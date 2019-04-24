Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Nisan 2019 Çarşamba
23 Nisan, Kılıçdaroğlu'ya saldırı ve skandal açıklamalar, bitmeyen seçim gündemi, açlık grevleri, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
24 Nisan 2019 08:59
23 Nisan ve açıklamalar, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yapılan saldırı ve ardından gelen skandal açıklamalar, bir türlü sonlanmayan itirazlar ve seçim gündemi, açlık grevleri, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
24 Nisan Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)
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