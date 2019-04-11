AKP'li Uysal'a yakın isimlerin seçmen kaydı Büyükçekmece'ye taşındı

AKP'nin İstanbul seçimlerini kitlemeye çalıştığı, binlerce seçmen kaydırmanın yaşandığını iddia ettiği Büyükçekmece'de AKP'li aday Mevlüt Uysal'a yakın isimlerin Büyükçekmece'ye hem de aynı daireye kaydettirildiği ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Uysal'la çalışmış bazı kişilerin Büyükçekmece'ye taşındığını duyurdu.

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2) Askerlik arkadaşınız olan L. E. ve eşinin ikametini aday gösterildikten sonra Büyükçekmece'ye taşıdınız mı?



3) Karşılama ekibinizden K. B. ve Belediyede sekreterliğinizi yapan E. K.'nin ikameti hangi tarihte Başakşehir'den Büyükçekmece'ye alındı? — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 10 Nisan 2019

CHP'li Karabat'ın açıkladığı isimlerin seçmen kaydı da ortaya çıktı. Halk TV'den Can Coşkun'un haberinde yer alan seçmen listesine göre; AKP'li Mevlüt Uysal'a yakın birçok ismin kaydı farklı ilçelerden Büyükçekmece'ye, üstelik aynı ev adresine alınmış.

Listede yer alan isimler, Başakşehir Belediye Başkanlığını yürüttüğü dönemde Mevlüt Uysal'la beraber çalışmış isimler. Daha önce Uysal'ın yardımcısı, çalışma arkadaşı ve dernek üyesi olan kişilerin kaydı, Uysal'ın Büyükçekmece'ye adaylığını koymasının ardından Başakşehir ve Fatih'ten Büyükçekmece'ye taşındı.

1255'nolu sandıkta ve aynı dairede kayıtlı olan isimler.

HEPSİ AYNI DAİREDE

Taşınan bu seçmenlerin tamamının aynı daireyi adres olarak göstermesi dikkat çekti. Seçmen listelerine göre; taşınan seçmenlerin hepsi Kamiloba Mahallesi'ndeki aynı dairede görünüyor.

Nurettin Ertelemel: Kaydını Bakırköy'den Büyükçekmece'ye aldırdı. Mevlüt Uysal'ın başkanlık döneminde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı yürüttü. Mevlüt Uysal'ın Mütevelli Heyetinde yer aldığı Sıcak Yuva Vakfında Yönetim Kurulu üyesi.

Kağan Şahin: Kaydını Başakşehir'den Büyükçekmece'ye aldırdı. Mevlüt Uysal'ın başkanlık döneminde Başakşehir Belediyesini temsilen İBB meclisine girdi. Başakşehir Futbol Takımı Yönetim Kurulu üyesi.

Hüseyin Sevim: Kaydını Fatih'ten Büyükçekmece'ye aldırdı. Mevlüt Uysal'ın Mütevelli Heyeti'nde yer aldığı Sıcak Yuva Vakfında Yönetim Kurulu üyesi. Yeşilay'ın Fatih İlçesi Şube Başkanı.

(HABER MERKEZİ)