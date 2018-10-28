'SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ± Ã§Ä±karÄ±lsÄ±n' talebiyle nÃ¶bet tutuyor

MuÄŸla'da aile hekimliÄŸi yapan Dr. Fikret Kurt, 'SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±'nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± talebiyle her gÃ¼n 2 saat nÃ¶bet tutuyor.

MuÄŸla MenteÅŸe'nin kÄ±rsal mahallesi Yerkesik'teki 12 No'lu Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Fikret Kurt, 2 Ekim'de, Ä°stanbul Bahçelievler'deki özel bir hastanede görev yapan Psikiyatri UzmanÄ± Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n hastasÄ± tarafÄ±ndan öldürülmesini günlerdir protesto ediyor.

Cinayetin ertesi gününden itibaren MenteÅŸe SÄ±nÄ±rsÄ±zlÄ±k MeydanÄ±'nda her gün saat 18.00 ile 20.00 arasÄ±nda 'SaÄŸlÄ±kta Åžiddete HayÄ±r' nöbeti tutan Dr. Fikret Kurt, tek amacÄ±nÄ±n 'SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±'nÄ±n bir an önce çÄ±kartÄ±lmasÄ± olduÄŸunu belirtti.

Eylem sÄ±rasÄ±nda Kurt'un meydana yerleÅŸtirdiÄŸi 'SayÄ±n vekillerim, çÄ±kartÄ±n artÄ±k ÅŸu yasayÄ±, yorulduk', 'Ä°syan ediyoruz, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete son', 'Yeter artÄ±k öldürmeyin' yazÄ±lÄ± dövizler dikkat çekiyor.

FotoÄŸraf: Cavit Akgün/DHA

Üzerindeki MuÄŸla aÄŸzÄ±yla 'yetivesin gari' yazÄ±lmÄ±ÅŸ tiÅŸörtle dikkat çeken Dr. Kurt, "10 yÄ±ldÄ±r çok fazla ÅŸehidimiz ve yaralananÄ±mÄ±z oldu. BirçoÄŸumuz fiziksel ÅŸiddete maruz kalÄ±yor. Sadece fiziksel ÅŸiddeti sayÄ±yoruz, ama sözel ÅŸiddeti saymÄ±yoruz. ArtÄ±k canÄ±mÄ±za tak etti. Nöbet kararÄ±mda Dr. Fikret Karaosman'Ä±n öldürülmesi etkili oldu. Sendika, oda, baÅŸka bir ÅŸey olmadan bireysel eylem kararÄ± aldÄ±m. Eylemime baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m günden bu yana herkes bana destek oluyor. Havalar soÄŸudu, evime uÄŸrayamÄ±yorum. Ancak saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ± çÄ±kÄ±ncaya kadar eylemime devam edeceÄŸim" dedi. (MuÄŸla/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 20:27

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