CHP: Polis, Büyükçekmece'de 2007 listesi ile 'sahte seçmen' aradı

Seçimlerin üzerinden iki hafta geçti. İstanbul seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’ya hâlâ mazbatası verilmedi. İktidar ‘sahte seçmen’ iddiasını devam ettirirken, muhalefet polislerin 2007 yılı seçmen listesiyle, sahte seçmen aradığını öne sürdü. İddia CHP Milletvekili Özgür Karabat ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından geldi.

2 HAFTADIR SAYIM YAPILIYOR, FARK KAPANMIYOR, MAZBATA VERİLMİYOR

İstanbul’da sayım işlemlerinin en sıkıntılı geçtiği ilçelerden biri Maltepe. Sayımın sık sık durduğu Maltepe’de, 1089 sandığın sayımı 12 masada yapıldı. Maltepe’deki tüm sayımların tamamlanması sonucunda Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım arasındaki farkın 13 bin olması bekleniyor.

Sayımları takip eden CHP’liler, başta Büyükçekmece olmak üzere İstanbul’un pek çok yerinde iktidar partisinin ‘sahte seçmen’ üretmeye çalıştığını öne sürüyor.

"DEVLET POLİS DEVLETİ OLMUŞ"

CHP Milletvekili Özgür Karabat şöyle konuştu: Bir siyasi partinin seçim sonuçlarına dair iddiası varsa, delilini sunar fakat, burada iktidar partisi delil sunamıyor dolayısıyla sahte delil üretiyor. Üstelik bunu polisler yapıyor. Polislerin delil üretmeye dönük çalışmalarını gözlemledik biz, buna dair de ihbarlar aldık. Sahte seçmen yaratmaya çalıştılar. Polislerin ‘burada sahte seçmen var’ diyerek gittikleri yerlerin 2007 kayıtları olduğunu gördük örneğin. 2007 yılından sonra başka yerde yaşıyor artık. Büyükçekmece’de yaşananlar buydu. Boş arazide yaşıyorlar dediler, olmadığını gösterdik sahte seçmen dediler gösterdik. Yani, siyasi partiler delil sunar, burada polis sahte delil yaratmaya çalışıyor. Devletin nasıl polis devleti olduğunu gösteriyor. Nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Aynı itirazı CHP yapsaydı dikkate alınmazdı. Bu durum çok vahim devlet artık parti devleti olmuş durumda.

HALKIN İRADESİNİ TERS YÜZ ETMEK İÇİN FÜTURSUZCA ÇALIŞIYORLAR

2007 yılı listesi ile seçmen aranmasına dair benzer bir iddiayı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de dile getirdi. Akgün “İktidar hukuksuz bir şekilde devlet kadrolarını da kullanarak burada halkın sandıktan çıkan iradesini ters yüz etmek için fütursuzca çalışmaktadır” derken, polislerin eline verilen 2007 yılının seçmen listesiyle 5 gün boyunca gece gündüz binlerce Büyükçekmecelinin kapısı çalınarak sahte seçmen üretilmeye çalışıldığını söyledi.

Akgün, Büyükçekmece Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart akşamı seçimin sonuçlandığını ve Büyükçekmece halkının başkanını ve meclisini seçtiğini söyledi.

İşinin başında olduğunu ve Büyükçekmece halkına hizmet ettiğini anlatan Akgün, "Büyükçekmece'de rant çevrelerinin iştahına rağmen, uzun yıllar içerisinde yaratmış olduğumuz huzuru bozmaya kimsenin hakkı yoktur. İktidar hukuksuz bir şekilde devlet kadrolarını da kullanarak burada sandıktan çıkan halkın iradesini ters yüz etmek için fütursuzca çalışmaktadır. Polislerin eline verilen 2007 yılının seçmen listesiyle 5 gün boyunca gece gündüz binlerce Büyükçekmeceli'nin kapısı çalınarak sahte seçmen üretilmeye çalışıldı. Halk korkutuldu, tedirgin edildi. Hatta yüzlerce eve değişik ekiplerle 3-4 defa gidilerek bu insanlar aşırı derecede huzursuz edildi." diye konuştu.

Hasan Akgün, seçmen sayısı ve ve seçmen listeleriyle ilgili bilgi vermek istediğini belirterek, “Polisin eline verilen liste 2007 yılından bugüne kadar Büyükçekmece'ye gelenlerin listesidir. 2007'den bu yana Büyükçekmece'ye binlerce kişi gelmiş, bir bölümü buradan başka bir yere taşınmıştır. Bu liste ile Büyükçekmece'de sahte seçmen üretilmek isteniyor. Büyükçekmece'de yaşanan bu demokrasi ayıbının bir an önce son bulması, halkın sandığa yansıyan tercihinin gereğinin yapılması tek dileğimizdir" ifadelerini kullandı.

UYSAL’DAN YENİ "TAHMİN"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP Büyükçekmece Belediyesi başkan adayı Mevlüt Uysal, “Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de o hadiselerin gerçekleştiği hepimizin az buçuk tahmin edebileceği şeyler” dedi.

Önder İmam Hatipliler Derneği’nin 57. Genel Kurulu Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Uysal, “Yaklaşık 1.5 yıl önce sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı vardı. Bugünlerde devriyle ilgili önemli bir tartışma var. Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de aslında o hadiselerin gerçekleştiği de hepimizin az buçuk tahmin edebileceği şeyler. İnşallah bunlar bize tekrar dönüp değerlendirme adına bir vesile olur diyorum” dedi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SON SEÇİMLERİN SONUÇLARI

Büyükçekmece'de son üç seçimdeki seçmen sayıları ve oy oranları şöyleydi:

31 Mart 2019

174.661 (CHP %50,34, AKP %47,45)

24 Haziran 2018

172.351 (Erdoğan %45,47, İnce %43,78, Akşener %5,6, Demirtaş %4,43)

16 Nisan 2017- Referandum

168.845 (Hayır - %55,71, Evet %44,29)

(HABER MERKEZİ)

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