu saldırı göstermiştir ki; ayrışmaların sorumsuzca körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve ayarlarını henüz saramadığımız toplumsal acılarla her an karşı karşıya bırakabilir" uyarısına yer verilen metinde bir an evvel kutuplaşma ve gerilim ikliminden çıkılması çağrısı yaptı.
"Linç girişimini kınıyoruz" başlıklı metin şöyle:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde gerçekleştirilen linç girişimi, kutuplaştırma siyasetinin ve nefret dilinin toplumdaki yansımasını ve son derece tehlikeli sonuçlarını bir kez daha ortaya sermiştir.
Bu saldırı göstermiştir ki, ayrışmaların sorumsuzca körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve yaralarırını henüz saramadığımız toplumsal acılarla her an karşı karşıya bırakabilir.
Saldırının failleri, azmetiricileri ve varsa görevini yapmayan tüm yetkililerden derhal hukuk önünde hesap sorulmalı, saygıyla andığımız şehitlerimiz üzerinden sürdürülen bu utanç verici gerilim sona erdirilmelidir.
Huzur ve barış içerisinde yaşayabileceğimize dair umudumuzu kaybetmediğimiz ülkemizin, içine sürüklendiği kutuplaşma ve gerilim ikliminden bir an evvel çıkması gerekmektedir.
Bu çerçevede biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, tüm yetkilileri şiddeti besleyen ötekileştirici söylemlerden uzak, birleştirici ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz.
Demet Akbağ
Nilüfer Açıkalın
Ayten Akbayram
Edip Akbayram
Sunay Akın
İlkay Akkaya
Serap Aksoy
Yüksel Aksu
Orhan Alkaya
Emin Alper
Aslı Altaylar
Zeynep Altıok
Nurdan Arca
Betül Arım
Seyhan Arman
İnci Asena
Hatice Aslan
Mehmet Aslantuğ
Atilla Atasoy
Gülçin Avşar
Orhan Aydın
Eren Aysan
Rutkay Aziz
Serhan Bali
Can Başak
Ozgür Başkaya
Sümran Can
Dengin Ceyhan
Kıymet Coşkun
Meltem Cumbul
Tuncer Cücenoğlu
Nilüfer Çamur
Aycan Çetin
Mazlum Çimen
Emel Çölgeçen
Elif Dağdeviren
Güvenç Dağüstün
Coşkun Demir
Mehmet Demir
Melike Demirağ
Füsun Demirel
Ece Dizdar
Fırat Doğruloğlu
Bahtiyar Engin
Sevinç Erbulak
Deniz Erdem
Tuba Erdem
Hakkı Ergök
Halil Ergün
Genco Erkal
Yücel Erten
Mert Fırat
Turgay Fişekçi
Bora Gencer
Serkan Genç
Serdal Genç
Müjdat Gezen
Hamdi Gezmiş
Sercan Gidişoglu
Güney Zeki Göker
Yasemin Göksu
Semih Gümüş
Tülay Günal
Erdal Güney
İsmail İçen
Biket İlhan
Ayçin İnci
Sedef Kabaş
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İpek Türktan Kaynak
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Emre Kınay
Zeynep Koloğlu
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Vedat Özdemiroğlu
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Sermet Yeşil
Vedat Yıldırım
Iraz Yöntem
Alican Yücesoy"
(HABER MERKEZİ)
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