Büyükçekmece iddiaları TBMM gündeminde

İstanbul’da Büyükçekmece üzerinden seçim sonuçlarının iptal edilmeye çalışıldığını belirten CHP İstanbul Milletvekili ve 3. Bölge Seçim koordinatörü Özgür Karabat, AKP’nin Büyükçekmece iddialarını TBMM’ye sunduğu yazılı bir soru önergesi ile İçişleri Bakanlığına sordu.

Soru önergesinde İstanbul’da muhalefetin kazandığı belediyeler üzerinden medya destekli bir yanlış algı yaratıldığını söyleyen Karabat, “Kimi TV kanalları ve gazetelerde de seçimlere şaibe karıştığı ve dolayısıyla seçimlerin iptal edilmesi gerektiği tezi işlenmektedir.” dedi.

DEVLET KURUMLARI ZAN ALTINDA!

Karabat, “İstanbul’da ilçe belediyelerinin çoğunu iktidar partisi kazandığı halde bizzat iktidar mensupları tarafından bu seçimlere şaibe karıştığının iddia edilmesi büyük çelişkidir. Bu durum seçimlere olan güveni sarstığı gibi seçimlerin sağlıklı yürütülmesinden sorumlu olan kurumlara da zarar vermektedir.” dedi.

Açıklamasının devamında “Özellikle İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki polisiye uygulamalar ilçe sakinlerinde ciddi bir tedirginlik yaratıyor. İçişleri Bakanlığı’na AKP sözcülerinin tüm iddialarını yazılı olarak sorduk. Konunun önemi ve aciliyeti dolayısıyla bakanlığın sorumuza hızlıca cevap vermesini bekliyoruz.” dedi.

KARABAT’IN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kesinleşen askı listeleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi arasında Büyükçekmece’de seçmen listelerinden düşürülen seçmen sayısı kaçtır?

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kesinleşen askı listeleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi arasında Büyükçekmece’de artan seçmen sayısı kaçtır?

Anılan tarihler arasında askerlik, hükümlülük veya farklı kısıtlılık gerekçeleriyle Büyükçekmece’de düşürülen seçmen sayısı kaçtır?

Büyükçekmece’de anılan tarihler arasında ölüm nedeniyle düşülen seçmen sayısı kaçtır?

Anılan tarihler arasında Büyükçekmece seçmen listelerinden düşürülen kişilerden kaçının belli bir parti üyeliği bulunmaktadır? Bunların partilere göre dağılımı nedir?

24 Haziran 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında Büyükçekmece’de yanlış ya da geç adres beyanı nedeniyle seçmen kütüklerinden düşürülen kişi sayısı kaçtır?

24 Haziran 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında Büyükçekmece’de usulsüzlük tespit edilerek seçmen kütüklerinden düşürülen seçmen sayısı kaçtır?

(HABER MERKEZİ)

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