Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıyı reddedenlerin sayısı 6 yılda 130 kat arttı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı reddinin her yıl 14 bin 296 çocuğun hayatını kaybetmesine neden olabileceğini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Çocuklarına aşı yapılmasını reddedenlerin sayısı 6 yılda 130 kat arttı. Eğer aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk sadece bu nedenle hayatını kaybedecek." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin "Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri" kapsamında Balcalı Hastanesi Hipokrat Salonu’nda, moderatörlüğünü Çukurova Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Kocabaş’ın yaptığı toplantıda, aşı karşıtlığıyla mücadele konusu tartışıldı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan | Fotoğraf: AA

ÇOCUKLARINA AŞI YAPILMASINI REDDEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplantıda yaptığı konuşmada, aşının tartışılacak hiçbir yanının bulunmadığını belirtti. Dünyada aşı uygulamasının 223 yıldan bu yana sürdüğünü ifade eden Ceyhan, “2011 yılında 183 bebeğin ailesi aşı yapmayı reddederken bu sayı 2017 yılında 23 bin 650’ye kadar yükseldi. Çocuklarına aşı yapılmasını reddedenlerin sayısı 6 yılda 130 kat arttı. Eğer aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk sadece bu nedenle hayatını kaybedecek” dedi.

"MİKROPLAR SADECE BESLENMEYLE ENGELLENEMEZ"

Aşı karşıtı konuşanların çoğunluğunun çocuklarına aşı yaptırdıklarını belirten Ceyhan, mikropların vücuda ulaşmasının, beslenmeyle engellenemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye’de grip aşılama oranının yüzde 4 olduğunu belirten Ceyhan, bu oranın batı ülkelerinde yüzde 75 civarında olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından aşı karşıtlığının anlatıldığı gösteri yapıldı. (HABER MERKEZİ)

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