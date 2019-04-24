    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Nisan 2019 Çarşamba

    23 Nisan, Kılıçdaroğlu'ya saldırı ve skandal açıklamalar, bitmeyen seçim gündemi, açlık grevleri, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    24 Nisan 2019 08:59
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    23 Nisan ve açıklamalar, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yapılan saldırı ve ardından gelen skandal açıklamalar, bir türlü sonlanmayan itirazlar ve seçim gündemi, açlık grevleri, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

    24 Nisan Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)

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    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Nisan 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Nisan 2019 Çarşamba

    23 Nisan, Kılıçdaroğlu'ya saldırı ve skandal açıklamalar, bitmeyen seçim gündemi, açlık grevleri, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

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