Sağlık merkezinde 2 hekime "rapor vermedin" şiddeti protesto edildi

Adana’da 75’inci Yıl Emlak Konutları 2 Nolu Aile Sağlık Merkezinde yaşanan hekime yönelik şiddet protesto edildi. Sağlık merkezinde çalışan doktorlar, Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve Adana Aile Hekimleri Derneği saldırıya tepki gösterdi.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Emlakbank 2 Nolu ASM’de 2 doktorun rapor vermediği gerekçesiyle saldırıya tepkiler sürüyor. Aile Sağlık Merkezi önünde bir araya gelen Adana Aile Hekimleri Derneği, hekime yönelik artan şiddete dikkat çekerek "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın çıkarılmasını istedi. Dernek Başkan Yardımcısı Kadircan Tuncel, planlı bir saldırının gerçekleştirildiğini belirterek silahlı bir saldırı olmamış olmasının bir şans olduğunu söyledi. İki gün üst üste hekimler yönelik şiddet uygulayan hasta ile ilgili şikayette bulundu. Genel Sağlık İş de eyleme destek verdi.

"HASTA ŞİDDETTE ISRAR ETTİ"

Doktor Yasemin Ozan | Fotoğraf: Evrensel

10 Nisan'da ehliyeti yenilemesi için rapor almak isteyen 63 yaşındaki bir hasta, doktorun görme muayenesi yapmasına tepki göstererek şiddet uygulamak istedi. Göz muayenesi yaptığı sırada hastanın "Daha küçük yazı yok muydu?" diye tepki gösterdiğini anlatan Doktor Yasemin Ozan, olayı şu şekilde aktardı: 'Amca gözlüğün var mı?' diyince 'Ne alaka, ne gözlüğü? Sen bütün hastalara böyle yapıyorsun? Kimse senin gibi görme muayenesi yapmıyor. Diğer sağlık ocaklarına direkt gidip alıyormuş' dedi. 'Herkese yaptığım gibi size de görme muayenesi yapıyorum' dedim. 'Ben buradan raporu almadan gitmem' dedi. 'Siz böyle yapıyorsunuz sonra ağzınızı yüzünüzü haşat ediyorlar' diyince polisi aradım. 'Müsaade edin yerime geçeyim' dedim. Kalkmadı. İtişme oldu. Yan odadan sesimizi duyan İsmail bey içeri girmeye çalıştı. Hasta kapıyı kapatmaya çalışıyor. Kapıyı kapatıp darbedecek. Diğer hastalarla birlikte araya girdiler"

Hasta gittikten sonra polisin geldiğini ancak "Zaten 63 yaşında bir amca. Büyütmeye gerek yok" diyerek şikayetçi olmadığını ifade eden Ozan, ancak hastanın aynı günün akşamı "Doktor beye söyleyin burada bekliyorum" dediğini söyledi.

"BEN İŞE NASIL RAHAT GİDİP GELECEĞİM?"

Doktor İsmail Sakar | Fotoğraf: Evrensel

Olaydan bir gün sonra aynı şahıs yanında bir yakını ile önceki gün araya giren Doktor İsmail Sakar’ı darbetti. darbetmeye hazır olduğunu görünce kapıyı açıp müdahale ettiğini ifade eden Sakar, “Bu ne kin ki hiçbir zaman görmediğim bir hasta o gün yine karşıma çıkıyor. O an yine savuşturuyorum, etraftaki insanların yardımı ile koruyorum kendimi. Ama ertesi gün iki kişi yine saldırdı” dedi. “Hastalara yardımcı olmaya çalışmamıza rağmen böyle bir hiddet nerde kaynaklanıyor?" diye soran Sakar, "Bir insan hekimini beğenmeyebilir. Bir başka hekime gidebilir. Şimdi ben işe nasıl rahat gidip geleceğim?” diye konuştu.

"EMPATİ İÇİN SAĞLIK BAKANI DA AYNI KOŞULLARDA ÇALIŞSIN"

Fotoğraf: Evrensel

Adana Tabip Odası da yaptığı açıklama ile olaya tepki gösterdi. Saldırganların bu ölçüde pervasızca ve cesurca bu ilkel saldırı tutumunda ısrar etmelerinin en önemli sebebinin, şiddeti önleme gücü bulunan ancak bunu her nedense yapmayan siyasi erkin duruma kör, sağır ve dilsiz olması olduğunu ifade eden Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Kuşkusuz ki saldırganların pervasızlığının altında yatan en büyük neden, "cezasız kalacağı" düşüncesidir. Sağlık bakanlığı bu konuda yetki makamıdır ve maalesef saldırganları kınamak dışında sağlık çalışanlarını korumak için elle tutulur bir girişimde bulunmamaktadır. Sağlık bakanı sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını düzeltmediği, güvenli bir çalışma ortamı sağlamadığı için, çalışmakta olduğunuz koşulları anlamamasının sebebi olarak empatiden yoksun olduğu fikrine kapılıyoruz. Bu nedenle kendisinin sağlık çalışanları ile aynı koşulları paylaşmasını talep ediyoruz. Korumasız gezen, şiddete uğradığı takdirde "basit yaralama"dan dava açılacak olan şartlarda ve stresli bir işi sürdürmenin zorluğunu kendilerinin de yaşamasını talep ediyoruz” diye konuştu.

"SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI HÂLÂ GÜNDEME ALINMADI"

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, yaptığı açıklamayla rapor almak isteyen bir kişinin Doktor Yasemin Ozan’ı odasında alıkoyarak şiddet uygulamaya çalışmasına tepki gösterdi. Bacaksız, "Aynı kişi, ertesi gün bir arkadaşıyla aile sağlık merkezine tekrar gelerek bu kez Dr. İsmail Sakar’ı darbetmiştir" dedi. Planlanmış ve organize bir şekilde yapılan şiddeti uygulayanların cezalandırılmayacaklarını düşündüklerine dikkat çeken Bacaksız "Sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit eden şiddet olaylarını önlemenin yolu popülist söylemler değil, vakit kaybetmeksizin yapılacak yasal düzenlemelerdir. Genel Sağlık-İş olarak hazırladığımız ‘sağlıkta şiddet yasa tasarısı’ hâlâ Meclis gündemine alınmamıştır. Sağlıkta şiddet bir can daha almadan TBMM’de sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik etkin ve caydırıcı düzenlemeler içeren tasarı ivedi olarak yasalaşmalıdır" dedi.

"ŞİDDET TEKRARLANIYOR"

Saldırıya tepki gösteren Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, şiddete uğrayan Yasemin Ozan ve İsmail Sakar’ın olay nedeniyle A.S.Y. ve yakınları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Son zamanlarda kamuda çalışan memurlara yönelik baskı, taciz, yıldırma, cinayete kadar varan olaylar yaşanıyor. En son Kocaeli’de bir öğretmenimiz katledilmişti. Doktorlarımız, hemşirelerimiz darptan nasibini alıyor. Toplumda ciddi anlamda yıpranmışlık ve gerginlik hakim. Dolayısıyla toplum ekonomik olarak zayıfladığı sürece bu gerginlikler had safhaya çıkıyor. Toplumun genelinin ekonomik desteğe ve eğitime ihtiyacı var. Konunun konfederasyon olarak takipçisi olacağız. Genellikle bu tür darp olaylarında tutuklama olsa bile gözaltı olsa bile birkaç saat sonra serbest bırakılıyor. Caydırıcı bir tarafı olmadığı için tekrardan benzer durumlar tekrar ediyor."

Fotoğraf: Evrensel

Doktorlar da sağlık merkezini 1 günlüğüne hizmete kapatarak, kapısına, "Tarafımıza yapılan şiddet nedeniyle kapalıyız" yazılı kağıt astı.

NE OLMUŞTU?

DHA'da yer alan habere göre, hekimlere şiddet Seyhan ilçesindeki Emlakbank 2 Nolu ASM’de meydana geldi. İddiaya göre, sürücü belgesi almak için ASM’ye giden A.S.Y.’yi Aile Hekimi Yasemin Ozan (41) muayene etti. Ozan, A.S.Y.’nin gözlerinin iyi görmediğini tespit edince daha iyi inceleme için sevk kararı aldı. Bu sırada sağlık raporu almakta ısrar eden A.S.Y., hekim Ozan'ı darbetti. Ozan’ın çığlıkları üzerine merkezde görevli başka bir Aile Hekimi İsmail Sakar (58) ile hasta yakınları odaya girerek A.S.Y.’yi uzaklaştırdı. Olaydan bir gün sonra yakınlarıyla birlikte sağlık merkezinin önünde bekleyen A.S.Y., Dr. İsmail Sakar’ı darbetmeye çalıştı. İsmail Sakar, saldırganların elinden kurtulup binaya girerek kapıyı kilitledi. A.S.Y. ve yakınları bir süre kapıyı tekmelemedikten sonra olay yerinden uzaklaştı. (HABER MERKEZİ)

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