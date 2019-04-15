15 Nisan 2019 04:58

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Artık beklemek istemiyoruz

Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Evrensel’e konuştu: Artık beklemek istemiyoruz, failler bulunsun

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Artık beklemek istemiyoruz

Rabia Naz'ın ailesi | Fotoğraf: DHA

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    Buse VURDU
    Ankara

    Şaban Vatan, kızı Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için bir yıldır sesini duyurmaya çalışıyor. 11 yaşındaki Rabia Naz için çalmadık kapı kalmadığını anlatan baba Şaban Vatan, “Adalet itibarsızlaştırılmış, hukuk itibarsızlaştırılmış, tıp itibarsızlaştırılmış, böyle bir süreç yaşadık. Talebimiz kızımızın faillerinin ortaya çıkarılması. Artık biz beklemek istemiyoruz” diyor.

    Türkiye, bir yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ı konuşuyor. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaralı bulunan ve hayatını kaybeden Rabia Naz için bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı. Kızlarının başına ne geldiğini öğrenmek, faillerin hesap vermesini isteyen aile ise öyle engellerle karşılaştı ki; en son Baba Şaban vatan hakkında Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözetim altında tutma kararı bile çıkarıldı. Yaşadıklarını ve kızı için verdiği adalet mücadelesini Şaban Vatan ile konuştuk.

    Vatan, geçen yıl kızının evin önünde yaralı olduğu haberini aldığı o günü anlatıyor önce. O sırada Trabzon’da olduğu ve hızla eve gittiğini söyleyen Vatan, şöyle devam ediyor: “Ambulans yeni gelmişti ve yerde ne şekilde nasıl bir durumda olduğunu da görmüş oldum. Ambulansla beraber hastaneye gittik. Hastanede müşahede kısmına ben de çocuğumla beraber girmiştim. Yolda giderken bir çığlık atmıştı hatta. Bizim aklımıza Rabia Naz’ın vefat edeceği hiç gelmiyordu. Ayağındaki hasar durumlarından dolayı bütün odaklandığımız orasıydı ama hastanede elini tuttum, 'Kızım yanındayım' dediğim zaman sımsıkı elimi sıkmıştı. Ondan sonra beni dışarıya çıkarmışlardı. Ardından vefat etmiş”

    "KARARA RAĞMEN EVİ YIKTILAR"

    Baba Vatan anbean hatırlıyor o anları ve “Resmen kucakla bırakılmış gibi bir haldeydi” diyor. Vatan, Rabia Naz’ın üzerinde tozları görünce geldiği istikametlere göre araştırmaya başladığını anlatıyor. Kızının üzerinde samanlı bir toz olduğu için o istikametindeki saman satan yere gitmiş ama bir şey bulamamış. Rabia'nın ölümünden 3 ay sonra aklı oradaki metruk bir eve takılmış. “Acaba o evde bir temizlik yapıldı da oradan tozlar ana yolun kenarına dökülmüştür belki” diye düşündüğünü belirten Vatan, şöyle devam ediyor: “O eve girdiğimde ahır kapısı açıktı. İçerideki tozların hepsinin Rabia Naz’ın üzerindeki tozlar olduğunu net olarak görmüş oldum. Hatta ambulans şoförü de bizim Eynesilli, tanıdığımız kişi olduğu için 'Abi' dedim 'Sen benim kızımın üstündeki tozları biliyorsun, gördün, gidelim bir bakalım' dedim. O da o tozların aynısı olduğunu söyledi. Biz de o evin incelenmesini istedik. Uzun uğraşlarımızdan sonra o ev nihayet incelendi. Zaten savcılık da o evle ilgili bir karar almıştı, soruşturma sonuna kadar yıkılmama kararı. Ona rağmen inceleme yapıldıktan sonra evi hemen yıktılar.”

    İLK SAVCI DEĞİŞTİRİLDİ

    Ancak evin içinde bir kadın vücut sıvı DNA’sı bulunduğunu belirten Vatan, bu DNA’nın 2 aydır eşleştirilmesini istediklerini ve nihayet geçtiğimiz hafta gönderildiği söylüyor. DNA sonuçlarının henüz gelmediğini dile getiren Vatan, uzun süredir kızının şüpheli ölümünün üzerinin örtülmeye çalıştığını anlatıyor. Vatan, intihar iddiasıyla dosyanın kapatılmaya çalışıldığını, itirazları üzerine savcını dosyayı kapatamadıklarını vurguluyor: “Olayın nasıl örtbas edilmek istendiği de ortaya çıkmaya başladı. Metin Cihan’ın da sosyal medyadaki gayretleriyle birlikte sesimiz her yerde duyuldu. Ülke gündemi oldu. 28 Ağustos’tan itibaren istediğimiz laboratuvar sonuçlarını geçen hafta gönderdiler. Tabi ne kadar güvenilir boyutu var o konuda endişeliyiz. Çünkü güvensizlik yaratacak birçok şeyle karşılaştık. Adalet itibarsızlaştırılmış, hukuk itibarsızlaştırılmış, tıp itibarsızlaştırılmış, böyle bir süreç yaşadık. Ve en sonunda da vermiş olduğumuz mücadelenin ardından sesimizi kesmek için bize mahkeme kararı oluşturarak Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gözetimli yatış kararı çıkardılar. Hep beraber verdiğimiz mücadelenin neticesinde artık o kararla ilgili bir şeyler yapacaklarmış. Ellerinde kaldı yani o da. 10 Nisan’da, benim doğum günüm olan günde öyle de bir sürprizle karşılaştık. Ancak şu an daha iyi bir noktaya geldik. HSK’den teftiş, aynı zamanda Adalet Bakanlığı'ndan da adım atıldığını gördük. Ve olayın ilk savcısı değiştirildi.”

    "KİMSE SİYASİ GÜCÜYLE CİNAYETİ ÖRTBAS EDEMEZ"

    AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Bakan Nurettin Canikli'nin de bu cinayeti örtbas etmek istediğini iddia eden Vatan, hiç kimsenin siyasi gücünü kullanarak kişisel menfaatini, çıkarını koruyamayacağını, bir çocuk cinayetini örtbas edemeyeceğini ifade ediyor: “Her ne kadar mahkeme sonuçlansa bile o olayın içerisinde de çok esrarengiz durumlar var. Tüm Giresun biliyor. 26 Ekim’de İstanbul’da Yenikapı’da Giresun günlerinde üzerime neden korumanızı gönderdiniz? İkincisi, Rabia Naz olayın ardından bir ay sonra Coşkun Somuncuoğlu’nun aldığı randevuyla Muhammet Vatan (kardeşi) ile nasıl bir görüşme yaptınız? Talebimiz adaletin yerine gelmesi. Talebimiz kızımızın faillerinin ortaya çıkarılması. Talebimiz artık bu olay bir hafta içinde bize sunulsun. Artık biz beklemek istemiyoruz. Biz bir yıldır bekliyoruz.”

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