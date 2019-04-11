Rabia Naz cinayeti: Savcılığın açıklamasına Baba Vatan alınmadı

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Alan, Rabia Naz’ın şüpheli ölümüyle ilgili savcılıkta basın toplantısı yaptı ancak toplantıya kızını kaybeden Şaban Vatan, savcılık talimatıyla alınmadı. Başsavcı, “Soruşturmada sona geldik” dedi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan (11) ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair son bilgileri vermek için basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına kızını kaybeden Şaban Vatan da katılmak istedi ancak Vatan, savcının talimatıyla içeriye alınmadı.

BAŞSAVCI: SORUŞTURMADA SONA GELDİK

DHA’da yer alan habere göre Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, basın toplantısında ise yürütülen soruşturmada sona gelindiğini açıkladı. Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili Trabzon ve Giresun Adli Tıp Kurumlarından rapor aldıklarını hatırlatan Alan, “Son olarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna rapor için dosyayı gönderdik. Dosya oradan geldikten sonra inşallah bu konuyla ilgili kararımızı vereceğiz. Aynı zamanda bazı kriminal incelemeler vardı. Onlarla ilgili değerlendirmeleri bekliyoruz. Tabi bu süreçte kamuoyu ve sosyal medyada birçok bilgi kirliliğine rast geliyoruz. Türk yargısı bu konuyla ilgili kararını her türlü ihtimali araştırarak, verecektir. Milletimizin, Türk yargısının kararını buradan beklemesini istirham ediyoruz” dedi. Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili herhangi bir gözaltı olmadığını ifade eden Başsavcı Alan, “50-60 kişinin ifadesini aldık. Gözaltı olayı henüz olmadı. Çünkü henüz bir şüpheli olacak, dosyada bir delilimiz yok. Ama bu bundan sonra olmayacağını göstermiyor.” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)