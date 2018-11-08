SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± hekimler ne istedi, AKP ne yaptÄ±?

AKPâ€™nin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti engelleme iddiasÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenleme komisyonda kabul edildi. Ancak dÃ¼zenlemede hekimlerin talepleri yer almadÄ±.

Hükümetin saÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm programÄ±yla artÄ±ÅŸ gösteren saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet ve nasÄ±l önlenebileceÄŸine dönük tartÄ±ÅŸmalar sürüyor. YaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalar üzerine AKP saÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin çeÅŸitli düzenlemelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± torba yasa teklifine ÅŸiddete iliÅŸkin de bir madde iliÅŸtirdi. Ancak saÄŸlÄ±k emekçileri, maddenin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti engelleyemeyeceÄŸini ifade ediyor.

SAÄžIK EMEKÇÄ°LERÄ°NÄ°N RANDEVU TALEBÄ° YOK SAYILDI

Daha önce yasa teklifi hazÄ±rlayan saÄŸlÄ±k meslek örgütleri bu teklifi siyasi partilere iletmiÅŸ ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ±’ndan da randevu talep etmiÅŸti. Ancak randevu talebine yanÄ±t gelmezken AKP’lilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± düzenlemede de saÄŸlÄ±k emekçilerinin talepleri yer almadÄ±.

AKP ÅžÄ°DDETÄ° ÖNLEMEK Ä°ÇÄ°N NE YAPTI?

AKP’lilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± teklife göre saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personele karÅŸÄ± görevleri sebebiyle kasten iÅŸlenen suçlardan ÅŸüpheli olanlarÄ±n, kolluk görevlilerince yakalanÄ±p ve gerekli iÅŸlemleri yapÄ±larak Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sevk edilmesi öngörülüyor.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ± adli iÅŸlemleri yerine getirecek. Bu suçlarÄ±n soruÅŸturmasÄ±nda, kolluk tarafÄ±ndan müÅŸteki, maÄŸdur veya tanÄ±k olan saÄŸlÄ±k personelinin ifadeleri iÅŸ yerlerinde alÄ±nacak.

Bu hükümler, özel saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personele karÅŸÄ± görevleri sebebiyle kasten iÅŸlenen suçlar hakkÄ±nda da uygulanacak. Bugüne kadar yaÅŸanan saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet vakalarÄ±nda süreç zaten benzer ÅŸekilde iÅŸledi. SaÄŸlÄ±k alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸanan yaralama ve kasten öldürme suçlarÄ±nda da hali hazÄ±rda benzer bir süreç izleniyor. Bu açÄ±dan hükümetin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemek için yeni bir adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün deÄŸil.

HÜKÜMET SAÄžLIK EMEKÇÄ°LERÄ°NÄ° VE TALEPLERÄ°NÄ° GÖRMEZDEN GELDÄ°

ÇeÅŸitli saÄŸlÄ±k örgütleriyle bir araya gelen TTB ise saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin engellenmesi için bir yasa teklifi hazÄ±rlamÄ±ÅŸ ve bunu meclise iletmiÅŸti. Siyasi partilerden randevu alan TTB, yasa teklifini yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerde parti meclis gruplarÄ±na iletmiÅŸti. Ancak TTB’nin SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, TTB’nin randevu talebine yanÄ±t vermedi. Randevu talebi bekletilirken de AKP Grubu hekimlerin taleplerinin yer almadÄ±ÄŸÄ± düzenlemeyi hazÄ±rladÄ±.

SAÄžLIK EMEKÇÄ°LERÄ° NE Ä°STÄ°YOR?

TTB’nin TBMM’ye sunduÄŸu yasa teklifinde ise saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin nedenlerinden birinin ÅŸiddet uygulayan kiÅŸilerin cezalandÄ±rÄ±lmayacaklarÄ± ve önemsenecek bir yaptÄ±rÄ±mla karÅŸÄ±laÅŸmayacaklarÄ± düÅŸüncesi olduÄŸuna dikkat çekildi. Bu açÄ±dan ÅŸiddetin önlenmesi için acil bir düzenlemeye ihtiyaç durulduÄŸunu ifade eden TTB, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na dönük ÅŸiddetin kamuya, kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yönelik iÅŸlenen suçlar kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi. SaÄŸlÄ±k emekçilerinin talep ettiÄŸi somut düzenlemeler ise ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

â– SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k personeline yerine getirdiÄŸi saÄŸlÄ±k hizmeti nedeniyle yapmamasÄ± gereken bir iÅŸi yapmasÄ± veya yapmasÄ± gerekn bir iÅŸi yapmamasÄ± için emir veren, baskÄ± yapan, nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun hukuka aykÄ±rÄ± olarak etkilemeye teÅŸebbüs eden kimseye 3 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verilir.

â– TCK’nin 125 ve 106. maddelerinde düzenlenen fiillerin saÄŸlÄ±k personeline karÅŸÄ± iÅŸlenmesi durumunda verilecek ceza yarÄ± oranda artÄ±rÄ±lÄ±r.

â– SaÄŸlÄ±k personeline yöneltilen eylemlerin ÅŸiddet içermesi durumunda mezkûr ceza yarÄ± oranda artÄ±rÄ±lÄ±r. Cezalarda hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ± verilmez ve bu cezalar idari para cezasÄ±na çevrilmez.

â– Åžiddetin ölümle sonuçlanmasÄ± durumunda fail aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lÄ±r.

â– Bu madde gereÄŸi yargÄ±lanan kiÅŸiler hakkÄ±nda ceza indirim sebepleri uygulanmaz. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 11:02

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