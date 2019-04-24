Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar

Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün, serbest bırakılmasının ardından “kahramanlaştırılmaya” başlandı. Sarıgün'ün serbest kaldıktan sonra elinin öpüldüğü fotoğraflar sosyal medyada AKP'liler tarafından paylaşıldı. AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Biz yiğitlerimizi size yedirmeyiz" derken Osman Sarıgün'ün AKP'den ihracına Tayyip Erdoğan'a yakın Metin Külünk'ten itiraz geldi.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEKTİ...

AKP’li olduğu ortaya çıktıktan sonra Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur” açıklaması yaptığı Sarıgün’ün serbest bırakıldığı saatlerde AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan farklı tonda bir açıklama geldi. Özcan'a daha sonra Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Metin Külünk de eklendi.

İL BAŞKANI ÖZCAN: YİĞİTLERİMİZİ YEDİRMEYİZ

Hakan Han Özcan’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Hainler ile bir oldunuz,

Milletimizin kudsiyeti ile alay edercesine sofralarında kaşık salladınız.



Şehit acısı ile verilen tepkiye,

Genel merkezinizde terör destekçilerinin ziyaretleri ile karşılık verdiniz.



Siz haininize sahip çıkarken,

Biz yiğitlerimizi size yedirmeyiz. — Hakan Han ÖZCAN (@hakanhanozcan) April 23, 2019

“Hainler ile bir oldunuz,

Milletimizin kudsiyeti ile alay edercesine sofralarında kaşık salladınız.

Şehit acısı ile verilen tepkiye,

Genel merkezinizde terör destekçilerinin ziyaretleri ile karşılık verdiniz.

Siz haininize sahip çıkarken,

Biz yiğitlerimizi size yedirmeyiz.”

ELİ ÖPÜLDÜ

Serbest kaldıktan sonra evinde ziyaretçileri kabul eden Osman Sarıgün’ün elinin öpüldüğüne dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. AKP’nin Etimesgut belediye başkan aday adayı olan Önder Gökçekaya, Sarıgün’ü ziyaret ederek sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Sarıgün canlı yayında “Türkiye’ye selam olsun, devlet büyüklerimin ellerinden öperim, hepsine başarılar dilerim” dedi.

AKP Etimesgut Belediye Başkan Aday Adayı Önder Gökçekaya tarafından kaydedilen görüntülerde Sarıgün için "Türkiye'nin kahramanı Osman Amcamız' denirken Osman Sarıgün ise "Devlet büyüklerime selam olsun" diye konuştu.

Gökçekaya Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafta da "Osman Amcamla günlerdir uğraştık ve sonunda onu ailesine kavuşturduk. Keşke bizim kadar başka uğraşanlar da olsaydı. Onlar kendilerini biliyorlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU'DAN SARIGÜN YORUMU

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde asker cenazesinde yaşanan saldırıyla ilgili, “Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız” diye konuştu. Kendisine yumrukla saldıran Osman Sarıgün’ün adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakılmasına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, “Bir siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Bunun ötesinde farklı bir şey söylemek istemiyorum” ifadesiyle yanıt verdi.

KÜLÜNK: PARTİDEN İHRAÇ TALEBİ VİCDANLARI YARALIYOR

Çubuk’lu OSMAN Dayı ile dün gece 00.50’de telefon İle görüşerek kendisine milletimiz adına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik

OSMAN (SARIGÜN)Dayı’nın partimizden ihraç edilmesi talebi dahi vicdanları yaralamaktadır.

İhracına milletimiz ciddi anlamda hayır diyerk itiraz etmektedir — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) April 24, 2019

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Milletvekili Metin Külünk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çubuklu Osman Dayı ile dün gece 00.50’de telefon İle görüşerek kendisine milletimiz adına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Osman (Sarıgün) Dayı’nın partimizden ihraç edilmesi talebi dahi vicdanları yaralamaktadır. İhracına milletimiz ciddi anlamda hayır diyerk itiraz etmektedir" ifadelerini kullandı.(HABER MERKEZİ)

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