İstanbul’da en az 226 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2018 yılı İstanbul İş Cinayetleri Raporu'nu yayımladı. İSİG verilerine göre 2018 yılında İstanbul’da en az 226 işçi yaşamını yitirdi.

İSİG'in açıkladığı verilerine göre, İstanbul’da yıllara göre 2013 yılında en az 96 işçi, 2014 yılında en az 198 işçi, 2015 yılında en az 142 işçi, 2016 yılında en az 262 işçi, 2017 yılında en az 230 işçi, 2018 yılında en az 226 işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinin işçilerin hak arama, iş bırakma ve güvenli çalışma talebine dönük baskılar, ekonomik kriz nedeniyle işçilerin çalışma koşullarının kötüleşmesi, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması, çalışma saatlerinin artması, işsizlik korkusu gibi pek çok nedenle arttığına vurgu yapıldı.

EN ÇOK İŞ CİNAYETİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAŞANDI

Raporda Türkiye'de en çok iş cinayetinin yaşandığı şehir İstanbul oldu, her 7 iş cinayetinden biri İstanbul’da gerçekleşti. İşkollarına göre İstanbul’da yapı ve inşaat işlerinde iş cinayetleri toplam ölümlerin beşte ikisi oranında oldu. Türkiye'de inşaat işkolundaki ölümlerin beşte biri şantiye alanı haline gelen İstanbul'da yaşanıyor.

SERMAYEYE 40 MİLYON AKTARILACAK

İSİG raporunda, Çalışma Bakanlığı ile Türkiye İnşaat İşveren Sendikası arasında, Cumhurbaşkanlığı’nın ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında, “Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası” hayata geçirildiğine dikkat çekerek "Kimsenin haberi olmayan bu proje kapsamında sermayeye 40 milyon TL aktarılacak. Yüksekte çalışma nedenli ölümlerin en az olduğu kış aylarına denk getirilmesi de ayrı bir konu" dedi.

KADIN VE MÜLTECİ İŞÇİ ÖLÜMLERİ

İstanbul’da iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin yüzde 4’ü kadın, yüzde 96’sı erkek. Ancak kadın işçi ölümleri yeterince bilinmiyor veya ‘iş cinayeti’ kapsamında görülmüyor.

İş cinayetlerinde yaşamını yitiren mülteci işçilerin geldikleri ülkeler ise raporda şöyle yer aldı: "8 Afganistanlı, 4 Suriyeli, 4 Türkmenistanlı, 3 Pakistanlı, 2 Azerbaycanlı, 1 Özbekistanlı, 1 Rusyalı ve 1 Ukraynalı işçi yaşamını yitirdi."

Rapora göre 2018 yılında İstanbul’da tespit edilebilen bir sendikalı işçi ölümü var.

İş cinayetlerinde ölen işçilerin beşte birini 18-27 yaş aralığındaki genç işçilerin ve dörtte birini ise 50 yaşın üstündeki işçilerin oluşturduğunu belirten İSİG, eksik prim ödenmesi, emeklilikte yaşa takılma (EYT) ve bu nedenle çalışma zorunluluğu ile BES sorunlarına vurgu yaptı.

EN ÇOK İŞÇİ ÖLÜMÜ TUZLA'DA YAŞANDI

İş cinayetlerinin ilçelere göre dağılımI ise şöyle oldu:

Tuzla’da 16 ölüm, Kadıköy ve Pendik’te 14’er ölüm; Ümraniye’de 13 ölüm; Kartal’da 11 ölüm; Arnavutköy, Eyüp ve Maltepe’de 10’ar ölüm; Silivri’de 9 ölüm; Çekmeköy’de 8 ölüm; Başakşehir, Beşiktaş ve Beylikdüzü’de 7’şer ölüm; Sancaktepe ve Sarıyer’de 6’şar ölüm; Beykoz, Esenyurt, Küçükçekmece ve Şişli’de 5’er ölüm; Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Fatih, Sultanbeyli, Üsküdar ve Zeytinburnu’da 4’er ölüm; Bahçelievler’de 3 ölüm; Büyükçekmece, Çatalca, Kağıthane, Sultangazi ve Şile’de 2’şer ölüm; Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenler ve Gaziosmanpaşa’da 1’er ölüm gerçekleşti. İlçesi tespit edilemeyen 12 işçi ölümü ise Avrupa Yakası’nda yaşandı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)