Kars'ta komutan, HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'le tokalaşmadı

Kars'ta 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, 23 Nisan törenlerine katılan Halkların Demokratik Partisinden (HDP) Eş Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in elini sıkmadı. Görüntüler, yerel televizyon kanalının kameralarına yansıdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kars Valiliği önünde bu sabah tören düzenlendi. 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, 23 Nisan törenlerine katılan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'le tokalaşmadı.

Gösteriler başlamadan önce 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, protokol konuklarından HDP'li Kars Belediye Eş Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca'nın tokalaşma isteğini geri çevirdi. Eş başkanlar ve meclis üyeleri, diğer kişilerle tokalaştıktan sonra yerlerine oturarak gösterileri takip etti.

HDP VE BİLGEN'DEN TEPKİ

HDP'den yapılan açıklamada "Kars'ta seçilmiş Belediye Eş Başkanlarımıza karşı bir atanmış memurun takındığı tavır halk iradesine karşı saygısızlıktır. Bu tutum iktidar partisinin yarattığı askeri vesayetin bir sonucudur. Halk, kendi iradesini tanımayanı tanımayacaktır."

Tavır şahsıma değil Kars halkının iradesine ise cevabı halk verir. Tahammülsüzlük demokrasiye ise açıklama yapması gereken siyasi iktidardır. https://t.co/hruCzL2rR8 — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) April 23, 2019

Ayhan Bilgen, konuya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tavır şahsıma değil Kars halkının iradesine ise cevabı halk verir. Tahammülsüzlük demokrasiye ise açıklama yapması gereken siyasi iktidardır" dedi. (HABER MERKEZİ)

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