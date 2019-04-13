Kadınlar Rabia Naz için adalet istiyor

Kadın Meclisleri Türkiye’nin pek çok ilinde düzenlediği eylemlerle Rabia Naz’ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasını ve adalet sağlanmasını istedi.

İskenderun Kadın Platformu, Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılmasını istedi. Ulu Cami önünde yapılan açıklamada konuşan İskenderun Kadın Platformu Sözcüsü Muhsine Taşan, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu ile Rabia Vatan'ın ölüm nedeninin yüksek düşme değil de “bedensel travma” olduğunun ispatlandığını belirtti.

Eski AKP belediye başkanının yeğenin Rabia'ya arabayla çarptığını ve şüpheli konumunda olduğuna değinen Taşan, olayın üstünün örtülmeye çalışılarak üstünün örtülmeye çalışıldığını kaydetti. Rabia için adalet istediklerini vurgulayan Taşan, etkinlik soruşturma yapılmasını isteyerek, “Adalet biziz susmayacağız” dedi.

Rabia Naz’ın memeleketi Giresun Eynesil’de, Bolu, Düzce, Sakarya, Kütahya, Çorum, Malatya gibi ülkenin birçok kentinde Kadın Meclisleri çağrısıyla bir araya gelen kadınlar da Rabia Naz için adalet çağrısında bulundu.

Rabia Naz’ın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 1 yıl geçtiğine dikkat çeken kadınlar “Rabia Naz’ın intihar ettiğini ileri sürdüler, ölümünün üzerini kapatmaya çalıştılar. Koskocaman bir yıl boyunca ne oldu? Rabia Naz’ın ölümünü aydınlatmak için ne yapıldı? Babası Şaban Vatan bunu kabul etmedi, 1 yıldır mücadele ediyor” dedi. Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu’nun ölümün yüksekten düşme değil ‘bedensel travma’ sonucu gerçekleştiğini ispatladığına dikkat çeken kadınlar “Ancak Rabia Naz’a çarpan arabanın kime ait olduğu dahi araştırılmıyor. Kamera kayıtları siliniyor. Olay yeri inceleme yeterince yapılmamış, görgü tanıklarının isimleri bilinirken, ifadelerine dahi başvurulmuyor. Baba Şaban Vatan; bir adli tıp uzmanı, polis, savcı gibi çocuğunun ölümünü araştırıyor. Delil toplamaya çalışıyor ama Rabia Naz’a çarpan arabanın sahibi bir türlü araştırılmıyor” diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Eski AKP’li belediye başkanının yeğeninin Rabia Naz’a arabayla çarparak öldürmesi konusunda şüpheli durumda olduğunu hatırlatan kadınların açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ve kendisinin İçişleri, Adalet Bakanlıklarınca korunduğu iddia ediliyor. Hiçbir iddia araştırılmıyor, dava adaletten kaçırılıyor. Aileyi susturmak için jet hızıyla işleyen mekanizmalar, Rabia Naz’ın ölümünün aydınlatılması için asla işlemiyor. Rabia Naz’ın ölümündeki bu karanlık yetmezmiş gibi baba Vatan Şaban şikayet üzerine gözetim altına alıp akıl sağlığı yerinde değil deyip, hastaneye kapatmaya çalışıyorlar.”

Artık bu davada sadece Rabia Naz’ın ailesinin değil, tüm toplumun gerçeği açığa çıkarma, adaleti sağlama mücadelesi verdiğini belirten kadınlar “Vatan ailesi bu mücadelede asla yalnız değildir. Siyasi gücü ve parayı arkasına alarak failleri aklamaya çalışanların karşısında adalet isteyen milyonlarız biz” dedi. Giresun Cumhuriyet Başsavcısı’nın Rabia Naz Vatan ile ilgili açıklama yaparken, ‘cinayet’ ifadesini ağzından kaçırdığını belirten kadınlar açıklamalarında şunları söyledi: “1 yıldır kılını kıpırdatmayanlar, mücadelemizle nasıl HSK inceleme başlattıysa, nasıl tanıkların ifadesinin alınmasına karar verildiyse tüm gerçeği açığa çıkartmak zorundalar. Rabia Naz’ın ölümündeki tüm gerçekler açığa çıkıp, adalet sağlanana kadar durmayacağız! Bu mücadele sadece Rabia Naz için değil bir daha asla bu ülkede başka

Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz’a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler.” (EKMEK VE GÜL)