Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a mektubu sakıncalı bulundu

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, eşi Başak Demirtaş'a yazdığı mektuba cezaevi yönetimince "sakıncalı" denilerek el konuldu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile olayı duyuran Başak Demirtaş, "Selahattin ile görüşten çıktım. İyiydi. Herkese selamları vardı. Bana yazdığı son mektuba, 'sakıncalı' denilerek el konulmuş. Dava açıp o mektubu mutlaka alacağım" ifadelerini kullandı.

Selahattin ile görüşten çıktım. İyiydi. Herkese selamları vardı. Bana yazdığı son mektuba, "sakıncalı" denilerek el konulmuş. Dava açıp o mektubu mutlaka alacağım. pic.twitter.com/AvX2pdpMv1 — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) 4 Ocak 2019

'AÇIK YA DA KAPALI MESAJ İLETEBİLECEĞİ' GEREKÇESİYLE SAKINCALI

Mektubun "sakıncalı" olarak değerlendirilmesi kararında şu ifadelere yer verildi:

1- Söz konusu mektupta yer alan 'Beraber ve Solo Susmalar' başlıklı yazının tamamında halkın belli bir kesimini sınıflandırıp ayrıştırarak küçük düşürücü, aşağılayıcı ayrıca bu kesime yönelik kin ve düşmanlığa tahrik eden, proveke edici ifadeler ile ceza infaz kurumlarında ve mahkemelerde yapılan eylemlere övücü ve meşru gösteren ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca mektubun göndericisinin özel durumu itibariyle açık ya da kapalı mesaj iletebileceği göz önünde bulundurularak Kurulumuza sevk edilmiştir.

2- Her ne kadar Mektup Okuma Komisyonu tarafından 'Beraber ve Solo Susmalar' başlıklı yazının tamamında halkın belli bir kesimini sınıflandırıp ayrıştırarak küçük düşürücü, aşağılayıcı ayrıca bu kesime yönelik kin ve düşmanlığa tahrik eden, proveke edici ifadeler ile Ceza İnfaz Kurumlarında ve Mahkemelerde yapılan eylemleri övücü ve meşru gösteren ifadelere yer verildiği tespit edilmiş ise de, yapılan inceleme neticesinde 'Beraber ve Solo Susmalar' başlıklı yazının tamamında halkın belli bir kesimini ayrıştırarak küçük düşürücü, aşağılayıcı, proveke edici ifadeler ile Ceza İnfaz Kurumlarında ve Mahkemelerde yapılan eylemleri övücü ve meşru gösteren ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir. Kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadelere rastlanılmamıştır. Bu nedenden dolayı söz konusu mektubun içerisinden çıkan 'Beraber ve Solo Susmalar' başlıklı yazının tamamının Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 91. maddesi 3. fıkrası gereğince ilgilisine çizilerek gönderilmesine ...

(HABER MERKEZİ)

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