Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Nisan 2019 Çarşamba

23 Nisan ve açıklamalar, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yapılan saldırı ve ardından gelen skandal açıklamalar, bir türlü sonlanmayan itirazlar ve seçim gündemi, açlık grevleri, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

24 Nisan Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)