11 Nisan 2019 12:17

AKP’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'ın "soyadı" gafı gündem oldu

Uysal'ın "Soyadından AKP'ye oy verdiği tespit edilen" sözlerinin eleştirildiği #SoyadımaGöre etiketi Twitter'da en çok paylaşılan etiket oldu.

AKP’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'ın "soyadı" gafı gündem oldu

Fotoğraf: DHA (Kağıttaki yazı Evrensel tarafından eklenmiştir.)

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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Mevlüt Uysal'ın, Büyükçekmece'deki ‘usulsüz seçmen’ iddiasıyla ilgili “Soyadından AK Parti’ye oy verdiği tespit edilen 3 bin 92 kişinin kaydı silinmiş” sözleri tepki topladı. Pek çok siyasetçi ve sosyal medya kullanıcısı Uysal'ın açıklamasına tepki gösterdi.

    #SOYADIMAGÖRE ETİKETİ TT'DE BİR NUMARA OLDU

    AKP'li aday Mevlüt Uysal'ın açıklamalarına Twitter'da tepki gösterenler #SoyadımaGöre etiketiyle birbirinden ilginç paylaşımlar yaptı. Uysal'ın gafı mizahi bir dille eleştirildi. Etiket hızla "Trend Topic"te bir numaraya yükseldi.

    MEVLÜT UYSAL NE DEMİŞTİ?

    Uysal konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

    “Sekiz ayda 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Düşürülenler içerisinde ölenler, yurtdışına çıkanlar, askere gidenler ve il dışına gidenler var. Hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. 14 bin 264 seçmen de yeni kayıt yaptırmış. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş. Büyükçekmece seçmen kaydından düşenler içerisinden burada 3 bin 92 seçmenden de baktığımız zaman diğer kaydı düşürülen seçmenlerde soyadı ismi tarandığında AK Parti’ye oy verdiği kolayca tespit edilen kişiler olduğunu görüyoruz.”

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