Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor
Mahkeme, şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babasının akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitini istedi.
Rabia Naz'ın ailesi | Fotoğraf: DHA
Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, Eynesil’de evinin önünde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştıran baba Şaban Vatan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istedi.
Rabia Naz'ın ölümünün ardında bazı siyasi isimlerin bulunduğu ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı konuşulurken, mahkemeden ilginç bir karar geldi. Halk Tv'nin haberine göre, Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, kızı için adalet arayan Şaban Vatan’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istedi.
Karara göre Şaban Vatan, polis marifetiyle evinden alınarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürülecek. Kararın UYAP sistemine yansıdığı öğrenildi.
Şaban Vatan’ın kardeşi Muhammet Vatan’ın ‘kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı’ yönündeki ifadesine dayanan mahkeme, Şaban Vatan’ın hastaneye sevkini talep etti. (HABER MERKEZİ)
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