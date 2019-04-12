12 Nisan 2019 09:28
Son Güncellenme Tarihi: 12 Nisan 2019 12:01

Büyükçekmece'de "sahte seçmen" operasyonu: Nüfus müdürü AKP'li çıktı

AKP'nin seçim yenilgisi sonrası "organize usulsüzlük" iddialarının merkezindeki Büyükçekmece'de polis günlerdir adres incelemesi yapıyor.

GÜNCELLENDİ
Büyükçekmece'de "sahte seçmen" operasyonu: Nüfus müdürü AKP'li çıktı

Fotoğraf: Alper Korkmaz/DHA

    • Paylaş

    İstanbul'daki yerel seçimlerde "organize usulsüzlük" olduğunu öne süren AKP'nin temel iddiası Büyükçekmece ilçesinde "seçmen taşıma yolsuzluğu" yapıldığı yönünde. AKP, İstanbul seçimlerindeki yenilgi sonrası muhalefetin ocak ayında gündeme taşıdığı, zabıta memuru Mehmet Özgür Samanlı'nın tutuklanmasıyla sonuçlanan bulguları "Seçime hile karıştırıldığı" iddialarının merkezine oturtarak yeniden gündeme taşıdı. AKP, Büyükçekmece üzerinden tüm İstanbul seçimleri için "Olağanüstü itiraz hakkı"nı kullanacağını söylerken ilçede polis operasyonları da başladı. CHP'nin YSK'nin Büyükçekmece kararını görüşmesi öncesi "delil üretme çalışmaları" olarak tanımladığı bu operasyonlar iktidar medyası tarafından her gün manşetlere taşınıyor. Ancak henüz bir gözaltı, tutuklama ya da "oy hırsızlığı"na ilişkin somut delil ortaya konulmuş değil. Bu arada Büyükçekmece'de "sahte seçmen kaydı yaptığı" öne sürülen Nüfus İl Müdürü Mehmet Mutlu'nun da AKP'li olduğu ortaya çıktı.

    9 NİSAN'DA POLİS "SAHAYA İNDİ!"

    İstanbul Büyükçekmece'de seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine 9 Nisan sabahı polis operasyonu başlatıldı. Demirören Haber Ajansı (DHA) polisin operasyon başlattığını duyurdu. Anadolu Ajansı ise adres kayıt incelemesi yapıldığını, herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığını duyurdu. DHA da daha sonra geçtiği haberde "operasyon" ifadesini kaldırdı, "inceleme" ifadesini kullandı.

    AA'nın haberine göre Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor.

    Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.

    Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.

    AA, söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı duyurdu.

    Fotoğraf: Alper Korkmaz/DHA

    NÜFUS MÜDÜRÜ AKP'LİYMİŞ

    CHP'nin gazeteci eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın paylaştığı karelerde Mutlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la çekilmiş fotoğrafının yanı sıra, gittiği AKP mitingleri de yer alıyor.

    Yarkadaş'ın konu hakkındaki paylaşımları şöyle: "Yandaş medya günlerdir Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü üzerinden anlamsız bir fırtına koparıyor. İşte B.Çekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu.

    Rize Fındıklı'dan İstanbul'a tayin edilen Mutlu, 24 Mart'ta AKP ve MHP'nin Yenikapı mitinginde poz veriyor ve Facebook'ta yayımlıyor.

    2- Nüfus hareketliliğinin AKP lehine olduğunun anlaşıldığı Büyükçekmece Nüfus İl Müdürü Mehmet Mutlu'nun paylaştığı diğer fotoğraflar, CHP'ye yöneltilen tüm suçlamaları çürütmüyor mu?

    Aşağıda fotoğraflarının devamını gördüğünüz beyefendi mi "soyadlarına bakarak" AKP'lileri sildi?"

    BÜYÜKÇEKMECE'DE SON SEÇİMLERİN SONUÇLARI

    11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddia edilen Büyükçekmece'de son üç seçimdeki seçmen sayıları ve oy oranları şöyleydi:

    31 Mart 2019
    174.661 (CHP %50,34, AKP %47,45)

    24 Haziran 2018
    172.351 (Erdoğan %45,47, İnce %43,78, Akşener %5,6, Demirtaş %4,43)

    16 Nisan 2017- Referandum
    168.845    (Hayır - %55,71, Evet %44,29)

    (HABER MERKEZİ)

    AKP'li Uysal'a yakın isimlerin seçmen kaydı Büyükçekmece'ye taşındı

    AKP'li Uysal'a yakın isimlerin seçmen kaydı Büyükçekmece'ye taşındı

    CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar

    CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar

    AKP’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'ın "soyadı" gafı gündem oldu

    AKP’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'ın "soyadı" gafı gündem oldu

    YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı ertelendi

    YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı ertelendi

    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Mezopotamya Su Forumu sona erdi, ikincisi Diyarbakır’da yapılacak
    SONRAKİ HABER

    Diyarbakırlılar YSK’nin KHK kararına tepki gösterdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Demokrat mısınız yoksa ‘kendine demokrat’ mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Yeni rejimin sandıkla imtihanı!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Almanya’ya sosyalizm mi geliyor?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    4.5 yıl garanti mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    31 Mart seçimleri: Anayasa ilga edilirse mafya devleti ortaya çıkar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    EMEP ve HDP’den darbeye karşı Sudan halkıyla dayanışma mesajı
    EMEP ve HDP’den darbeye karşı Sudan halkıyla dayanışma mesajı

    Sudan’da devrim hareketinin darbeyle durdurulmak istenmesine karşın devam eden eylemler için Türkiye’den dayanışma mesajı geldi.

    Kısa vadeli dış borç 13 günde 35,8 milyar TL arttı
    Kısa vadeli dış borç 13 günde 35,8 milyar TL arttı

    Seçim sonrası yaşanan siyasi kriz nedeniyle dolar kuru yukarı yönlü seyrederken; 13 günde kısa vadeli dış borç 35,8 milyar TL arttı.

    Diyarbakırlılar YSK’nin KHK kararına tepki gösterdi
    Diyarbakırlılar YSK’nin KHK kararına tepki gösterdi

    YSK’nin KHK ile ihraç edilenlere mazbataların verilmemesi yönündeki kararına Diyarbakır halkı tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: AKP tabanında huzursuzluğunu dile getirenlerin sayısı artıyor
    Bayhan: AKP tabanında huzursuzluğunu dile getirenlerin sayısı artıyor

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile seçimin ardından başlayan tartışmaları ve YSK'nin kararlarını değerlendirdik.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, Diyarbakır Bağlar'da mazbatayı yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verdi
    YSK, Diyarbakır Bağlar'da mazbatayı yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verdi

    YSK'nin KHK ile ihraç edilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmemesi kararı sonrası Bağlar'da mazbata yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verildi.

    AYM, katliamı protesto edenlere adli kontrol kararını yerinde buldu
    AYM, katliamı protesto edenlere adli kontrol kararını yerinde buldu

    Anayasa Mahkemesi, Ankara Katliamı'nı protesto edenlere adli kontrol kararını ifade özgürlüğüne aykırı bulmadı.

    Aile sağlığı merkezinde iki hekime "rapor vermedin" şiddeti
    Aile sağlığı merkezinde iki hekime "rapor vermedin" şiddeti

    Aile Sağlığı Merkezinde 2 doktor rapor vermediği gerekçesiyle darbedildi. Doktorlar, sağlık merkezini 1 günlüğüne kapatarak saldırıya tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Sudanlılar darbeye karşı sabahladı: Devrim yeni başlıyor
    Sudanlılar darbeye karşı sabahladı: Devrim yeni başlıyor

    Sudan'da ordunun darbeyle halk hareketini bastırma girişimine tepki gösteren yüz binlerce Sudanlı “Devrim” sloganı atarak sokaklarda sabahladı.

    Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı ölümünün 8. yılında anıldı
    Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı ölümünün 8. yılında anıldı
    Süper Ligde 28'inci hafta Bursaspor-Trabzonspor maçıyla açılıyor
    Süper Ligde 28'inci hafta Bursaspor-Trabzonspor maçıyla açılıyor
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: Kadıköy'de 19 yıllık hegemonya
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: Kadıköy'de 19 yıllık hegemonya
    Kaybolan deyişler kadınların sesiyle sahnede
    Kaybolan deyişler kadınların sesiyle sahnede
    Metin-Ali-Feyyaz'ı ve Beşiktaş'ı anlatan "Kolej Havası" yolda
    Metin-Ali-Feyyaz'ı ve Beşiktaş'ı anlatan "Kolej Havası" yolda
    NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belirlendi
    NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belirlendi
    CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Honaz halkının iradesi hiçe sayılıyor
    CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Honaz halkının iradesi hiçe sayılıyor

    Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, YSK’nın Honaz seçimlerinin tekrarlanması kararına tepki gösterdi.

    EMEP: Ankara Büyükşehir Belediyesinde yolsuzlukların üzerine gidilsin
    EMEP: Ankara Büyükşehir Belediyesinde yolsuzlukların üzerine gidilsin

    Emek Partisi Ankara İl Örgütü, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ayyuka çıkan yolsuzlukları ifşa etmesi gerektiği yönünde çağrı yaptı.

    Ahmet Türk'e skandal itirazlar: KHK'li değilse de eylemleri o yönde
    Ahmet Türk'e skandal itirazlar: KHK'li değilse de eylemleri o yönde

    AKP, Ahmet Türk'e mazbata verilmemesi için skandal gerekçelerle itirazda bulundu: "Yaşlı, KHK'li olmasa da eylemleri o kapsamda."

    Çırağan Sarayı'nın bahçesine yapılan prefabrik yapı tepki çekti
    Çırağan Sarayı'nın bahçesine yapılan prefabrik yapı tepki çekti

    Çırağan Sarayı'nın görünmesini engelleyen yapının Demirören ile Kalyoncu ailesinin çocuklarının düğünü için yapıldığı iddia edildi.

    SES İzmir Şube: Taleplerimizden vazgeçmiyoruz
    SES İzmir Şube: Taleplerimizden vazgeçmiyoruz

    SES İzmir Şube, yıpranma payı, ek gösterge ve temel ücret taleplerinden vazgeçmediğini açıklayarak 11 Mayıs Ankara buluşmasına çağrı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    GÜNCELLENDİ
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok il ve ilçede partiler seçim sonuçlarına itiraz etti.

    Bakan Soylu'nun "Densiz" dediği 2 kişiye hakaret davası açıldı
    Bakan Soylu'nun "Densiz" dediği 2 kişiye hakaret davası açıldı

    Bakan Soylu'nun "Densiz" diyerek hakaret ettiği yurttaşlara "hakaret" davası açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    HSK, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili müfettiş incelemesi başlattı
    HSK, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili müfettiş incelemesi başlattı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili, baba Şaban Vatan'ın "müfettiş incelemesi yapılması" talebini kabul etti.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Nisan 2019 Cuma
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Nisan 2019 Cuma

    Yerel seçim gündemi ve bitmeyen hukuksuzluklar, ekonomi, Sudan'da yaşanan darbe, Assange'ın tutuklanması ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    12 Eylül darbecilerinin 2005 sonrası mal varlığı, MASAK raporlarında
    12 Eylül darbecilerinin 2005 sonrası mal varlığı, MASAK raporlarında

    12 Eylül'ün darbeci generallerinin ve yakınlarının 2005 sonrası servetleri ve para trafiği Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına yansıdı.

    Aydın Engin: Beni Metin Göktepe köşe yazarı yaptı
    Aydın Engin: Beni Metin Göktepe köşe yazarı yaptı

    Gazeteci Yazar Aydın Engin, yıllar önce Cumhuriyet'te köşe yazarlığına başlamasına vesile olan Metin Göktepe yazısının öyküsünü anlattı.

    İBB'nin 1,8 milyon liralık maraton ihalesi Cübbeli’nin damadına gitti
    İBB'nin 1,8 milyon liralık maraton ihalesi Cübbeli’nin damadına gitti

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden Spor İstanbulun, İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu için ihale sözleşmesi 3 Nisan'da imzalandı.

    GÜNCELLENDİ
    İktidar medyasının İstanbul savaşı: Gözü kara bir rant hırsı...
    İktidar medyasının İstanbul savaşı: Gözü kara bir rant hırsı...

    Mustafa Hoş, iktidar medyasının "İstanbul" tutumunu yorumladı: Erdoğan sermayesi burada doğdu, semirdi şimdi ana kaynağı kaybetmek istemiyorlar.

    İlk kez AKP'ye oy vermeyen aile: Yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez
    İlk kez AKP'ye oy vermeyen aile: Yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez

    T. Ailesi 2002 yılından beri ilk kez bu seçimde AKP’ye oy vermedi: Haksızlıklara gelemedik bu sefer, yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez.

    Yayın yasağını çiğneyen kanallara ceza verilmedi
    Yayın yasağını çiğneyen kanallara ceza verilmedi

    Seçim günü yayın yasağını çiğneyerek sonuçları yayınlayan televizyon kanallarına hâlâ ceza verilmedi.