Diyarbakır Tabip Odasından aşı reddine karşı Sağlık Bakanlığına çağrı

Diyarbakır Tabip Odası, çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının giderek artmasına sessiz kalan Sağlık Bakanlığını sorumluluk almaya davet etti.

Oda binasında yapılan açıklamada konuşan Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Kasım Kanan, halk sağlığını koruyucu aşı politikaları geliştirmenin Sağlık Bakanlığının görevi olduğuna dikkat çekti.

Aşılama oranlarının belli düzeylere çıkarılması sonucu çiçek hastalığının yok olduğuna, çocuk felci hastalıklarında ise sona yaklaşıldığına vurgu yapan Kanan, aşılamanın hem bireysel hem de toplumsal bir uygulama olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

AŞIYI REDDEDEN AİLE SAYISI ARTTI

Son yıllarda aşı reddinin toplumda hızla yayıldığı uyarısında bulunan Kanan, şu verileri paylaştı: “2011 yılında çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı 183 iken, 2017 yılında bu sayı maalesef 23 bine çıkmıştır.”

Kanan, aşıyla önlenebilir hastalıkların sadece aşı yaptırmayan çocukları değil, aşılı olanları da tehdit ettiğine dikkat çekti.

2000’lerde sadece birkaç vakayla karşılaşılan kızamık hastalığında 2017’de 69, 2018'in ilk 9 ayında 500'ü aştığına işaret eden Kanan, “En son Antalya’da 9 üniversite öğrencisinin kızamık hastalığına yakalandığı açıklandı. Oldukça etkili olan kızamık aşısı hayat kurtarmaktadır. Bir kişinin aşılanması yaklaşık 9-10 kişiye koruma sağlayabilmektedir. Aşı karşıtlarının ikna edilememesi durumunda Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda ciddi tehlikeler beklemektedir” uyarısında bulundu. Kanan, bu nedenle sürdürdükleri “Aşı candır, hayat kurtarır” kampanyası ile toplum için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirmesini hedeflediklerini kaydetti.

SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇAĞRI

Halk sağlığını koruyucu aşı politikaları geliştirmenin Sağlık Bakanlığının görevi olduğunu vurgulayan Kanan, “Genişletişmiş Bağışıklama Programı hedeflerine ulaşılabilmesi için Sağlık Bakanlığının etkili yollarla sağlık eğitimi vermesi, halkın yaşadığı yerlerde, kabul edilir yollarla bu hizmeti sunması, birinci basamak sağlık örgütlenmesini bu yönde örgütlemesi görevi söz konusudur” dedi. Aşılama konusunda Sağlık Bakanlığını göreve davet eden Kanan, “Sağlık Bakanlığı ve ilgili mercilerin koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında aşılama hizmetlerine talep yaratma, bu talebi karşılama ve sürdürülebilirliği sağlama sorumluluğu vardır. Sağlık Bakanlığının sessizliği, toplumda olumsuz yargıların güçlenmesine neden olmaktadır. Sağlık Bakanlığı, aşıyla ilgili hukuksal süreçlerin çözümü için toplum adına taraf olmalı, sorumluluk almalıdır” diye konuştu. (Diyarbakır/MA)

Aşı karşıtlığı halk sağlığını tehdit ediyor

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