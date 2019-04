Sanatçı ve aydınlar, Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimini kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı linç girişimine tepkiler sürüyor. Çok sayıda oyuncu, yazar, sanatçı ve aydın ortak bir metne imza atarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıyı kınadı.

"Bu saldırı göstermiştir ki; ayrışmaların sorumsuzca körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve ayarlarını henüz saramadığımız toplumsal acılarla her an karşı karşıya bırakabilir" uyarısına yer verilen metinde bir an evvel kutuplaşma ve gerilim ikliminden çıkılması çağrısı yaptı.

"Linç girişimini kınıyoruz" başlıklı metin şöyle:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde gerçekleştirilen linç girişimi, kutuplaştırma siyasetinin ve nefret dilinin toplumdaki yansımasını ve son derece tehlikeli sonuçlarını bir kez daha ortaya sermiştir.

Bu saldırı göstermiştir ki, ayrışmaların sorumsuzca körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve yaralarırını henüz saramadığımız toplumsal acılarla her an karşı karşıya bırakabilir.

Saldırının failleri, azmetiricileri ve varsa görevini yapmayan tüm yetkililerden derhal hukuk önünde hesap sorulmalı, saygıyla andığımız şehitlerimiz üzerinden sürdürülen bu utanç verici gerilim sona erdirilmelidir.

Huzur ve barış içerisinde yaşayabileceğimize dair umudumuzu kaybetmediğimiz ülkemizin, içine sürüklendiği kutuplaşma ve gerilim ikliminden bir an evvel çıkması gerekmektedir.

Bu çerçevede biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, tüm yetkilileri şiddeti besleyen ötekileştirici söylemlerden uzak, birleştirici ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz.

Demet Akbağ

Nilüfer Açıkalın

Ayten Akbayram

Edip Akbayram

Sunay Akın

İlkay Akkaya

Serap Aksoy

Yüksel Aksu

Orhan Alkaya

Emin Alper

Aslı Altaylar

Zeynep Altıok

Nurdan Arca

Betül Arım

Seyhan Arman

İnci Asena

Hatice Aslan

Mehmet Aslantuğ

Atilla Atasoy

Gülçin Avşar

Orhan Aydın

Eren Aysan

Rutkay Aziz

Serhan Bali

Can Başak

Ozgür Başkaya

Sümran Can

Dengin Ceyhan

Kıymet Coşkun

Meltem Cumbul

Tuncer Cücenoğlu

Nilüfer Çamur

Aycan Çetin

Mazlum Çimen

Emel Çölgeçen

Elif Dağdeviren

Güvenç Dağüstün

Coşkun Demir

Mehmet Demir

Melike Demirağ

Füsun Demirel

Ece Dizdar

Fırat Doğruloğlu

Bahtiyar Engin

Sevinç Erbulak

Deniz Erdem

Tuba Erdem

Hakkı Ergök

Halil Ergün

Genco Erkal

Yücel Erten

Mert Fırat

Turgay Fişekçi

Bora Gencer

Serkan Genç

Serdal Genç

Müjdat Gezen

Hamdi Gezmiş

Sercan Gidişoglu

Güney Zeki Göker

Yasemin Göksu

Semih Gümüş

Tülay Günal

Erdal Güney

İsmail İçen

Biket İlhan

Ayçin İnci

Sedef Kabaş

Günay Karacaoğlu

İpek Türktan Kaynak

Nesrin Kazankaya

Emre Kınay

Zeynep Koloğlu

Zülfü Livaneli

Özgür Mumcu

Yamar Okur

Elif Orman

Feryal Öney

Vedat Özdemiroğlu

Işıl Özgentürk

Nebil Özgentürk

Yavuz Özkan

Erdal Özyağcılar

Güzin Özyağcılar

Zeynep Özyağcılar

Janset Paçal

Bülent Emrah Parlak

Barış Pehlivan

Vahide Perçin

Özdem Petek

REDD

Tamer Rumeli

Vedat Sakman

Tilbe Saran

Fazıl Say

Vecdi Sayar

Baran Seyhan

Rengin Sönmez

Şebnem Sönmez

Nur Sürer

Barbaros Şansal

Barış Terkoğlu

Emine Umar

Yıldırım Fikret Urağ

Ece Uslu

Celal Ülgen

Levent Üzümcü

Gonca Vuslateri

Devrim Yakut

Mücella Yapıcı

Hilmi Yarayıcı

Kadim Yaşar

Ragıp Yavuz

Sermet Yeşil

Vedat Yıldırım

Iraz Yöntem

Alican Yücesoy"

