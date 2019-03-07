İSİG: İstanbul iş cinayetlerinin başkenti oldu

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) düzenlediği forumla, İstanbul’da son 6 yılda yaşanan iş cinayeti rakamlarını açıkladı. Bu dönemde en az bin 154 işçinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, İstanbul’un iş cinayetlerinin başkenti olduğu ifade edildi.

İSİG İstanbul Meclisi bileşenleri, TMMOB Makine Mühendisleri Odasında “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Forumu” düzenledi. Forum öncesi verileri paylaşan İSİG üyesi Murat Çakır, son 6 yılda İstanbul’da en az bin 154 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti. Hazırlanan rapora göre; 2013’te 96 işçinin öldüğü tespit edilirken, bu rakam 2014’te 198, 2015’te 142, 2016’da 262, 2017’de 230 ve 2018’de 226 işçinin yaşamını yitirdiği şeklinde seyretti. İş cinayetlerinin iş kollarına dağılımında ise en yüksek oran inşaat sektöründe oldu.

EN ÇOK ÖLÜM TUZLA İLÇESİNDE

2018’de İstanbul’da yaşanan iş cinayeti vakalarını paylaşan Murat Çakır, geçtiğimiz yıl İstanbul’da en az 226 işçinin hayatını kaybettiğini ve bunların 24’ünün göçmen ya da mülteci olduğunu ifade etti. İSİG verilerine göre İstanbul’da geçen yıl hayatını kaybeden işçilerin 2’si ise çocuk. İşkollarına göre ölümler de şu şekilde: Yüzde 41 inşaat, yüzde 8 taşımacılık, yüzde 7 ticaret/büro, yüzde 7 gıda, yüzde 5 belediye işkolu.

İlçe bazında işçi ölümlerinde ise 16 ölüm vakasıyla Tuzla birinci sırada. Diğer ilçelerde öne çıkan iş cinayeti rakamları ise şu şekilde: Kadıköy 14, Pendik 14, Ümraniye 13, Kartal 11, Arnavutköy 10.

İstanbul’daki iş cinayetlerinin ölüm sebeplerinin başında ise yüzde 41’lik oranla yüksekten düşme vakaları yer alıyor. Bunu sırasıyla yüzde 14’lük oranla kalp krizine bağlı ölümler ve yüzde 13’lük oranla ezilme/göçük vakaları izledi. Meslek hastalıklarına ilişkin ölümlerdeyse silikozis kaynaklı ölümde 2 vaka tespit edildi.

İSİG İstanbul İş Cinayetleri Raporu Görsel: İSİG Meclisi

OHAL SONRASI İŞ CİNAYETLERİNDE TIRMANIŞ VAR

Verilerin ardından kısa bir değerlendirme yapan İSİG üyesi Murat Çakır, “Özellikle son üç yılda iş cinayetlerinde ciddi artış oldu. Bu da OHAL koşullarının yansımalarından biri. Havalimanı inşaatında olduğu gibi, bu dönemde hak arayan, iş cinayetlerine karşı çıkan işçilere tahammülsüzlük de gözaltı ve tutuklamalarla kendini gösterdi” diye konuştu. İşyerlerinde artık basit koruyucu malzemelerden bile feragat edildiğini dile getiren Çakır, çalışma saatlerinin fiilen uzatılmasının da iş cinayetlerini arttırdığına dikkat çekti.

İstanbul İş Cinayeti Raporu’na göre; iş cinayetinde ölen işçilerden sadece bir tanesinin sendikalı olmasının dikkat çekici olduğunu belirten Çakır “Bu da iş cinayetlerine karşı örgütlenmenin ne kadar elzem olduğunu gösteriyor” dedi.

Murat Çakır, ayrıca kayıt dışı çalışma nedeniyle kadın işçi ölüm vakalarını raporlamanın da oldukça zor olduğunu ifade etti.

Çakır’ın sunumunun ardından foruma katılanlar, İSİG Meclisinin İstanbul çalışmasına dair önerilerini dile getirdi. (İstanbul/EVRENSEL)