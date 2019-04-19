2019'un ilk 3 ayında en az 392 işçi yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Başkanlığına iş cinayetlerinin araştırılması için Meclis Araştırması istedi.

Önergede, Ocak ayında 159, Şubat ayında 125 ve Mart ayında en az 108 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk 3 ayında en az 392 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ocak 2019'da 10’u çocuk 155 işçi yaşamını yitirdi

Şubat ayında en az 125 işçi yaşamını yitirdi

Mart ayında hayatını kaybeden 108 emekçinin 85’i ücretli (işçi ve memur), 23’ü kendi nam ve hesabına çalışanlar olup (çiftçi ve esnaf), hayatını kaybedenlerin 4’ü kadın, 104’ü erkek işçi olduğu yer aldı.

Mart ayında en az 108 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi

5 ÇOCUK İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kadın işçi cinayetlerinin tarım ve sağlık işkollarında gerçekleştiğinin görüldüğünün belirtildiği önergede, 4’ü tarımda ve 1’i inşaatta olmak üzere 5 çocuğun iş kazalarında yaşamını yitirdiği belirtildi. Önergede iş cinayetlerinde 11 mültecinin de yaşamının yitirdiği bilgisi yer alıyor.

Önergede, iş cinayetlerinde ölümlerin en çok inşaat, tarım, taşımacılık, belediye/genel işler, ticaret/büro, madencilik, kimya ve enerji işkollarında olduğu belirtildi. 2019 Mart ayında tarımda ölen işçilerin yüzde 32’sinin ücretli çalışanlar olduğu belirtildi.

"BENZER ÖLÜMLER YAŞANMASIN"

Önergenin devamında şunlar dile getirildi: “İş kazaları ve sebebiyet verdiği ölümler dahilinde belirtilen sorunların, mevzuata aykırı uygulamaların ve iş kazalarının nedenlerinin belirlenerek; işçilerin, emekçilerin sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi, haklarının gerçek anlamda koruyucu yasal düzenlemelerle hayata geçirilebilmesi için etkili ve sürekli önlemlerin ivedi alınarak; benzer ölümlerinin yaşanmasının önüne geçilmesi, yaşanan ölümlerde ihmali ve sorumluluğu bulunanların belirlenerek haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılması Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

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