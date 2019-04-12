Büyükçekmece'de "sahte seçmen" operasyonu: Nüfus müdürü AKP'li çıktı

İstanbul'daki yerel seçimlerde "organize usulsüzlük" olduğunu öne süren AKP'nin temel iddiası Büyükçekmece ilçesinde "seçmen taşıma yolsuzluğu" yapıldığı yönünde. AKP, İstanbul seçimlerindeki yenilgi sonrası muhalefetin ocak ayında gündeme taşıdığı, zabıta memuru Mehmet Özgür Samanlı'nın tutuklanmasıyla sonuçlanan bulguları "Seçime hile karıştırıldığı" iddialarının merkezine oturtarak yeniden gündeme taşıdı. AKP, Büyükçekmece üzerinden tüm İstanbul seçimleri için "Olağanüstü itiraz hakkı"nı kullanacağını söylerken ilçede polis operasyonları da başladı. CHP'nin YSK'nin Büyükçekmece kararını görüşmesi öncesi "delil üretme çalışmaları" olarak tanımladığı bu operasyonlar iktidar medyası tarafından her gün manşetlere taşınıyor. Ancak henüz bir gözaltı, tutuklama ya da "oy hırsızlığı"na ilişkin somut delil ortaya konulmuş değil. Bu arada Büyükçekmece'de "sahte seçmen kaydı yaptığı" öne sürülen Nüfus İl Müdürü Mehmet Mutlu'nun da AKP'li olduğu ortaya çıktı.

9 NİSAN'DA POLİS "SAHAYA İNDİ!"

İstanbul Büyükçekmece'de seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine 9 Nisan sabahı polis operasyonu başlatıldı. Demirören Haber Ajansı (DHA) polisin operasyon başlattığını duyurdu. Anadolu Ajansı ise adres kayıt incelemesi yapıldığını, herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığını duyurdu. DHA da daha sonra geçtiği haberde "operasyon" ifadesini kaldırdı, "inceleme" ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.

Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.

AA, söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı duyurdu.

Fotoğraf: Alper Korkmaz/DHA

NÜFUS MÜDÜRÜ AKP'LİYMİŞ

CHP'nin gazeteci eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın paylaştığı karelerde Mutlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la çekilmiş fotoğrafının yanı sıra, gittiği AKP mitingleri de yer alıyor.

Yandaş medya günlerdir Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü üzerinden anlamsız bir fırtına koparıyor. İşte B.Çekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu... Rize Fındıklı'dan İstanbul'a tayin edilen Mutlu, 24 Mart'ta AKP ve MHP'nin Yenikapı mitinginde poz veriyor ve Facebook'ta yayımlıyor. pic.twitter.com/HVXBRYbt6T — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Nisan 2019

2- Nüfus hareketliliğinin AKP lehine olduğunun anlaşıldığı Büyükçekmece Nüfus İl Müdürü Mehmet Mutlu'nun paylaştığı diğer fotoğraflar, CHP'ye yöneltilen tüm suçlamaları çürütmüyor mu? Aşağıda fotoğraflarının devamını gördüğünüz beyefendi mi "soyadlarına bakarak" AKP'lileri sildi? pic.twitter.com/wy6nmB6Pb9 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Nisan 2019

Yarkadaş'ın konu hakkındaki paylaşımları şöyle: "Yandaş medya günlerdir Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü üzerinden anlamsız bir fırtına koparıyor. İşte B.Çekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu.

Rize Fındıklı'dan İstanbul'a tayin edilen Mutlu, 24 Mart'ta AKP ve MHP'nin Yenikapı mitinginde poz veriyor ve Facebook'ta yayımlıyor.

2- Nüfus hareketliliğinin AKP lehine olduğunun anlaşıldığı Büyükçekmece Nüfus İl Müdürü Mehmet Mutlu'nun paylaştığı diğer fotoğraflar, CHP'ye yöneltilen tüm suçlamaları çürütmüyor mu?

Aşağıda fotoğraflarının devamını gördüğünüz beyefendi mi "soyadlarına bakarak" AKP'lileri sildi?"

BÜYÜKÇEKMECE'DE SON SEÇİMLERİN SONUÇLARI

11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddia edilen Büyükçekmece'de son üç seçimdeki seçmen sayıları ve oy oranları şöyleydi:

31 Mart 2019

174.661 (CHP %50,34, AKP %47,45)

24 Haziran 2018

172.351 (Erdoğan %45,47, İnce %43,78, Akşener %5,6, Demirtaş %4,43)

16 Nisan 2017- Referandum

168.845 (Hayır - %55,71, Evet %44,29)

(HABER MERKEZİ)

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