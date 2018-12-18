2018 yılında en az 108 mülteci işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin, Dünya Göçmenler Günü’nde açıkladığı verilere göre 2018 yılında en az 108 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi.

'BİLDİĞİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE İŞÇİ CİNAYETİ YAŞANIYOR'

İSİG, ölüm haberlerinin yüzde 14’ünü İstanbul'daki hekimlerden öğrendiklerini ve bu iş cinayetlerinin basına ve sosyal medyaya yansımadığını dile getirdi: "18 Aralık itibarıyla tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 108 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin yüzde 14’ünü İstanbul’da çalışan hekim arkadaşlarımızdan öğrendik. Ölümlerin hiçbiri yazılı, görsel, dijital basına ve sosyal medyaya yansımamıştı ve İSİG Meclisi olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Yani bildiğimizin çok çok üstünde göçmen/mülteci işçi cinayetleri yaşanıyor"

İSİG Meclisinin raporuna göre 2018 yılında iş cinayetlerinde ölen göçmen/mülteci işçilerin geldikleri ülkelere bakıldığında ilk iki sırada savaşların devam ettiği Suriye ve Afganistan bulunuyor.

Rakamlara göre iş cinayetinde yaşamını yitiren 48 işçi Suriyeli, 28 işçi Afganistanlı, 5 işçi Azerbaycanlı, 4’er işçi Iraklı, Pakistanlı ve Türkmenistanlı, 2’şer işçi Gürcistanlı, İranlı, Rusyalı ve Ukraynalı, 1’er işçi ise Hindistanlı, Kırgızistanlı, Macaristanlı, Nijeryalı, Özbekistanlı, Tacikistanlı ve Zimbabveli...

Raporda, “Dikkat çeken bir durum ise geçen yıllarda ölümlerin yüzde 60’tan fazlasını Suriyeliler oluştururken bu yıl yüzde 44’ü Suriyeli. Bunun nedeni Afganistan’dan gelen işçilerin sayısında ve ölümündeki hızlı artış. 2018 yılı başında 1 milyon Afganistanlının doğu sınırlarımızdan ülkemize giriş yaptığı ve Erzurum otogarındaki yolculuk haberleri basına yansımıştı. İşte bu işçiler şimdi ülkemizin dört bir yanında Türkiye işçi sınıfına dâhil oldular, en kötü koşullarda çalışıyorlar” dendi.

EN ÇOK ÖLÜM İNŞAAT VE YOL İŞKOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Çalıştıkları işkollarına göre bakıldığında iş cinayetlerinin 35’i inşaat/yol, 34’ü tarım/orman, 7’si belediye/genel işler, 5’i gıda, 5’i kimya, 3’ü madencilik, 3’ü tekstil, 3’ü metal, 3’ü taşımacılık, 3’ü gemi, 3’ü konaklama/eğlence, 2’si enerji, 1’i ticaret ve 1’i de belirleyemediğimiz işkolunda gerçekleşti

Raporda yıllara göre rakamlar da şu şekilde sıralandı: “2013 yılında 22, 2014 yılında 53, 2015 yılında 67, 2016 yılında 96, 2017 yılında 88, 2018 yılında 108 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi.

İSİG açıklamasında Aliağa Petkim Star Rafinerisi’nde çalışan Hindistanlı işçilerin verilen yemeklere karşı direnişi ile İzmir Torbalı'da çalışan Türkiyeli ve Suriyeli tarım işçilerinin yevmiyelerin artırılması için mücadelelerini hatırlatarak ortak mücadele ve ortak örgütlenme vurgusu yaptı.(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Kasım ayında en az 170 işçi yaşamını yitirdi

Tablo: İSİG Meclisi